Cómo ver SSC Nápoles vs Arsenal: Detalles del partido, difusión, streaming en directo y más

El Estadio Diego Armando Maradona acoge este martes el encuentro entre el SSC Nápoles y el Arsenal en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los Gunners de Mikel Arteta aterrizan en Nápoles como uno de los conjuntos más en forma del continente, mientras que el equipo de Massimiliano Allegri necesita reaccionar tras un inicio de temporada irregular en la Serie A. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Cómo sintonizar el SSC Nápoles vs Arsenal

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Acerca del encuentro

El Arsenal llega a Italia con el viento a favor. Los londinenses han ganado sus tres primeros partidos de Premier League esta temporada, incluyendo una victoria 2-1 ante el Chelsea el pasado domingo en el Emirates, y también se impusieron al Manchester City en la Community Shield. Arteta ha construido un bloque sólido que aspira a ir más lejos que la final de Champions del año pasado, donde cayeron ante el París Saint-Germain en los penaltis.

El Nápoles, en cambio, atraviesa un momento de incertidumbre. Allegri ha perdido sus dos últimos partidos de Serie A, ante el Inter de Milán y el Como, lo que sitúa al equipo partenopeo en una posición delicada a la hora de estrenar su participación en la máxima competición europea.

La baja de William Saliba es el único contratiempo confirmado para el Arsenal, aunque el resto de la plantilla parece disponible. Kevin De Bruyne encabeza una propuesta ofensiva del Nápoles que, sobre el papel, tiene calidad para competir con cualquier rival, pero que debe encontrar consistencia.

Ambos clubes conocen bien lo que significa medirse en Europa. El historial reciente entre ellos, aunque escaso, recuerda que estos duelos suelen decidirse en los detalles.

Noticias del equipo y escuadras

Massimiliano Allegri cuenta con una alineación probable que sitúa a Alex Meret bajo palos, con una defensa formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani y Leonardo Spinazzola. El mediocampo se articula en torno a Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres forman el tridente ofensivo. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Por parte del Arsenal, Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, que se encuentra lesionado. En su ausencia, la defensa prevista sitúa a Ezri Konsa junto a Gabriel y Riccardo Calafiori, con David Raya en portería y Ben White en el carril derecho. Bruno Guimarães y Declan Rice forman el doble pivote, con Martin Ødegaard, Bukayo Saka y Christos Tzolis apoyando a Kai Havertz en ataque. No hay suspendidos en el conjunto visitante.

Forma

El Nápoles llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante el Inter de Milán en la Serie A el 5 de septiembre, y antes de eso cayeron 1-2 ante el Como. Sus victorias llegaron frente al Génova (0-2 fuera de casa) y ante el Aris Salónica en un amistoso por 6-2. En total, el Nápoles ha marcado 12 goles y encajado 10 en estos cinco partidos, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente en las últimas semanas.

El Arsenal, por su parte, presenta un estado de forma excepcional con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Los Gunners ganaron 2-1 al Chelsea el pasado domingo y se impusieron 0-1 al Aston Villa antes de eso. También derrotaron al Coventry 3-0 en la Premier League y al Manchester City 3-0 en la Community Shield. El conjunto de Arteta ha marcado 10 goles y solo ha encajado 2 en este período, con una solidez defensiva que contrasta con los problemas del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Europa League de 2019, cuando el Arsenal ganó 0-1 en Nápoles en la ida de cuartos de final y se impuso 2-0 en el partido de vuelta en el Emirates. En los cinco duelos registrados entre ambos clubes, el Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un balance de 7 goles a favor y 4 en contra. El único triunfo del Nápoles en este historial fue un 2-0 en la fase de grupos de la Champions League de 2013.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Nápoles se sitúa en el puesto 28.