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Segunda Division
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Cómo ver Sabadell vs Real Oviedo: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Sabadell vs Real Oviedo
Sabadell
Real Oviedo
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Sabadell y Real Oviedo. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Sabadell recibe al Real Oviedo en el Estadi Nova Creu Alta en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con ambiciones distintas pero con motivos para sumar tres puntos. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 6
Estadi Nova Creu Alta

Cómo sintonizar el Sabadell vs Real Oviedo

El Sabadell vs Real Oviedo se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura en vivo del partido de Segunda División.

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Acerca del encuentro

Bajo las órdenes de Ferran Costa, el Sabadell atraviesa un momento irregular. Los arlequinados han alternado victorias con tropiezos recientes y necesitan consolidar su posición en la tabla antes de que la temporada tome forma definitiva.

El Real Oviedo llega a Sabadell con la confianza propia de un equipo que ha ganado fuera de casa en las últimas semanas. Julián Calero ha construido un bloque sólido que compite bien lejos del Carlos Tartiere.

El choque entre un equipo que busca asentarse en la primera mitad de la tabla y otro que aspira a escalar posiciones da a este partido un peso específico dentro de la jornada.

Noticias de los equipos y escuadras

Sabadell contra Real Oviedo alineaciones probables

Manager

  • F. Costa

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, por lo que la convocatoria definitiva se conocerá más cerca del encuentro.

En el bando visitante, Julián Calero tampoco ha desvelado novedades sobre el estado de su plantilla. Se actualizará cualquier información relevante sobre bajas o alineaciones probables a medida que se confirmen antes del partido.

Forma

SAB

SAB - Formulario

SPG
D0-0
CAS
D0-0
ALM
W1-0
COR
W3-2
MLL
L2-0
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
OVI

OVI - Formulario

GRA
D0-0
LEG
L0-1
ALB
W0-1
BUR
D0-0
VLL
W0-3
Gol marcado (encajado)
4/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5

El Sabadell suma en sus últimos cinco partidos de Segunda División un registro de dos victorias, dos empates y una derrota. Los arlequinados cayeron ante el Mallorca por 2-0 en su último encuentro, aunque antes habían encadenado dos resultados positivos: una victoria por 3-2 ante el Córdoba y un triunfo por 1-0 frente al Almería. Los dos empates sin goles ante Castellón y Gijón completan una racha que refleja solidez defensiva en ciertos tramos, aunque con dificultades para mantener la regularidad.

El Real Oviedo llega en un buen momento: tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto asturiano ganó por 0-3 en el campo del Real Valladolid en su última salida y también se impuso 0-1 al Albacete. Los dos empates sin goles ante Burgos y Granada, junto con la única derrota por 0-1 ante el Leganés, dibujan un equipo que concede poco y aprovecha sus oportunidades fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SabadellEmpateReal Oviedo
0
0
2
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
2
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
F
1Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes entre ambos equipos en Segunda División son escasos dentro del periodo registrado. El Real Oviedo se impuso por 2-1 como local en el último enfrentamiento directo, disputado en mayo de 2021, mientras que en la visita anterior del Oviedo a Sabadell, en diciembre de 2020, los asturianos también se llevaron el partido por 0-1. El conjunto carbayón acumula los dos triunfos en los dos duelos registrados entre ambos, con un bagaje goleador favorable.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
4
GironaGironaGIR
6312127+510
W
L
W
W
L
5
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
6
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
7
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
8
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
10
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
11
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
12
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
13
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
14
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
521278-17
L
W
L
W
D
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
603359-43
L
L
L
D
D
21
AlbaceteAlbaceteALB
6015410-61
L
D
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Real Oviedo ocupa una posición en la zona media-alta de la tabla, por encima del Sabadell, lo que convierte este partido en una oportunidad para los locales de recortar distancias con su rival de esta jornada.

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