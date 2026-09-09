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Cómo ver VfB Stuttgart vs Viking: detalles del partido, cadena y difusión, streaming en directo, noticias y más

VfB Stuttgart vs Viking
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Viking
Liga de Campeones

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Viking. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El VfB Stuttgart recibe al Viking en el MHPArena de Stuttgart en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en un partido que pone a prueba las ambiciones europeas del conjunto alemán en casa. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo sintonizar el VfB Stuttgart vs Viking

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Acerca del encuentro

El equipo de Sebastian Hoeness llega con confianza tras golear al FC Colonia por 4-1 en la Bundesliga el pasado fin de semana, aunque la derrota por 5-1 ante el Bayern de Múnich semanas antes recuerda que el margen de error en competición europea es mínimo.

El Stuttgart también ha tenido que afrontar el mercado de fichajes en el último momento. El centrocampista Chema Andrés, formado en el Real Madrid, abandonó el club para fichar por el Brighton en el último día de mercado, lo que obliga a Hoeness a reorganizar el centro del campo.

El Viking llega desde Noruega con la moral alta tras superar al Dinamo Zagreb en la fase de clasificación. Los noruegos encadenaron dos victorias en la Eliteserien antes de empatar 1-1 con el Sandefjord en su último partido doméstico.

Morten Jensen dirige a un equipo que ha demostrado solidez en las rondas previas, pero que ahora se enfrenta a un salto de nivel considerable al medirse a un rival de la Bundesliga en su propio estadio.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Viking alineaciones probables

4-4-2
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Formación
Viking crest
Viking
VIK
4-3-3
F. BredlowF. BredlowJ. VagnomanJ. VagnomanJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschM. MittelstaedtM. MittelstaedtJ. LewelingJ. LewelingA. StillerA. StillerC. FuehrichC. FuehrichG. ProemelG. ProemelD. UndavD. UndavD. PejcinovicD. PejcinovicA. OestboeA. OestboeG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. HeggheimJ. DalandJ. DalandV. AuklendV. AuklendK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. BellT. MoiT. MoiZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenS. Kvia-EgeskogS. Kvia-Egeskog
Viking crest
Viking
VIK
4-4-2
VfB Stuttgart

Once inicial

Viking

Manager

  • S. Hoeness
  • M. Jensen

El Stuttgart presenta una alineación probable con Fabian Bredlow bajo palos, una defensa formada por Vagnoman, Chabot, Jeltsch y Mittelstaedt, y un centro del campo en el que figuran Stiller, Proemel y Fuehrich junto a Leweling. Arriba, Undav y Pejcinovic apuntan a la titularidad. Las bajas confirmadas son Dennis Seimen y Tiago Tomas por lesión, mientras que Nikolas Nartey no podrá participar por sanción.

El Viking de Morten Jensen llega con tres bajas por lesión: Veton Berisha, Anders Baertelsen y Sondre Bjoershol. La alineación prevista sitúa a Arild Oestboe en portería, con Stensness, Heggheim, Daland y Auklend en defensa, y Askildsen, Bell y Moi en el centro del campo. Tripic, Christiansen y Kvia-Egeskog completan el once proyectado.

Forma

VFB

VFB - Formulario

EVE
W3-1
FUL
L1-0
HRO
W0-4
FCB
L5-1
KOE
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIK

VIK - Formulario

DZG
D2-2
DZG
W3-1
AAL
W2-1
BRO
W1-3
SAN
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El Stuttgart presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el FC Colonia en la Bundesliga, mientras que la derrota más abultada llegó frente al Bayern de Múnich por 5-1. En total, el equipo alemán ha marcado trece goles y encajado ocho en ese periodo.

El Viking suma tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente acabó en empate 1-1 ante el Sandefjord en la Eliteserien. Los noruegos ganaron los dos duelos ante el Dinamo Zagreb en la clasificación para la Champions League, con resultados de 2-2 y 3-1, lo que refleja una trayectoria ascendente en el tramo final del verano.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el VfB Stuttgart y el Viking. Este partido marcará el primer cruce registrado entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto el VfB Stuttgart como el Viking ocupan la primera posición en sus respectivos grupos de la Champions League según los datos disponibles.

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