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World Cup - Copa del Mundo - Grupo K Mexico City Stadium

Cómo ver Uzbekistán vs Colombia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Uzbekistán y Colombia se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los detalles de emisión disponibles.

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Uzbekistán y Colombia abren su camino en el Grupo K del Mundial 2026 este 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos de la historia del fútbol. Para los Lobos Blancos, se trata de un momento sin precedentes: la primera aparición de una nación centroasiática en la Copa del Mundo.

Fabio Cannavaro dirige a un Uzbekistán que llegó al torneo tras superar la clasificación asiática de forma directa, sellando su billete con una contundente victoria de 3-0 sobre Qatar. El exdefensor italiano ha construido un bloque defensivo compacto que depende del olfato goleador de Eldor Shomurodov y la creatividad de Abbosbek Fayzullaev para generar peligro en transición.

Colombia llega como favorita del grupo y con una de las plantillas más talentosas del torneo. Néstor Lorenzo ha moldeado un equipo que terminó tercero en la eliminatoria sudamericana, por detrás solo de Argentina y Ecuador, anotando 28 goles en el proceso. Los Cafeteros no son un equipo que invite a la especulación táctica.

James Rodríguez, figura icónica del Mundial de Brasil 2014, regresa al escenario más grande del fútbol con la intención de demostrar que todavía puede dictar el tempo desde el mediocampo. A su alrededor, Luis Díaz y Jhon Arias representan una amenaza constante en banda, respaldados por la solidez de Jefferson Lerma y Richard Ríos en el centro del campo.

El duelo llega sin historial previo entre ambas selecciones, lo que convierte este encuentro en territorio completamente desconocido para los dos equipos. Con Portugal y DR Congo completando el Grupo K, los tres puntos de este partido tienen un peso enorme para las aspiraciones de ambas naciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Fabio Cannavaro tiene a su disposición un once probable encabezado por el portero Utkir Yusupov. La defensa se organiza con Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov y Farrukh Sayfiev. En el mediocampo figuran Oston Urunov, Sherzod Nasrulloev y Otabek Shukurov, mientras que Abbosbek Fayzullayev y Akmal Mozgovoy acompañan a Eldor Shomurodov en el tridente ofensivo. La única baja confirmada es Jaloliddin Masharipov, quien no estará disponible por lesión. No hay suspensiones registradas.

Néstor Lorenzo dispone de toda su plantilla para el debut. El once proyectado sitúa a Camilo Vargas bajo palos, con una línea defensiva formada por Davinson Sánchez, Daniel Muñoz, Johan Mojica y Jhon Lucumí. Richard Ríos y Jefferson Lerma ocupan el doble pivote, con James Rodríguez como mediapunta. Luis Díaz, Jhon Arias y Luiz Suárez completan el ataque. Colombia no registra lesionados ni suspendidos de cara a este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 J. Masharipov Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uzbekistán llega al torneo con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Holanda el 8 de junio, y también cedieron ante Canadá por 2-0 a principios de ese mes. En el lado positivo, vencieron a Venezuela y a Gabón por 3-1, además de empatar 2-2 con China en enero. En esos cinco partidos, los Lobos Blancos marcaron ocho goles y encajaron siete.

Colombia presenta una racha más sólida, con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue un triunfo por 2-0 ante Jordania el 7 de junio, y días antes habían goleado a Costa Rica por 3-1. También destaca su victoria por 3-0 ante Australia en noviembre de 2025. Sus dos tropiezos llegaron ante Francia (3-1) y Croacia (2-1) en marzo. Los Cafeteros anotaron nueve goles y recibieron seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Uzbekistán y Colombia nunca se han enfrentado en un partido oficial. El partido del Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Azteca el 17 de junio será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo K de la Copa del Mundo, Colombia ocupa la primera posición, mientras que Uzbekistán se encuentra en el cuarto puesto antes de disputar este partido inaugural.