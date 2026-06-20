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Cómo ver Túnez vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Túnez y Japón se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles para este encuentro del Grupo F del Mundial 2026.

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Túnez y Japón se miden este sábado 20 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey en un partido del Grupo F del Mundial 2026 que tiene implicaciones directas sobre la clasificación a la siguiente ronda.

Los Samurai Blue llegan a este duelo con la confianza intacta tras empatar 2-2 con los Países Bajos en su debut. Daichi Kamada marcó el gol del empate en el tramo final del encuentro, un tanto que subrayó la capacidad de Japón para competir con las selecciones europeas de primer nivel.

Túnez, por su parte, atraviesa un momento delicado. La derrota por 5-1 ante Suecia en la primera jornada provocó la destitución del técnico Sabri Lamouchi, y Hervé Renard asumió el cargo de forma inmediata. El veterano seleccionador francés, conocido por sus trabajos en África, tiene ahora la misión de reactivar a las Águilas de Cartago en el menor tiempo posible.

La presión recae especialmente sobre Túnez. Con cero puntos tras la primera fecha, los norteafricanos necesitan ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar por primera vez en su historia desde la fase de grupos del Mundial. Japón, en cambio, puede permitirse un empate, aunque los tres puntos los colocarían en una posición muy cómoda de cara al último partido ante Suecia.

El técnico Hajime Moriyasu ha construido un equipo sólido y bien organizado, con una identidad táctica clara que ha sorprendido a rivales de mayor tradición. La actuación ante los neerlandeses confirmó que este Japón no viene al Mundial a participar, sino a competir.

Para seguir en directo este partido del Grupo F, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard, nuevo técnico de Túnez, cuenta con un once probable formado por Abdelmouhib Chamakh, Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery, Omar Rekik, Elias Achouri, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri y Firas Chaouat. No se han registrado bajas por lesión ni suspensión en el equipo tunecino de cara a este partido.

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, apunta a alinear a Zion Suzuki bajo palos, con una defensa formada por Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe e Hiroki Ito. En el mediocampo y ataque figuran Ritsu Doan, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Daichi Kamada, Keito Nakamura y Ayase Ueda. Los Samurai Blue tampoco presentan ausencias confirmadas por lesión o sanción.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Túnez llega al partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 5-1 ante Suecia en la primera jornada del Grupo F, el 15 de junio. En los partidos previos, los norteafricanos cayeron 5-0 ante Bélgica y 1-0 ante Austria en sendos amistosos, aunque también sumaron un empate sin goles frente a Canadá y una victoria por 0-1 contra Haití. En total, Túnez ha marcado un gol y ha encajado doce en sus últimas cinco salidas.

Japón presenta un rendimiento notablemente superior, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los asiáticos igualaron 2-2 con los Países Bajos el 14 de junio en su debut mundialista, y antes de eso encadenaron triunfos ante Islandia (1-0), Inglaterra (0-1), Escocia (0-1) y Bolivia (3-0). En ese tramo, los Samurai Blue han anotado siete goles y solo han recibido tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó el 17 de octubre de 2023 en un amistoso, con victoria de Japón por 2-0. En los cuatro precedentes registrados, Japón acumula tres victorias por una de Túnez, con el único triunfo tunecino producido en otro amistoso en junio de 2022, cuando ganaron 3-0. El único antecedente en una Copa del Mundo se remonta al 14 de junio de 2002, cuando Japón venció a Túnez por 2-0 en la fase de grupos.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa la segunda posición, mientras que Túnez se encuentra en el último lugar con cero puntos tras la primera jornada.