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Bundesliga
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Cómo ver Schalke 04 vs Bayern Múnich: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Schalke 04 vs Bayern Múnich
Schalke 04
Bayern Múnich
Bundesliga

¿Cómo ver el partido de Bundesliga entre Schalke 04 y Bayern Múnich? Descubre cómo verlo aquí: transmission en directo, hora de inicio y noticias de los equipos.

El VELTINS-Arena de Gelsenkirchen acoge este sábado uno de los partidos más desiguales sobre el papel de la segunda jornada de la Bundesliga. Schalke 04 recibe a Bayern Múnich en un duelo que enfrenta al colista de la tabla con el líder del campeonato. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Bundesliga - Jornada 2
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Cómo ver Schalke 04 vs Bayern Múnich en línea

El partido entre Schalke 04 y Bayern Múnich se puede seguir en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos de emisión para el encuentro.

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Acerca del encuentro

Para Schalke, el regreso a la máxima categoría del fútbol alemán no ha comenzado con buen pie. Los de Miron Muslic cayeron 3-0 ante el Augsburgo en su estreno liguero y llegan a este partido con la moral tocada. El equipo de Gelsenkirchen cerró el mercado de fichajes con varios movimientos, aunque el más sonado estuvo a punto de no producirse: la incorporación del delantero surcoreano Hwang In-beom desde el Wolverhampton se confirmó apenas 35 segundos antes del cierre del plazo de inscripción.

Bayern Múnich llega en un estado de forma formidable. Vincent Kompany ha construido un equipo que goleó al VfB Stuttgart 5-1 en la primera jornada y que el martes superó al VfL Osnabrück 4-1 en la Copa de Alemania. Harry Kane marcó dos goles en ese partido y se convirtió en el tercer jugador de la historia del club en anotar en siete partidos de Copa consecutivos, igualando a Gerd Müller y Thomas Müller.

El conjunto bávaro sí tiene ausencias de peso para este desplazamiento. Jamal Musiala, uno de los mejores jugadores de la Bundesliga la temporada pasada, sigue de baja. Serge Gnabry tampoco estará disponible. Pese a ello, la calidad de la plantilla de Kompany no admite comparación con la del rival de este sábado.

Schalke, por su parte, afronta el partido sin Bryan Lasme, Adrian Gantenbein ni Kenan Karaman, y no podrá contar con Ron Schallenberg por sanción. El técnico Muslic tendrá que recomponer su once con recursos limitados ante el campeón de la Supercopa alemana.

El historial entre ambos equipos no ofrece demasiado margen para la sorpresa. Bayern Múnich ha dominado con autoridad cada uno de sus últimos cinco enfrentamientos, incluyendo un demoledor 8-0 en septiembre de 2020. Los datos no invitan al optimismo desde la perspectiva local.

Noticias del equipo y escuadras

Schalke 04 contra Bayern Múnich alineaciones probables

3-4-2-1
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
1L. Karius5T. Becker4H. Kurucay25N. Katic23S. El-Faouzi21D. Ljubicic24A. Aouchiche33V. Becker39M. Woeber20C. Adamu9M. Sylla1M. Neuer19A. Davies2D. Upamecano3M. Kim27K. Laimer14Luis Díaz6J. Kimmich45A. Pavlovic17M. Olise11N. Brown9H. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
3-4-2-1
Schalke 04

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • M. Muslic
  • V. Kompany

Miron Muslic no podrá contar con Bryan Lasme, Adrian Gantenbein ni Kenan Karaman por lesión, mientras que Ron Schallenberg cumple sanción. El once proyectado sitúa a Loris Karius bajo palos, con una línea defensiva formada por Timo Becker, Hasan Kurucay, Nikola Katic y Soufian El-Faouzi. Dejan Ljubicic, Adil Aouchiche y Vitalie Becker conformarían el centro del campo, con Maximilian Woeber, Chukwubuike Adamu y Moussa Sylla en ataque.

Vincent Kompany tendrá las bajas de Jamal Musiala, Serge Gnabry, Tarek Buchmann y David Santos Daiber. El once titular previsto incluye a Manuel Neuer en portería, una defensa con Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim y Konrad Laimer, y una línea ofensiva con Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane como referencias principales. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

S04

S04 - Formulario

HES
W0-5
ATA
L0-3
RMA
L0-3
HAL
W2-5
FCA
L3-0
Gol marcado (encajado)
10/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
1/5
FCB

FCB - Formulario

RBL
W3-1
HDH
W2-4
BVB
W1-2
VFB
W5-1
OSN
W1-4
Gol marcado (encajado)
18/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Schalke 04 llega con un balance de una victoria y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con cinco goles marcados y once encajados. Su única victoria en ese periodo fue un contundente 5-2 ante el Hallescher FC en la Copa, mientras que en liga cedieron 3-0 ante el Augsburgo en la primera jornada. Los de Gelsenkirchen también perdieron sus dos amistosos de pretemporada, ambos por 0-3, ante el Real Madrid y el Atalanta.

Bayern Múnich presenta un rendimiento radicalmente distinto: cinco victorias en cinco partidos, con dieciséis goles anotados y solo dos encajados. El equipo de Kompany ganó la Supercopa alemana ante el Borussia Dortmund (2-1), goleó al VfB Stuttgart 5-1 en la primera jornada de la Bundesliga y el martes resolvió con solvencia su eliminatoria de Copa en Osnabrück (1-4). Bayern no ha cedido ningún punto en lo que va de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Schalke 04EmpateBayern Múnich
0
0
5
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
F
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
F
DFB-Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
0Goles marcados21
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 13 de mayo de 2023 en la Bundesliga, con victoria del Bayern Múnich por 6-0 como local. En los últimos cinco precedentes, Bayern ha ganado los cinco partidos sin ceder ningún empate ni derrota. En ese periodo, los bávaros han marcado 21 goles y encajado únicamente cero en los encuentros disputados como local, con el Schalke sin lograr ningún tanto en cuatro de las cinco citas.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110051+43
W
2
FriburgoFriburgoSCF
110041+33
W
3
AugsburgoAugsburgoFCA
110030+33
W
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
W
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
W
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
W
7
FC ColoniaFC ColoniaKOE
110032+13
W
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
D
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
D
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
D
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
D
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
L
14
HamburgoHamburgoHSV
100102-20
L
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
L
16
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
100103-30
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
L
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación actual de la Bundesliga, Bayern Múnich ocupa la primera posición, mientras que Schalke 04 se encuentra en el puesto 17.

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