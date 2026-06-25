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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver Turquía vs USA en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Turquía y USA se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el enlace para acceder al streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Turquía cierran el Grupo D del Mundial 2026 este jueves en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un partido que llega con destinos ya sellados pero con motivaciones muy distintas para cada equipo.

La selección de Mauricio Pochettino ya tiene asegurado el primer puesto del grupo tras golear a Paraguay 4-1 y vencer a Australia 2-0. Los estadounidenses buscan cerrar la fase de grupos con un pleno de victorias, algo que no logran en un Mundial desde hace más de dos décadas.

Para Turquía, en cambio, la situación no puede ser más dolorosa. Eliminada tras caer ante Australia y Paraguay, la escuadra de Vincenzo Montella llega a Los Ángeles sin nada que perder y con la única motivación de despedirse del torneo con su primera victoria en un Mundial desde 2002.

El regreso de Turquía a la cita mundialista, tan esperado tras su ausencia en Qatar 2022, ha terminado en decepción. A pesar de acumular 33 remates ante Paraguay sin marcar, los turcos no han podido convertir sus ocasiones en goles en ninguno de sus dos encuentros.

En el bando americano, la gran pregunta es Christian Pulisic. El capitán se perdió el partido ante Australia por una lesión en el gemelo, pero ha regresado a los entrenamientos y confirmó estar listo para jugar si Pochettino lo requiere. Folarin Balogun, por su parte, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del torneo y pelea por el Botín de Oro junto a los mejores delanteros del mundo.

Pochettino deberá administrar bien sus recursos: cuatro jugadores con tarjeta amarilla no saldrán de inicio para preservarlos de cara a los octavos de final. Para ver el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de TV y opciones de streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella tiene a sus hombres clave disponibles para este cierre de grupo. El once proyectado sitúa a Ugurcan Cakir bajo palos, con una defensa formada por Mert Muldur, Abdülkerim Bardakci, Merih Demiral y Ferdi Kadioglu. En el centro del campo aparecen Ismail Yuksek y Hakan Calhanoglu, mientras que Arda Guler, Kenan Yildiz, Can Uzun y Deniz Gul conforman el bloque ofensivo. No hay bajas por lesión ni sanción confirmadas en el equipo turco.

Mauricio Pochettino realizará cambios significativos en el once americano. Tyler Adams, Folarin Balogun, Chris Richards y Antonee Robinson no saldrán de inicio al acumular tarjeta amarilla, y Tim Ream junto a Sergiño Dest también apuntan al banquillo por carga física. El once proyectado da entrada a Matt Turner en portería, con una defensa de Mark McKenzie, Max Arfsten, Joseph Scally y Auston Trusty. Giovanni Reyna, Malik Tillman, Alex Zendejas y Timothy Weah conforman el bloque medio, con Sebastian Berhalter y Haji Wright en ataque. La situación de Christian Pulisic se decidirá más cerca del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía llega al partido con un balance de una victoria y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota 0-1 ante Paraguay en el Mundial, precedida por la caída 2-0 frente a Australia. En los amistosos previos al torneo, los turcos vencieron a Venezuela 2-1 y golearon 4-0 a Macedonia del Norte, aunque no pudieron sumar en sus cinco partidos más de dos goles en total mientras encajaban dos.

Estados Unidos presenta tres victorias en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante Australia en el Mundial, tras la goleada 4-1 sobre Paraguay en el debut. Los americanos acumulan 10 goles marcados y seis encajados en ese tramo, con los dos últimos partidos en blanco en contra siendo su racha más sólida del período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2025, cuando Turquía se impuso 2-1 a Estados Unidos en un amistoso. Antes de ese resultado, los americanos habían ganado los dos precedentes: un 2-1 en junio de 2014 y otro 2-1 en mayo de 2010. En el cómputo total de los tres partidos registrados, cada equipo ha ganado en una ocasión diferente, con Turquía llevando la ventaja en el encuentro más reciente.

Clasificación

En la tabla del Grupo D del Mundial, Estados Unidos ocupa la primera posición mientras que Turquía se encuentra en el último puesto, cuarta clasificada.