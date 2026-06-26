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Cómo ver Uruguay vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Uruguay vs España del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Uruguay y España se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en el partido que cerrará la fase de grupos del Grupo H del Mundial 2026. El ganador de este duelo asegurará su clasificación a la ronda de 32 con total comodidad; para Uruguay, perder podría significar la eliminación.

España llega al partido como líder del grupo con cuatro puntos, tras una actuación dominante en la segunda jornada. La Roja goleó 4-0 a Arabia Saudí en Atlanta, con un Lamine Yamal brillante que abrió el marcador en el minuto 10 y un Mikel Oyarzabal que firmó un doblete antes del descanso. Luis de la Fuente tiene a su disposición un equipo que no ha perdido en 32 partidos consecutivos.

Uruguay, en cambio, atraviesa una situación comprometida. La Celeste acumula dos empates en dos jornadas: primero el 1-1 ante Arabia Saudí y después un frustrante 2-2 ante Cabo Verde, en el que Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio pusieron a Uruguay por delante antes de que Hélio Varela igualara en el segundo tiempo. Marcelo Bielsa fue contundente tras el partido: calificó a su equipo de "muy desorganizado" y advirtió del enorme reto que supone enfrentarse a España.

El técnico argentino tiene ante sí la tarea de corregir las vulnerabilidades defensivas que han costado puntos en ambas jornadas. Federico Valverde será el motor del juego uruguayo, con Darwin Núñez como opción desde el banquillo para cambiar el partido si fuera necesario. La presión recae sobre un equipo que necesita ganar para no depender de otros resultados.

Para España, la prioridad es mantener la solidez estructural que ha mostrado durante todo el torneo. Rodri ejercerá de escudo defensivo en el centro del campo, mientras que el joven Lamine Yamal promete ser el gran peligro en el costado izquierdo. Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, llegó a comparar el potencial del barcelonista con el de Lionel Messi.

En juego está también el historial entre ambas selecciones: Uruguay nunca ha ganado a España en los dos enfrentamientos registrados. Los datos del Grupo H sitúan a España primera con cuatro puntos y a Uruguay segunda con dos, empatada en puntos con Cabo Verde.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario oficial y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Uruguay llega al partido sin lesionados ni sancionados confirmados en la lista oficial. Marcelo Bielsa no ha desvelado su once probable, aunque se espera que el equipo mantenga el esquema 4-2-3-1 visto en las dos primeras jornadas, con Federico Valverde como eje creativo y la incógnita de si Darwin Núñez partirá desde el inicio o esperará su momento desde el banquillo. Se actualizará la información con las novedades que se produzcan antes del partido.

España tampoco registra bajas por lesión ni suspensión en este momento. Luis de la Fuente no ha confirmado su alineación titular, aunque la base del equipo que goleó a Arabia Saudí tiene muchas opciones de repetir. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Rodri son los nombres propios de La Roja de cara a este decisivo encuentro. Cualquier novedad será incorporada a medida que se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Uruguay acumula un balance de cero victorias, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Cabo Verde en el Mundial el 21 de junio, partido en el que Araújo y Canobbio pusieron a Uruguay por delante antes de que la ventaja se esfumara. Antes, La Celeste había empatado 1-1 con Arabia Saudí en su debut mundialista. El punto más bajo de la serie fue la derrota por 5-1 ante Estados Unidos en noviembre de 2025.

España presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, con seis goles marcados y uno encajado. El resultado más reciente fue la contundente victoria 4-0 sobre Arabia Saudí el 21 de junio, que confirmó el dominio español en el grupo. Antes, La Roja había sido frenada 0-0 por Cabo Verde en su primer partido del Mundial. Los dos empates a cero en amistosos ante Egipto e Irak precedieron al torneo, y España llega con dos porterías a cero consecutivas antes del certamen.

Historial de Enfrentamientos Directos

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los datos históricos disponibles recogen dos enfrentamientos entre ambas selecciones, los dos en partidos amistosos. El más reciente tuvo lugar el 6 de febrero de 2013, con España venciendo a Uruguay por 3-1. El anterior fue el 17 de agosto de 2005, también con triunfo español por 2-0. España ha ganado los dos duelos registrados, marcando cinco goles y encajando uno.

Clasificación

En la tabla del Grupo H del Mundial, España ocupa la primera posición con cuatro puntos, mientras que Uruguay es segundo con dos puntos antes de la disputa de la tercera jornada.