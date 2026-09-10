Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Fortuna Arena

Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slavia Praga y Lens se podrá seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás la información para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Slavia Praga recibe al Lens en la Fortuna Arena de Praga en un duelo de Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que llegan en momentos muy distintos de forma.

El conjunto checo atraviesa una racha positiva en la liga doméstica y buscará aprovechar el factor local ante un rival francés que llega con dudas tras sus últimas actuaciones en la Ligue 1.

Jindrich Trpisovsky ha construido un equipo sólido en casa, respaldado por victorias convincentes que incluyen un triunfo ante su máximo rival, el Sparta Praga. La Fortuna Arena se perfila como un fortín difícil de conquistar.

El Lens, dirigido por Dino Toppmöller, llega a Praga en un momento delicado. Los franceses han perdido sus dos últimos partidos de liga y necesitan una reacción en Europa para recuperar la confianza.

Aun así, el equipo galo cuenta con jugadores de calidad como Florian Thauvin y Odsonne Edouard, capaces de desequilibrar en cualquier momento. El Lens sabe que una victoria fuera de casa puede cambiar por completo el rumbo de su temporada.

Ambos equipos ocupan la misma posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones claras para la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jindrich Trpisovsky cuenta con un once proyectado que incluye a Jakub Markovic bajo palos, con una línea defensiva formada por Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny y Michal Sadilek. En el centro del campo apuntan Wiktor Nowak, Samuel Isife y David Jurasek, mientras que Danijel Sturm y Emmanuel Ayaosi acompañarían a Tomas Chory en ataque. El Slavia no registra bajas por lesión ni por sanción confirmadas de cara a este partido.

Dino Toppmöller dispone de un once probable encabezado por Robin Risser en portería. La defensa estaría compuesta por Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan y Amadou Haidara, con Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras y Michael Cuisance en el mediocampo. Florian Thauvin y Odsonne Edouard formarían la dupla ofensiva. El Lens tampoco reporta lesionados ni sancionados en este momento, aunque se añadirán actualizaciones si las hubiera antes del pitido inicial.

Forma

El Slavia Praga llega con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 ante el FC Zbrojovka Brno el 5 de septiembre, y antes de eso firmó un notable 0-3 ante el Sparta Praga. En esos cinco encuentros, el equipo checo anotó 10 goles y encajó 5, con una racha de tres partidos consecutivos sin derrota cerrando el período.

El Lens, por su parte, presenta un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo francés cayó 0-1 ante el Lorient el 5 de septiembre, su segunda derrota consecutiva en la Ligue 1 tras el 2-1 ante el Strasbourg. En el conjunto de los cinco partidos, el Lens marcó 8 goles y recibió 6, con su mejor resultado siendo el 5-2 ante el Auxerre.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Slavia Praga y el Lens, por lo que este partido podría suponer el primer cruce oficial entre ambos clubes. Se actualizará esta sección si se dispone de información adicional antes del inicio del partido.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Slavia Praga como el Lens ocupan la séptima posición antes de este encuentro.