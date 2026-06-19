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Cómo ver USA vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Estados Unidos y Australia del Mundial 2026 se puede ver en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y retransmisión en directo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Australia se enfrentan en el Seattle Stadium en un duelo del Grupo D del Mundial 2026 que llega cargado de tensión mediática, orgullo nacional y mucho en juego para ambas selecciones.

La selección de Mauricio Pochettino llega a este partido con el viento a favor tras golear 4-1 a Paraguay en su debut mundialista. Folarin Balogun fue determinante, Christian Pulisic tiró del equipo y Gio Reyna firmó un gol de categoría que reavivó el debate sobre su papel en este equipo.

Sin embargo, la semana no ha pasado sin polémica. Una sola palabra, «layup», pronunciada por un exjugador estadounidense para describir a Australia, desató una guerra de declaraciones que ha dado a este partido una carga extra. Harry Kewell respondió desde el lado australiano, Landon Donovan lanzó sus propios dardos y el portero Matt Ryan no se quedó callado. Tim Weah prefirió ignorar el ruido: «Respeta a tu rival, todo lo demás es ruido».

Australia, por su parte, llegó a Seattle con la moral alta tras vencer 2-0 a Turquía en Vancouver en su primer partido. Tony Popovic ha construido un equipo organizado y directo, con Nestory Irankunda y Mohamed Toure como amenazas en la transición. Los Socceroos no vienen a Seattle a defenderse.

Hay también un antecedente reciente que ninguno de los dos equipos ha olvidado. En un amistoso disputado en octubre pasado, el choque entre ambas selecciones fue físico y combativo, y Pulisic acabó el partido con un golpe que marcó el tono de la relación entre ambos combinados. La pregunta sobre su estado físico sigue siendo el tema del día en el campamento estadounidense.

Con Estados Unidos liderando el Grupo D y Australia en segunda posición, una victoria para cualquiera de los dos equipos podría ser decisiva de cara a los octavos de final en casa. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Mauricio Pochettino apunta a un once sin cambios respecto al debut. Matt Freese ocupará la portería, con Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards y Alex Freeman formando la línea defensiva. Malik Tillman, Weston McKennie y Tyler Adams conformarían el centro del campo, mientras que Christian Pulisic, Folarin Balogun y Sergino Dest completarían el ataque. La condición física de Pulisic ha sido el tema recurrente durante la semana, aunque el capitán figura en el once proyectado. El combinado estadounidense no registra bajas por lesión ni sanción.

Tony Popovic no tiene previsto realizar grandes cambios en el esquema australiano. Patrick Beach defenderá la portería, protegida por Jordan Bos, Alessandro Circati, Cameron Burgess y Harry Souttar. Jacob Italiano, Aiden O'Neill y Connor Metcalfe formarán el mediocampo, con Paul Okon-Engstler, Nestory Irankunda y Mohamed Toure en la línea de ataque. Australia tampoco reporta lesionados ni sancionados de cara a este partido. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Estados Unidos llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la contundente victoria por 4-1 ante Paraguay en el debut mundialista del 13 de junio, una actuación que generó elogios generalizados. Antes de eso, cayeron 1-2 ante Alemania en un amistoso previo al torneo, aunque habían vencido a Senegal 3-2 la semana anterior. En total, los estadounidenses han marcado 10 goles y encajado 8 en estos cinco partidos, lo que refleja una capacidad ofensiva notable junto a cierta inconsistencia defensiva.

Australia presenta una dinámica más sólida en el tramo reciente, con tres victorias, un empate y una derrota. Su último resultado fue el triunfo por 2-0 ante Turquía en la fase de grupos el 14 de junio, precedido por un empate 1-1 con Suiza en un amistoso. Los Socceroos golearon 5-1 a Curazao en marzo y ganaron 1-0 a Camerún en la misma ventana internacional. Su única derrota en este período fue un 1-0 ante México. Australia ha mantenido la portería a cero en dos de estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

USA Últimos partidos AUS 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Los dos equipos se han enfrentado en dos ocasiones dentro del registro disponible, con victoria estadounidense en ambos casos. El duelo más reciente tuvo lugar el 15 de octubre de 2025 en un amistoso, con triunfo de Estados Unidos por 2-1 en un partido físico que dejó huella en ambos equipos. El precedente anterior data de junio de 2010, cuando Australia cayó 1-3 como local. En el cómputo global de estos dos enfrentamientos, Estados Unidos ha marcado cinco goles y encajado dos.

Clasificación

En el Grupo D de la Copa del Mundo, Estados Unidos ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación, con Australia en segunda posición antes de disputarse esta segunda jornada.