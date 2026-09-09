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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Cómo ver Sporting de Lisboa vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

En España, este partido de la Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y Galatasaray se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos exclusivos de la competición. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio.

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El Estadio José Alvalade de Lisboa acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y Galatasaray, dos clubes que llegan a la fase de grupos con ambiciones bien definidas y plantillas reforzadas durante el verano.

El conjunto de Rui Borges atraviesa un momento de forma notable. Los leones portugueses han encadenado cuatro victorias consecutivas en la Primeira Liga antes de este partido europeo, con una solidez defensiva y ofensiva que les ha permitido llegar a esta cita con plena confianza.

Galatasaray, por su parte, llega a Lisboa como uno de los equipos más llamativos del continente esta temporada. El club de Estambul ha fichado a figuras de primer nivel durante el mercado estival, incluyendo a Rafael Leão procedente del AC Milan y al joven delantero Deniz Gül desde el FC Porto, sumándose a un ataque que ya contaba con la amenaza constante de Victor Osimhen.

Sin embargo, Okan Buruk deberá gestionar algunas ausencias importantes. Osimhen no estará disponible para este desplazamiento a Portugal, lo que representa una baja sensible para el equipo turco. A ello se suma la situación de Leroy Sané, cuyo protagonismo en el esquema del equipo ha disminuido tras la llegada de las nuevas incorporaciones.

En el apartado local, Rui Borges tampoco contará con todos sus efectivos. Las bajas de Nuno Santos y João Simões condicionan las opciones del técnico portugués en determinadas zonas del campo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Champions League en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Rui Borges no podrá contar con Nuno Santos ni João Simões para este partido. El once probable del Sporting incluye a Rui Silva bajo palos, con una defensa formada por Debast, Gonçalo Inácio, Araújo y Fresneda, y una línea de mediocampo y ataque con Zalazar, Catamo, Altimira, Gonçalves, Doumbia y Luiz Suárez.

En el bando visitante, Okan Buruk llega a Lisboa con varias bajas de peso: Victor Osimhen, Mario Lemina, Günay Güvenç y Wilfried Singo están todos descartados. El once proyectado del Galatasaray apunta a Uğurcan Çakır en portería, con Jakobs, Sallai, Bardakçı y Sánchez en defensa, Torreira y Sara en el centro del campo, y Batrakov, Akgün, Sané y Barış Alper Yılmaz en ataque.

Forma

Sporting de Lisboa llega con un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El conjunto portugués viene de superar a Nacional Asunción por 2-0 y anteriormente goleó al Rio Ave por 0-4 a domicilio. En total, los leones han marcado 14 goles y encajado 7 en ese tramo, encadenando cuatro triunfos consecutivos antes de este partido europeo.

Galatasaray presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco últimos encuentros. El equipo turco llega tras ganar al Istanbul Başakşehir por 2-3 en su visita más reciente, y previamente venció al Göztepe por 3-2. En total, los de Estambul han anotado 12 goles y recibido 9 en ese período, con su única derrota ante el Villarreal en un amistoso de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos previos entre Sporting de Lisboa y Galatasaray en el historial reciente facilitado. Se actualizará esta sección en cuanto haya información disponible.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, Sporting de Lisboa ocupa actualmente la posición 33 de la clasificación general, mientras que Galatasaray se sitúa en el puesto 14.