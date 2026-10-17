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Cómo ver Strasbourg vs Paris Saint-Germain: detalles del encuentro, cadenas de TV, streaming en directo y más

Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
Ligue 1

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Ligue 1 entre Strasbourg y Paris Saint-Germain. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Paris Saint-Germain visita el Stade de la Meinau para enfrentarse al Strasbourg en la Ligue 1, con el balón echando a rodar el 17 de octubre de 2026 a las 11:15 AM (hora de Estados Unidos). Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Ligue 1 - Jornada 7
Stade de la Meinau

Cómo ver Strasbourg vs Paris Saint-Germain

El partido entre Strasbourg y Paris Saint-Germain se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Los parisinos llegan a Alsacia con la moral por las nubes tras golear 4-2 al Manchester City en el Etihad Stadium en la Liga de Campeones, con tantos de Desire Doue, Ousmane Dembele, Vitinha y Maghnes Akliouche. Luis Enrique tiene a su disposición un equipo que encadena cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y que se presenta como el conjunto más en forma de Europa.

Para el Strasbourg, el panorama es bien distinto. El equipo de Hugo Oliveira ha perdido sus dos últimos partidos de liga y arrastra una larga lista de bajas que complica la planificación táctica del técnico de cara a recibir al líder europeo del momento.

El PSG llega a este partido con una confianza desbordante. La exhibición ante el City no solo reforzó su estatus en la Champions League, sino que también envió un mensaje claro al resto de la Ligue 1: los campeones no tienen intención de relajarse.

El Strasbourg necesita recuperar sensaciones en casa. Sus aficionados esperan una reacción tras caer ante el Niza y el Paris FC, pero el rival que llega a la Meinau este fin de semana no invita al optimismo.

Noticias de los equipos y escuadras

Strasbourg contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-3-3
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
F. JoergensenF. JoergensenK. CoulibalyK. Coulibalyteam-logoJ. Mitchellteam-logoG. AntwiOsoOsoteam-logoD. SousaD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. ReynaG. YassineG. Yassineteam-logoJ. OrtegaS. Amo-AmeyawS. Amo-AmeyawM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesFabián RuizFabián RuizL. BeraldoL. BeraldoJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. GodtsM. Godts
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Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
Strasbourg

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • H. Oliveira
  • Luis Enrique

El Strasbourg llega al partido con numerosas bajas en su plantilla. Hugo Oliveira no podrá contar con Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga ni Sebastian Nanasi por lesión, sin que haya ningún jugador sancionado. El once proyectado sitúa a Filip Joergensen bajo palos y a Conrad Harder como referencia ofensiva.

El PSG viaja con prácticamente toda su plantilla disponible. Luis Enrique solo tiene las bajas confirmadas de Senny Mayulu y Alessandro Longoni por lesión, sin ningún jugador suspendido. El técnico español tiene previsto alinear a Matvey Safonov en portería, con Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa, Fabián Ruiz, Lucas Beraldo y Joao Neves en el centro del campo, y Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia y Mika Godts como línea ofensiva.

Forma

STR

STR - Formulario

RCL
W2-1
TRO
W2-6
ASM
D1-1
PAR
L2-1
NCE
L2-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
PSG

PSG - Formulario

SBR
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
Gol marcado (encajado)
16/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Strasbourg presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante el Niza, a la que precedió otra caída por el mismo marcador frente al Paris FC. Entre sus puntos positivos, los alsacianos golearon al Troyes por 6-2 y vencieron al Lens 2-1 en las primeras jornadas de la temporada, aunque desde entonces no han logrado mantener la regularidad.

El PSG, por su parte, ha ganado los cinco últimos partidos que ha disputado entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones. Tras el triunfo 4-2 sobre el Manchester City, los parisinos acumulan victorias ante Le Mans (3-1), el Marsella (2-1 fuera de casa), el Brest (1-0) y el Slovan Bratislava (6-1) en Champions. En ese tramo, el equipo de Luis Enrique ha marcado con generosidad en cada partido y solo ha encajado dos goles.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

StrasbourgEmpateParis Saint-Germain
1
1
3
Ligue 1
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Strasbourg
STR
1
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Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
3
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Strasbourg
STR
3
F
Ligue 1
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Strasbourg
STR
2
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Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
4
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
F
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
9Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de febrero de 2026 en el Stade de la Meinau, con victoria del PSG por 1-2. En los últimos cinco enfrentamientos, los parisinos han ganado en tres ocasiones, mientras que el Strasbourg se impuso una vez —un 2-1 en casa en mayo de 2025— y el otro duelo terminó en un llamativo empate 3-3 en el Parque de los Príncipes en octubre de 2025. El PSG domina el balance histórico reciente, aunque los resultados en Estrasburgo han tendido a ser más disputados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
6420105+514
D
W
D
W
W
2
LilleLilleLIL
641194+513
W
L
W
W
D
3
RennesRennesREN
64111210+213
W
L
W
W
W
4
LyonLyonOL
6321114+711
L
W
D
W
D
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
L
W
D
W
W
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
W
W
W
L
D
7
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
8
BrestBrestB29
6222129+38
W
L
L
W
D
9
LorientLorientFCL
62226608
W
L
D
W
L
10
NizaNizaNCE
622257-28
W
W
L
D
L
11
LensLensRCL
62131110+17
W
L
D
L
L
12
StrasbourgStrasbourgSTR
62131112-17
L
L
D
W
W
13
AngersAngersSCO
6213710-37
L
W
D
L
W
14
MarsellaMarsellaOM
620498+16
W
L
L
L
L
15
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
L
W
W
L
L
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
L
L
D
L
D
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación de la Ligue 1, el Strasbourg ocupa la duodécima posición, lo que lo sitúa en la zona media-baja de la tabla y refleja la inconsistencia mostrada en las últimas semanas. El PSG, sexto en la clasificación, tiene margen para seguir escalando posiciones con una victoria que le permita afianzarse en la parte alta y presionar a los equipos que le preceden.

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