¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoServette
Stade de Marignac
team-logoOud-Heverlee Leuven
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Servette vs Oud-Heverlee Leuven: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

Servette vs Oud-Heverlee Leuven
Servette
Oud-Heverlee Leuven
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Servette y Oud-Heverlee Leuven. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados la hora de inicio del partido y más.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Stade de Marignac

Cómo ver Servette vs Oud-Heverlee Leuven en directo

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Noticias de los equipos y escuadras

Servette contra Oud-Heverlee Leuven alineaciones probables

Manager

  • C. Toro Maspero

Forma

SER

SER - Formulario

AKT
W4-0
PRA
L3-2
PRA
W3-0
OLL
L0-8
HBK
L5-1
Gol marcado (encajado)
10/16
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
OUD

OUD - Formulario

FEN
W1-1
CZA
W1-4
CZA
W2-1
ROM
D0-0
PSG
L5-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
W
W
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
D
W
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
W
D
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211052+34
W
D
5
Arsenal WomenArsenal WomenARS
211032+14
D
W
6
InterInterINT
211021+14
D
W
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
D
W
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
W
L
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
W
L
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
L
W
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
D
D
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
L
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
L
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
L
D
16
RomaRomaROM
201106-61
L
D
17
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
L
L
18
ServetteServetteSER
2002113-120
L
L
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google