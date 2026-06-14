Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Suecia vs Túnez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo disponibles para este partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suecia y Túnez abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 este 14 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, en un duelo del Grupo F que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Los suecos llegan al torneo bajo la dirección de Graham Potter, con la ambición de demostrar que la escuadra escandinava puede competir entre los mejores del mundo. Su clasificación no fue sencilla, pero el grupo cuenta con calidad suficiente para generar problemas a cualquier rival en esta fase de grupos.

Túnez, por su parte, afronta su séptima participación en una Copa del Mundo con la determinación de superar por primera vez la fase de grupos. Los Águilas de Cartago, dirigidos por Sabri Lamouchi, llegan a México con una identidad táctica clara: orden defensivo y transiciones rápidas que pueden sorprender a equipos más favorecidos.

El grupo F también incluye a Países Bajos y Japón, lo que convierte cada punto en un bien preciado desde el primer minuto. Para ambas selecciones, el partido de este domingo no es solo el inicio del torneo, es una declaración de intenciones.

El Estadio BBVA, con capacidad para más de 50.000 aficionados y su impresionante telón de fondo montañoso, ofrece el escenario perfecto para este encuentro. La presencia de seguidores de ambos continentes promete una atmósfera vibrante en las gradas de Monterrey.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Suecia vs Túnez en directo, el canal de televisión y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Suecia afronta este partido bajo las órdenes de Graham Potter. El cuerpo técnico no ha confirmado un once inicial oficial, y por el momento no hay bajas por lesión ni sancionados registrados en la convocatoria. Se añadirá más información conforme se acerque el pitido inicial.

Túnez, dirigida por Sabri Lamouchi, tampoco ha revelado su alineación probable de cara a este estreno mundialista. No se han comunicado ausencias por lesión ni suspensiones en el equipo tunecino. La información se actualizará próxima al inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suecia llega al torneo con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, sumando 9 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Grecia el 4 de junio, mientras que en la derrota previa cayó 3-1 frente a Noruega. En positivo, los suecos encadenaron dos victorias consecutivas en la fase de clasificación al Mundial, superando a Polonia por 3-2 y ganando en Ucrania por 1-3.

Túnez presenta un registro más irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos compromisos, con solo 2 goles marcados y 8 encajados. La goleada más llamativa fue la derrota por 5-0 ante Bélgica el 6 de junio. Su único triunfo en este período llegó ante Haití, con un 0-1 fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

SWE Último partidos TUN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Túnez 1 - 0 Suecia 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre ambas selecciones es muy limitado. El único precedente registrado en los últimos años es un amistoso disputado el 12 de febrero de 2003, en el que Túnez venció a Suecia por 1-0 jugando como local. Con un único encuentro en el registro, no es posible establecer patrones claros entre ambas escuadras.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Suecia ocupa la tercera posición y Túnez la cuarta antes del inicio de la competición.