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Cómo ver Universitatea Craiova vs Getafe: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Universitatea Craiova vs Getafe
Universitatea Craiova
Getafe
Conference League

Cómo ver el partido de Conference League entre Universitatea Craiova y Getafe, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Conference League - Jornada 1
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Cómo ver Universitatea Craiova vs Getafe en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en televisión y en live stream.

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Universitatea Craiova recibe a Getafe en el Stadionul Ion Oblemenco de Craiova en un partido de la UEFA Conference League. Ambos equipos llegan al duelo como líderes de su grupo, lo que convierte este enfrentamiento en una prueba de altura para los dos conjuntos.

Los rumanos atraviesan un momento de forma excepcional. El equipo de Filipe Coelho ha ganado sus últimos cuatro partidos en la Superliga, incluyendo una goleada por 5-0 ante el FCSB, y llega a este partido con la confianza propia de un equipo que no conoce la derrota en las últimas semanas.

Getafe, en cambio, afronta este viaje a Rumanía con las heridas aún frescas de una severa derrota. El conjunto de Pepe Bordalas cayó 3-0 ante el Barcelona en LaLiga hace apenas unos días, una actuación que puso de manifiesto las carencias del equipo madrileño frente a rivales de elite.

En el plano doméstico, el Getafe ha sido irregular. Una sola victoria en sus últimos cinco partidos de liga refleja un bloque que ha luchado por encontrar continuidad, aunque la Conference League ofrece un escenario diferente donde los azulones han sabido competir.

Fuera del campo, el club ha movido ficha en el mercado. La llegada de Dani Carvajal, seis veces campeón de la Champions League, aporta liderazgo veterano a una plantilla que explora también la posibilidad de incorporar a Jadon Sancho como refuerzo ofensivo.

La cita en Craiova es una oportunidad para que Bordalas recomponga el ánimo de sus jugadores lejos de la presión de LaLiga. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Universitatea Craiova contra Getafe alineaciones probables

Manager

  • F. Coelho

En el bando local, Filipe Coelho dirige a un Universitatea Craiova que no ha facilitado información sobre su alineación probable, bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

En cuanto a Getafe, Pepe Bordalas tampoco ha confirmado su once inicial ni ha desvelado el estado de su plantilla en términos de lesiones o suspensiones. Los datos definitivos se añadirán cuando estén disponibles antes del pitido inicial.

Forma

UCR

UCR - Formulario

BAC
W1-2
UNC
W4-0
CHU
W0-1
FCS
W5-0
CSI
W0-1
Gol marcado (encajado)
13/1
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
GET

GET - Formulario

CEL
D1-1
COR
D1-1
BET
L1-0
MAL
W1-0
BAR
L3-0
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Universitatea Craiova llega en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y un triunfo adicional en copa en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-1 ante Csikszereda Miercurea Ciuc en la Superliga, y el más destacado de la serie fue la contundente goleada 5-0 al FCSB. El equipo ha marcado en todos sus encuentros recientes y ha mostrado solidez defensiva a lo largo de esta racha.

Getafe acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. El triunfo más reciente fue un 1-0 ante el Málaga, pero el equipo ha encajado derrotas ante el Barcelona y el Real Betis. Los azulones han anotado cinco goles y concedido cinco en ese período, lo que refleja un bloque que ha tenido dificultades para mantener la consistencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos previos entre Universitatea Craiova y Getafe. Este partido representa, según la información manejada, el primer cruce entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
00000000
1
GetafeGetafeGET
00000000
1
BragaBragaBRA
00000000
1
St.-TruidenseSt.-TruidenseSTT
00000000
1
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
00000000
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
00000000
1
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
00000000
1
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
00000000
1
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
00000000
1
MónacoMónacoASM
00000000
1
FC TwenteFC TwenteTWE
00000000
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
00000000
1
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
00000000
1
AGF AarhusAGF AarhusAGF
00000000
1
BrannBrannBRA
00000000
1
FriburgoFriburgoSCF
00000000
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
00000000
1
ThunThunTHU
00000000
1
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
00000000
1
R.S. BelgradoR.S. BelgradoZVE
00000000
1
GanteGanteGNT
00000000
1
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
00000000
1
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
00000000
1
LuganoLuganoLUG
00000000
1
EgnatiaEgnatiaEGN
00000000
1
AjaxAjaxAJX
00000000
1
Pafos FCPafos FCPAF
00000000
1
BrightonBrightonBHA
00000000
1
AtalantaAtalantaATA
00000000
1
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
00000000
1
JablonecJablonecJAB
00000000
1
Riga FCRiga FCRIG
00000000
1
KuPSKuPSKUP
00000000
1
Iberia 1999Iberia 1999IBE
00000000
1
MjaellbyMjaellbyMJA
00000000
1
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto Universitatea Craiova como Getafe ocupan la primera posición en la tabla de la Conference League, lo que otorga a este duelo una relevancia especial dentro del grupo.

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