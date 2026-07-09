Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

Traducido por

Superando a las leyendas de la defensa... Fozinia, la reina de las redes sociales

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
World Cup
Vozinha
M. Neuer
I. Casillas
T. Courtois
H. Kane
Pedri
Argentina
Cabo Verde
EE. UU.
Alemania
España
Bélgica
Inglaterra

La vida del portero de Cabo Verde ha dado un vuelco

El Mundial puede cambiar una vida en un instante, y eso le ocurrió a Josimar José Ivorra Díaz, Fozinha, portero de Cabo Verde, que pasó de desconocido a leyenda.

Su actuación llevó a Cabo Verde a los dieciseisavos de final, donde cayó 3-2 ante Argentina tras dos prórrogas.

Su actuación le ha cambiado la vida: recibe numerosas ofertas laborales y se ha convertido en un icono con millones de seguidores en redes, según el diario español «AS».

En lo personal, es ahora el portero con más seguidores en Instagram: 28,3 millones, por encima de leyendas como el belga Thibaut Courtois (18,1 millones), al alemán Manuel Neuer (15 millones) y al español Iker Casillas, campeón del Mundial 2010 (20,4 millones).

Incluso supera a jugadores como Pedri (22,9 M) o Harry Kane (19,1 M), y cada una de sus publicaciones, como la despedida del Mundial, se viraliza.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Switzerland crest
Switzerland
SUI

Su carrera podría repuntar: quedó libre tras acabar su contrato con el Chaves portugués.

Ahora le siguen de cerca clubes de todo el mundo, pues se marchará gratis; entre ellos destaca el Inter de Miami, donde juega Lionel Messi. Así, a sus 40 años, la vida de Fozínia ya no es la misma de hace dos meses: ahora es el portero número uno en las redes.



Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google