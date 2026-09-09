¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoSSC Nápoles
Diego Armando Maradona
team-logoArsenal
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver SSC Nápoles vs Arsenal: Detalles del partido, difusión, streaming en directo y más

SSC Nápoles vs Arsenal
SSC Nápoles
Arsenal
Liga de Campeones

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Arsenal. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Diego Armando Maradona acoge este martes el encuentro entre el SSC Nápoles y el Arsenal en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los Gunners de Mikel Arteta aterrizan en Nápoles como uno de los conjuntos más en forma del continente, mientras que el equipo de Massimiliano Allegri necesita reaccionar tras un inicio de temporada irregular en la Serie A. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Diego Armando Maradona
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo sintonizar el SSC Nápoles vs Arsenal

El Nápoles vs Arsenal se podrá seguir en directo a través de Movistar+.

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El Arsenal llega a Italia con el viento a favor. Los londinenses han ganado sus tres primeros partidos de Premier League esta temporada, incluyendo una victoria 2-1 ante el Chelsea el pasado domingo en el Emirates, y también se impusieron al Manchester City en la Community Shield. Arteta ha construido un bloque sólido que aspira a ir más lejos que la final de Champions del año pasado, donde cayeron ante el París Saint-Germain en los penaltis.

El Nápoles, en cambio, atraviesa un momento de incertidumbre. Allegri ha perdido sus dos últimos partidos de Serie A, ante el Inter de Milán y el Como, lo que sitúa al equipo partenopeo en una posición delicada a la hora de estrenar su participación en la máxima competición europea.

La baja de William Saliba es el único contratiempo confirmado para el Arsenal, aunque el resto de la plantilla parece disponible. Kevin De Bruyne encabeza una propuesta ofensiva del Nápoles que, sobre el papel, tiene calidad para competir con cualquier rival, pero que debe encontrar consistencia.

Ambos clubes conocen bien lo que significa medirse en Europa. El historial reciente entre ellos, aunque escaso, recuerda que estos duelos suelen decidirse en los detalles.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Arsenal alineaciones probables

4-3-3
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Nápoles

Once inicial

Arsenal

Manager

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri cuenta con una alineación probable que sitúa a Alex Meret bajo palos, con una defensa formada por Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani y Leonardo Spinazzola. El mediocampo se articula en torno a Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne y André-Frank Zambo Anguissa, mientras que Alisson Santos, Rasmus Højlund y David Neres forman el tridente ofensivo. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Por parte del Arsenal, Mikel Arteta no podrá contar con William Saliba, que se encuentra lesionado. En su ausencia, la defensa prevista sitúa a Ezri Konsa junto a Gabriel y Riccardo Calafiori, con David Raya en portería y Ben White en el carril derecho. Bruno Guimarães y Declan Rice forman el doble pivote, con Martin Ødegaard, Bukayo Saka y Christos Tzolis apoyando a Kai Havertz en ataque. No hay suspendidos en el conjunto visitante.

Forma

NAP

NAP - Formulario

CEL
D1-1
ARI
W6-2
GEN
W0-2
COM
L1-2
INT
L3-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ARS

ARS - Formulario

COM
W1-1
MCI
W3-0
COV
W3-0
AVL
W0-1
CHE
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Nápoles llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 3-2 ante el Inter de Milán en la Serie A el 5 de septiembre, y antes de eso cayeron 1-2 ante el Como. Sus victorias llegaron frente al Génova (0-2 fuera de casa) y ante el Aris Salónica en un amistoso por 6-2. En total, el Nápoles ha marcado 12 goles y encajado 10 en estos cinco partidos, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente en las últimas semanas.

El Arsenal, por su parte, presenta un estado de forma excepcional con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. Los Gunners ganaron 2-1 al Chelsea el pasado domingo y se impusieron 0-1 al Aston Villa antes de eso. También derrotaron al Coventry 3-0 en la Premier League y al Manchester City 3-0 en la Community Shield. El conjunto de Arteta ha marcado 10 goles y solo ha encajado 2 en este período, con una solidez defensiva que contrasta con los problemas del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SSC NápolesEmpateArsenal
1
1
3
Europa League
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Liga de Campeones
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
0
F
Amistosos
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Nápoles badge
SSC Nápoles
NAP
2
F
4Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Europa League de 2019, cuando el Arsenal ganó 0-1 en Nápoles en la ida de cuartos de final y se impuso 2-0 en el partido de vuelta en el Emirates. En los cinco duelos registrados entre ambos clubes, el Arsenal acumula tres victorias, un empate y una derrota, con un balance de 7 goles a favor y 4 en contra. El único triunfo del Nápoles en este historial fue un 2-0 en la fase de grupos de la Champions League de 2013.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League 2026/27, el Arsenal ocupa la segunda posición, mientras que el Nápoles se sitúa en el puesto 28.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google