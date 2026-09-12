¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoTenerife
Heliodoro Rodriguez Lopez
team-logoLeganés
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Tenerife vs Leganés: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Tenerife vs Leganés
Tenerife
Leganés
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Tenerife y Leganés. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Tenerife recibe al Leganés en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas en esta fase de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 5
Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo sintonizar el Tenerife vs Leganés

El Tenerife vs Leganés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Los tinerfeños llegan al encuentro con sensaciones mixtas. Dos victorias en sus últimas jornadas de liga les dan confianza, pero la derrota ante el Gijón en su último partido en casa dejó dudas sobre su solidez como local. El equipo de Álvaro Cervera necesita regularidad si quiere escalar desde la novena plaza.

El Leganés, por su parte, presenta una cara más consistente. Los pepineros ocupan el quinto puesto y encadenan una racha que incluye dos victorias consecutivas en liga antes del empate sin goles frente a Las Palmas. Rubén Albés ha construido un bloque difícil de batir.

El historial reciente entre estos dos clubes apunta a encuentros igualados y de escasos goles, lo que anticipa un duelo táctico en el que los detalles pueden ser determinantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y escuadras

Tenerife contra Leganés alineaciones probables

Manager

  • A. Cervera

En cuanto al Tenerife, el técnico Álvaro Cervera no ha facilitado un once probable oficial ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más cerca del momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Rubén Albés tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha reportado ausencias confirmadas. La información sobre ambos equipos se actualizará conforme se acerque el partido.

Forma

TEN

TEN - Formulario

GET
L1-2
EIB
W1-3
ALM
W1-0
SPG
L0-1
RSD
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEG

LEG - Formulario

SWA
L1-0
GIR
D1-1
OVI
W0-1
ELD
W1-0
LAS
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/2
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Tenerife suma dos victorias, una derrota y un empate en sus últimos cuatro partidos de Segunda División, dejando fuera de este cómputo una derrota en un amistoso de pretemporada. Su resultado más reciente en liga fue un empate 1-1 ante el Real Sociedad B, mientras que antes de eso cayeron 1-0 frente al Gijón. En sus cuatro partidos de competición oficial han marcado cuatro goles y encajado tres.

El Leganés presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los pepineros no han marcado en dos de esos partidos, aunque su solidez defensiva destaca: solo han encajado dos goles en ese tramo. Su partido más reciente fue el empate sin goles ante Las Palmas, precedido por victorias ante Eldense y Real Oviedo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TenerifeEmpateLeganés
1
3
1
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
2
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre Tenerife y Leganés terminó 0-0 en el Heliodoro Rodríguez López en abril de 2024, en partido de Segunda División. En los cinco precedentes más recientes, el Tenerife acumula dos victorias por una del Leganés, con dos empates, y los encuentros han producido un total de seis goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
4
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
5
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
6
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
7
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
8
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
10
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
12
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
14
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
5104712-53
L
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
501438-51
D
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Tenerife ocupa la novena posición, mientras que el Leganés se sitúa en el quinto puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google