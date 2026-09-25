El Tenerife recibe al Cádiz en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con necesidades bien distintas en este tramo de la temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 7 26 sept 2026 - 12:30 Heliodoro Rodriguez Lopez

Cómo sintonizar el Tenerife vs Cádiz

El Tenerife vs Cádiz se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Álvaro Cervera dirige al conjunto tinerfeño, que llega al encuentro con sensaciones contradictorias tras una semana marcada por el golpe de la derrota. La goleada encajada ante el Castellón en la jornada anterior ha puesto a prueba la solidez del vestuario, aunque el equipo atesora victorias recientes que demuestran su capacidad de reacción.

El Cádiz, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo las órdenes de Albert Celades. Los gaditanos no han ganado en sus últimas cinco salidas y llegan a la isla con la urgencia de sumar para alejarse de los puestos de descenso.

El choque tiene un componente emocional para ambas aficiones. Tenerife y Cádiz se conocen bien en esta categoría y los precedentes recientes añaden un punto de tensión competitiva al encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Álvaro Cervera no ha facilitado el once probable del Tenerife ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se esperan novedades más cerca de la hora del partido.

En el Cádiz, Albert Celades tampoco ha desvelado su alineación prevista ni ha informado sobre posibles ausencias por lesión o suspensión. El técnico catalán mantendrá sus cartas guardadas hasta el momento del partido.

Forma

El Tenerife llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. El resultado más reciente fue una derrota por 5-0 ante el Castellón, un tropiezo que contrasta con la victoria por 2-0 frente al Leganés apenas una semana antes. En total, el equipo ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en ese período.

El Cádiz acumula tres derrotas consecutivas en liga y llega sin conocer la victoria en sus últimas cinco jornadas, con un balance de cero triunfos, dos empates y tres derrotas. La última derrota fue por 1-2 ante el Girona, y el equipo ha marcado siete goles pero ha encajado ocho en ese tramo, lo que refleja sus dificultades para mantener la portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2025, cuando el Tenerife se impuso al Cádiz por 2-1 en el Heliodoro Rodríguez López en Segunda División. En los cinco últimos precedentes, el Tenerife ha ganado dos veces, el Cádiz una, y los otros dos partidos terminaron en empate. Los dos conjuntos han marcado ocho goles en total en esos cinco duelos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Tenerife ocupa la undécima posición, mientras que el Cádiz se encuentra en el decimonoveno puesto, en zona de descenso.