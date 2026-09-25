¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoTenerife
Heliodoro Rodriguez Lopez
team-logoCádiz
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Tenerife vs Cádiz: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Tenerife vs Cádiz
Tenerife
Cádiz
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Tenerife y Cádiz. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Tenerife recibe al Cádiz en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con necesidades bien distintas en este tramo de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Segunda Division - Jornada 7
Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo sintonizar el Tenerife vs Cádiz

El Tenerife vs Cádiz se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Álvaro Cervera dirige al conjunto tinerfeño, que llega al encuentro con sensaciones contradictorias tras una semana marcada por el golpe de la derrota. La goleada encajada ante el Castellón en la jornada anterior ha puesto a prueba la solidez del vestuario, aunque el equipo atesora victorias recientes que demuestran su capacidad de reacción.

El Cádiz, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo las órdenes de Albert Celades. Los gaditanos no han ganado en sus últimas cinco salidas y llegan a la isla con la urgencia de sumar para alejarse de los puestos de descenso.

El choque tiene un componente emocional para ambas aficiones. Tenerife y Cádiz se conocen bien en esta categoría y los precedentes recientes añaden un punto de tensión competitiva al encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Tenerife contra Cádiz alineaciones probables

Manager

  • A. Cervera

Álvaro Cervera no ha facilitado el once probable del Tenerife ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se esperan novedades más cerca de la hora del partido.

En el Cádiz, Albert Celades tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha informado sobre posibles ausencias por lesión o suspensión. El técnico catalán mantendrá sus cartas guardadas hasta el momento del partido.

Forma

TEN

TEN - Formulario

ALM
W1-0
SPG
L0-1
RSD
D1-1
LEG
W2-0
CAS
L5-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
CAD

CAD - Formulario

ELD
D2-2
VLL
D1-1
ALM
L3-2
LAS
L0-1
GIR
L1-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Tenerife llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. El resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante el Castellón, un tropiezo que contrasta con la victoria por 2-0 frente al Leganés apenas una semana antes. En total, el equipo ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en ese período.

El Cádiz acumula tres derrotas consecutivas en liga y llega sin conocer la victoria en sus últimas cinco jornadas, con un balance de cero triunfos, dos empates y tres derrotas. La última derrota fue por 1-2 ante el Girona, y el equipo ha marcado siete goles pero ha encajado ocho en ese tramo, lo que refleja sus dificultades para mantener la portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

TenerifeEmpateCádiz
2
2
1
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
2
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
2
Tenerife badge
Tenerife
TEN
0
F
7Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2025, cuando el Tenerife se impuso al Cádiz por 2-1 en el Heliodoro Rodríguez López en Segunda División. En los cinco últimos precedentes, el Tenerife ha ganado dos veces, el Cádiz una, y los otros dos partidos terminaron en empate. Los dos conjuntos han marcado ocho goles en total en esos cinco duelos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
5
AlmeríaAlmeríaALM
6402104+612
W
W
W
L
L
6
BurgosBurgosBUR
6321107+311
W
W
D
D
L
7
SabadellSabadellSAB
632175+211
W
L
W
W
D
8
LeganésLeganésLEG
632165+111
W
L
D
W
W
9
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
10
Las PalmasLas PalmasLAS
631288010
L
W
D
L
W
11
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
13
Real OviedoReal OviedoOVI
622254+18
L
W
D
W
L
14
GranadaGranadaGRA
62228808
L
D
L
W
W
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
6213710-37
L
L
W
L
W
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
612338-55
D
L
W
D
L
19
CádizCádizCAD
603369-33
L
L
L
D
D
20
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
6015316-131
D
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Tenerife ocupa la undécima posición, mientras que el Cádiz se encuentra en el decimonoveno puesto, en zona de descenso.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google