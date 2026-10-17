Cómo ver Strasbourg vs Paris Saint-Germain: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Paris Saint-Germain visita el Stade de la Meinau para enfrentarse al Strasbourg en la Ligue 1, con el balón echando a rodar el 17 de octubre de 2026 a las 11:15 AM (hora de Estados Unidos). Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Ligue 1 - Jornada 7 17 oct 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Cómo ver Strasbourg vs Paris Saint-Germain

El partido entre Strasbourg y Paris Saint-Germain se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Los parisinos llegan a Alsacia con la moral por las nubes tras golear 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium en la Liga de Campeones, con tantos de Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha y Maghnes Akliouche. Luis Enrique tiene a su disposición un equipo que encadena cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y que se presenta como el conjunto más en forma de Europa.

Para el Strasbourg, el panorama es bien distinto. El equipo de Hugo Oliveira ha perdido sus dos últimos partidos de liga y arrastra una larga lista de bajas que complica la planificación táctica del técnico de cara a recibir al líder europeo del momento.

El PSG llega a este partido con una confianza desbordante. La exhibición ante el City no solo reforzó su estatus en la Champions League, sino que también envió un mensaje claro al resto de la Ligue 1: los campeones no tienen intención de relajarse.

El Strasbourg necesita recuperar sensaciones en casa. Sus aficionados esperan una reacción tras caer ante el Niza y el Paris FC, pero el rival que llega a la Meinau este fin de semana no invita al optimismo.

Noticias de los equipos y escuadras

El Strasbourg llega al partido con numerosas bajas en su plantilla. Hugo Oliveira no podrá contar con Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga ni Sebastian Nanasi por lesión, sin que haya ningún jugador sancionado. El once proyectado sitúa a Filip Joergensen bajo palos y a Conrad Harder como referencia ofensiva.

El PSG viaja con prácticamente toda su plantilla disponible. Luis Enrique solo tiene las bajas confirmadas de Senny Mayulu y Alessandro Longoni por lesión, sin ningún jugador suspendido. El técnico español tiene previsto alinear a Matvey Safonov en portería, con Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa, Fabián Ruiz, Lucas Beraldo y Joao Neves en el centro del campo, y Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia y Mika Godts como línea ofensiva.

Forma

El Strasbourg presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante el Niza, a la que precedió otra caída por el mismo marcador frente al Paris FC. Entre sus puntos positivos, los alsacianos golearon al Troyes por 6-2 y vencieron al Lens 2-1 en las primeras jornadas de la temporada, aunque desde entonces no han logrado mantener la regularidad.

El PSG, por su parte, ha ganado los cinco últimos partidos que ha disputado entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones. Tras el triunfo 4-2 sobre el Manchester City, los parisinos acumulan victorias ante Le Mans (3-1), el Marsella (2-1 fuera de casa), el Brest (1-0) y el Slovan Bratislava (6-1) en Champions. En ese tramo, el equipo de Luis Enrique ha marcado con generosidad en cada partido y solo ha encajado dos goles.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en el Stade de la Meinau, con victoria del PSG por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos han ganado en tres ocasiones, mientras que el Strasbourg se impuso una vez —un 2-1 en casa en mayo de 2025— y el otro duelo terminó en un llamativo empate 3-3 en el Parque de los Príncipes en octubre de 2025. El PSG domina el balance histórico reciente, aunque los resultados en Estrasburgo han tendido a ser más disputados.

Clasificación

En la clasificación de la Ligue 1, el Strasbourg ocupa la duodécima posición, lo que lo sitúa en la zona media-baja de la tabla y refleja la inconsistencia mostrada en las últimas semanas. El PSG, sexto en la clasificación, tiene margen para seguir escalando posiciones con una victoria que le permita afianzarse en la parte alta y presionar a los equipos que le preceden.