Cómo ver Tenerife vs Leganés: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Tenerife recibe al Leganés en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con aspiraciones distintas en esta fase de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 13 sept 2026 - 15:00 Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo sintonizar el Tenerife vs Leganés

El Tenerife vs Leganés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Los tinerfeños llegan al encuentro con sensaciones mixtas. Dos victorias en sus últimas jornadas de liga les dan confianza, pero la derrota ante el Gijón en su último partido en casa dejó dudas sobre su solidez como local. El equipo de Álvaro Cervera necesita regularidad si quiere escalar desde la novena plaza.

El Leganés, por su parte, presenta una cara más consistente. Los pepineros ocupan el quinto puesto y encadenan una racha que incluye dos victorias consecutivas en liga antes del empate sin goles frente a Las Palmas. Rubén Albés ha construido un bloque difícil de batir.

El historial reciente entre estos dos clubes apunta a encuentros igualados y de escasos goles, lo que anticipa un duelo táctico en el que los detalles pueden ser determinantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al Tenerife, el técnico Álvaro Cervera no ha facilitado un once probable oficial ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más cerca del momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Rubén Albés tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha reportado ausencias confirmadas. La información sobre ambos equipos se actualizará conforme se acerque el partido.

Forma

El Tenerife suma dos victorias, una derrota y un empate en sus últimos cuatro partidos de Segunda División, dejando fuera de este cómputo una derrota en un amistoso de pretemporada. Su resultado más reciente en liga fue un empate 1-1 ante el Real Sociedad B, mientras que antes de eso cayeron 1-0 frente al Gijón. En sus cuatro partidos de competición oficial han marcado cuatro goles y encajado tres.

El Leganés presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los pepineros no han marcado en dos de esos partidos, aunque su solidez defensiva destaca: solo han encajado dos goles en ese tramo. Su partido más reciente fue el empate sin goles ante Las Palmas, precedido por victorias ante Eldense y Real Oviedo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre Tenerife y Leganés terminó 0-0 en el Heliodoro Rodríguez López en abril de 2024, en partido de Segunda División. En los cinco precedentes más recientes, el Tenerife acumula dos victorias por una del Leganés, con dos empates, y los encuentros han producido un total de seis goles.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Tenerife ocupa la novena posición, mientras que el Leganés se sitúa en el quinto puesto.