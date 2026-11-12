«Su avión privado estaba listo»: Zidane frustra el plan de Mbappé con una decisión tajante

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Zinedine Zidane, entrenador de la selección de Francia, frustró el plan de Kylian Mbappé, delantero del equipo, durante el actual parón internacional, con una decisión tajante que podría afectar a su relación.

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Kylian Mbappé acaparó ayer la atención de los medios de comunicación, en la víspera del partido de Francia ante Italia en la Liga de Naciones de Europa.

El diario "L'Équipe" abrió la jornada de hoy publicando informaciones que apuntan a que la relación entre el capitán de la selección francesa y su nuevo entrenador, Zinedine Zidane, podría no ser tan ideal como parecía.

Los acontecimientos continuaron con el anuncio por parte de la Federación Francesa de Fútbol de la ausencia de Mbappé en los entrenamientos.

Las informaciones iniciales habían señalado que el delantero del Real Madrid "estaba recibiendo tratamiento", antes de mencionarse que sufría una distensión en los isquiotibiales, y esta polémica terminó con la confirmación de la ausencia del número 10 francés en el partido de esta noche, teniendo en cuenta que no será excluido de la concentración de la selección.

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En medio de este revuelo mediático, Zidane se vio obligado a hablar en la rueda de prensa sobre el estado físico de su jugador y los rumores que circulan acerca de la existencia de desavenencias con él.

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Zidane dijo: "Sí, Kylian no estará disponible mañana. Ha sentido algo de dolor y no vamos a arriesgar nada. Es una lástima perder jugadores, pero esto es parte del juego. Espero que no sea grave y que regrese el domingo. En cuanto a Kylian, es solo una pequeña molestia, y se supone que podrá jugar el domingo".

Y continuó: "Creo que tiene la moral alta; la prueba de ello es que se queda con nosotros. No está contento; quería jugar mañana. Cuando sentimos que algo no va bien, no arriesgamos. La temporada es larga, y esto es lo que hago cuando hay un pequeño problema".

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Mbappé pensó que regresaría a Madrid

Sin embargo, el periodista español Marcos Benito aseguró, en el programa "El Chiringuito", que Mbappé, pese a quedarse con la selección francesa, no lo hizo del todo por elección propia.

Y cuando el presentador Josep Pedrerol le preguntó por qué le extrañaba que el jugador no hubiera regresado a Madrid, Benito respondió de inmediato que el capitán de la selección francesa también pensó en marcharse, tal y como hizo su compañero Aurélien Tchouaméni.

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Dijo: "Él también lo creía (ríe). Está preocupado. Había alcanzado un acuerdo con el cuerpo médico del Real Madrid que establecía su regreso a España ante el menor problema físico".

Y añadió: "La sorpresa fue ver que Zidane lo mantuviera pese a su lesión para seguir su estado antes del partido del domingo (ante Turquía). Su avión privado estaba listo en París para trasladarlo a Madrid. Tendrá que esperar, porque finalmente viajó a Milán con el resto del equipo. Todo esto provoca tensión en su relación".

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Polémica en torno a la relación entre Zidane y Mbappé

La ausencia de Kylian Mbappé en los entrenamientos de la selección de Francia antes del choque ante Italia no fue una simple noticia médica pasajera, pues el momento llegó en un instante muy delicado dentro de la concentración de Les Bleus, después de que informaciones periodísticas francesas revelaran la tensión en la relación entre el capitán de la selección y su entrenador Zinedine Zidane, a raíz de desavenencias relacionadas con su posición dentro del campo y la forma de emplearlo, además de un ambiente poco ideal en el vestuario.

Las raíces de la tensión se remontan a la primera concentración de Zidane al frente del cuerpo técnico, cuando decidió alinear a Mbappé en la banda izquierda, apoyándose en Ousmane Dembélé en el centro del ataque, una decisión que se interpretó como un cambio en el estatus de la estrella madridista dentro del esquema ofensivo, especialmente porque en el último periodo prefiere jugar como delantero puro.

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Y mientras Zidane esperaba disponer de los servicios de su estrella durante los dos decisivos duelos ante Italia y Turquía en la Liga de Naciones de Europa, llegaron las noticias de que Mbappé sufría un problema muscular en los isquiotibiales, lo que dejó su participación ante Italia fuera de las cuentas, manteniéndose la esperanza de que llegue a tiempo para el duelo ante Turquía.