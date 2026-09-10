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Liga de Campeones
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Cómo ver Slavia Praga vs Lens: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Slavia Praga vs Lens
Slavia Praga
Lens
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slavia Praga y Lens, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slavia Praga y Lens se podrá seguir en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás la información para acceder a la transmisión en vivo.

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Slavia Praga recibe al Lens en la Fortuna Arena de Praga en un duelo de Liga de Campeones que enfrenta a dos equipos que llegan en momentos muy distintos de forma.

El conjunto checo atraviesa una racha positiva en la liga doméstica y buscará aprovechar el factor local ante un rival francés que llega con dudas tras sus últimas actuaciones en la Ligue 1.

Jindrich Trpisovsky ha construido un equipo sólido en casa, respaldado por victorias convincentes que incluyen un triunfo ante su máximo rival, el Sparta Praga. La Fortuna Arena se perfila como un fortín difícil de conquistar.

El Lens, dirigido por Dino Toppmöller, llega a Praga en un momento delicado. Los franceses han perdido sus dos últimos partidos de liga y necesitan una reacción en Europa para recuperar la confianza.

Aun así, el equipo galo cuenta con jugadores de calidad como Florian Thauvin y Odsonne Edouard, capaces de desequilibrar en cualquier momento. El Lens sabe que una victoria fuera de casa puede cambiar por completo el rumbo de su temporada.

Ambos equipos ocupan la misma posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones claras para la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Slavia Praga contra Lens alineaciones probables

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Praga

Once inicial

Lens

Manager

  • J. Trpisovsky
  • Dino Toppmöller

Jindrich Trpisovsky cuenta con un once proyectado que incluye a Jakub Markovic bajo palos, con una línea defensiva formada por Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny y Michal Sadilek. En el centro del campo apuntan Wiktor Nowak, Samuel Isife y David Jurasek, mientras que Danijel Sturm y Emmanuel Ayaosi acompañarían a Tomas Chory en ataque. El Slavia no registra bajas por lesión ni por sanción confirmadas de cara a este partido.

Dino Toppmöller dispone de un once probable encabezado por Robin Risser en portería. La defensa estaría compuesta por Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan y Amadou Haidara, con Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras y Michael Cuisance en el mediocampo. Florian Thauvin y Odsonne Edouard formarían la dupla ofensiva. El Lens tampoco reporta lesionados ni sancionados en este momento, aunque se añadirán actualizaciones si las hubiera antes del pitido inicial.

Forma

SLP

SLP - Formulario

PAR
W2-1
LIB
D1-1
BOH
D2-2
SPP
W0-3
BRN
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

SUN
L0-2
PSG
W1-0
AJA
W5-2
STR
L2-1
FCL
L0-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Slavia Praga llega con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 ante el FC Zbrojovka Brno el 5 de septiembre, y antes de eso firmó un notable 0-3 ante el Sparta Praga. En esos cinco encuentros, el equipo checo anotó 10 goles y encajó 5, con una racha de tres partidos consecutivos sin derrota cerrando el período.

El Lens, por su parte, presenta un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo francés cayó 0-1 ante el Lorient el 5 de septiembre, su segunda derrota consecutiva en la Ligue 1 tras el 2-1 ante el Strasbourg. En el conjunto de los cinco partidos, el Lens marcó 8 goles y recibió 6, con su mejor resultado siendo el 5-2 ante el Auxerre.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Slavia Praga y el Lens, por lo que este partido podría suponer el primer cruce oficial entre ambos clubes. Se actualizará esta sección si se dispone de información adicional antes del inicio del partido.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Slavia Praga como el Lens ocupan la séptima posición antes de este encuentro.

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