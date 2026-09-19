El Sabadell recibe al Real Oviedo en el Estadi Nova Creu Alta en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con ambiciones distintas pero con motivos para sumar tres puntos. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 20 sept 2026 - 08:00 Estadi Nova Creu Alta

Cómo sintonizar el Sabadell vs Real Oviedo

El Sabadell vs Real Oviedo se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura en vivo del partido de Segunda División.

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Acerca del encuentro

Bajo las órdenes de Ferran Costa, el Sabadell atraviesa un momento irregular. Los arlequinados han alternado victorias con tropiezos recientes y necesitan consolidar su posición en la tabla antes de que la temporada tome forma definitiva.

El Real Oviedo llega a Sabadell con la confianza propia de un equipo que ha ganado fuera de casa en las últimas semanas. Julián Calero ha construido un bloque sólido que compite bien lejos del Carlos Tartiere.

El choque entre un equipo que busca asentarse en la primera mitad de la tabla y otro que aspira a escalar posiciones da a este partido un peso específico dentro de la jornada.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, por lo que la convocatoria definitiva se conocerá más cerca del encuentro.

En el bando visitante, Julián Calero tampoco ha desvelado novedades sobre el estado de su plantilla. Se actualizará cualquier información relevante sobre bajas o alineaciones probables a medida que se confirmen antes del partido.

Forma

El Sabadell suma en sus últimos cinco partidos de Segunda División un registro de dos victorias, dos empates y una derrota. Los arlequinados cayeron ante el Mallorca por 2-0 en su último encuentro, aunque antes habían encadenado dos resultados positivos: una victoria por 3-2 ante el Córdoba y un triunfo por 1-0 frente al Almería. Los dos empates sin goles ante Castellón y Gijón completan una racha que refleja solidez defensiva en ciertos tramos, aunque con dificultades para mantener la regularidad.

El Real Oviedo llega en un buen momento: tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto asturiano ganó por 0-3 en el campo del Real Valladolid en su última salida y también se impuso 0-1 al Albacete. Los dos empates sin goles ante Burgos y Granada, junto con la única derrota por 0-1 ante el Leganés, dibujan un equipo que concede poco y aprovecha sus oportunidades fuera de casa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre ambos equipos en Segunda División son escasos dentro del periodo registrado. El Real Oviedo se impuso por 2-1 como local en el último enfrentamiento directo, disputado en mayo de 2021, mientras que en la visita anterior del Oviedo a Sabadell, en diciembre de 2020, los asturianos también se llevaron el partido por 0-1. El conjunto carbayón acumula los dos triunfos en los dos duelos registrados entre ambos, con un bagaje goleador favorable.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Real Oviedo ocupa una posición en la zona media-alta de la tabla, por encima del Sabadell, lo que convierte este partido en una oportunidad para los locales de recortar distancias con su rival de esta jornada.