Cómo ver VfB Stuttgart vs Viking: detalles del partido, cadena y difusión, streaming en directo, noticias y más

El VfB Stuttgart recibe al Viking en el MHPArena de Stuttgart en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un partido que pone a prueba las ambiciones europeas del conjunto alemán en casa. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 MHPArena

Cómo sintonizar el VfB Stuttgart vs Viking

El VfB Stuttgart vs Viking se puede ver en directo a través de Movistar+.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Acerca del encuentro

El equipo de Sebastian Hoeness llega con confianza tras golear al FC Colonia por 4-1 en la Bundesliga el pasado fin de semana, aunque la derrota por 5-1 ante el Bayern de Múnich semanas antes recuerda que el margen de error en competición europea es mínimo.

El Stuttgart también ha tenido que afrontar el mercado de fichajes en el último momento. El centrocampista Chema Andrés, formado en el Real Madrid, abandonó el club para fichar por el Brighton en el último día de mercado, lo que obliga a Hoeness a reorganizar el centro del campo.

El Viking llega desde Noruega con la moral alta tras superar al Dinamo Zagreb en la fase de clasificación. Los noruegos encadenaron dos victorias en la Eliteserien antes de empatar 1-1 con el Sandefjord en su último partido doméstico.

Morten Jensen dirige a un equipo que ha demostrado solidez en las rondas previas, pero que ahora se enfrenta a un salto de nivel considerable al medirse a un rival de la Bundesliga en su propio estadio.

Noticias del equipo y escuadras

El Stuttgart presenta una alineación probable con Fabian Bredlow bajo palos, una defensa formada por Vagnoman, Chabot, Jeltsch y Mittelstaedt, y un centro del campo en el que figuran Stiller, Proemel y Fuehrich junto a Leweling. Arriba, Undav y Pejcinovic apuntan a la titularidad. Las bajas confirmadas son Dennis Seimen y Tiago Tomas por lesión, mientras que Nikolas Nartey no podrá participar por sanción.

El Viking de Morten Jensen llega con tres bajas por lesión: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol. La alineación prevista sitúa a Arild Oestboe en portería, con Stensness, Heggheim, Daland y Auklend en defensa, y Askildsen, Bell y Moi en el centro del campo. Tripic, Christiansen y Kvia-Egeskog completan el once proyectado.

Forma

El Stuttgart presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el FC Colonia en la Bundesliga, mientras que la derrota más abultada llegó frente al Bayern de Múnich por 5-1. En total, el equipo alemán ha marcado trece goles y encajado ocho en ese periodo.

El Viking suma tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente acabó en empate 1-1 ante el Sandefjord en la Eliteserien. Los noruegos ganaron los dos duelos ante el Dinamo Zagreb en la clasificación para la Champions League, con resultados de 2-2 y 3-1, lo que refleja una trayectoria ascendente en el tramo final del verano.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el VfB Stuttgart y el Viking. Este partido marcará el primer cruce registrado entre ambos clubes.

Clasificación

Tanto el VfB Stuttgart como el Viking ocupan la primera posición en sus respectivos grupos de la Champions League según los datos disponibles.