Cómo ver Servette vs Oud-Heverlee Leuven: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.
Cómo ver Servette vs Oud-Heverlee Leuven en directo
Cómo ver en el extranjero con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.
Noticias de los equipos y escuadras
Servette contra Oud-Heverlee Leuven alineaciones probables
Manager
- C. Toro Maspero
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Clasificación
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|2
|2
|0
|0
|11
|2
|+9
|6
W
W
|2
|2
|1
|1
|0
|8
|0
|+8
|4
D
W
|3
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|+5
|4
W
D
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
W
D
|5
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
D
W
|6
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
D
W
|7
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
D
W
|8
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|+3
|3
W
L
|9
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
W
L
|10
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
L
W
|11
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
D
D
|12
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
D
D
|13
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
D
L
|14
|2
|0
|1
|1
|4
|7
|-3
|1
D
L
|15
|2
|0
|1
|1
|0
|5
|-5
|1
L
D
|16
|2
|0
|1
|1
|0
|6
|-6
|1
L
D
|17
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
L
L
|18
|2
|0
|0
|2
|1
|13
|-12
|0
L
L
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final