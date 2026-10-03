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Segunda Division - Jornada 8 3 oct 2026 - 12:30 Estadi Nova Creu Alta

Cómo ver Sabadell vs FC Andorra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sabadell vs FC Andorra se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los accesos directos para contratar o acceder a cada servicio y no perderte el partido.

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El Estadi Nova Creu Alta acoge un duelo de Segunda División entre Sabadell y FC Andorra, dos equipos que llegan a este encuentro con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada.

El Sabadell, dirigido por Ferran Costa, ocupa una posición cómoda en la tabla y ha mostrado solidez en casa durante las últimas semanas. Su racha reciente refleja un equipo con capacidad goleadora y carácter competitivo.

El FC Andorra, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo las órdenes de Carles Manso. Los andorranos han sumado pocos puntos en las últimas jornadas y necesitan una reacción para alejarse de la zona de peligro.

El contraste en el estado de forma de ambos conjuntos convierte este partido en un examen importante para los visitantes, que buscarán en el campo del Sabadell los puntos que no han podido conseguir en sus últimas salidas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el horario de inicio y los canales disponibles para verlo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado alineación probable de cara a este encuentro, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el momento de publicación de este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Carles Manso tampoco ha confirmado su once inicial, y el FC Andorra no registra ausencias comunicadas por lesión o suspensión. Los datos de equipo se completarán con las novedades previas al encuentro.

Forma

El Sabadell llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Los arlequinados encadenaron victorias ante Almería (1-0), Córdoba (3-2) y Real Oviedo (3-1), antes de caer ante el Mallorca (0-2) y empatar con el Celta Fortuna (1-1) en su cita más reciente. En ese tramo han marcado nueve goles y encajado cinco, lo que muestra una cara ofensiva activa aunque con cierta irregularidad defensiva.

El FC Andorra presenta una racha preocupante: cuatro derrotas consecutivas antes de su última victoria a domicilio ante el Granada (2-3). Los andorranos perdieron ante Eibar (0-1), Real Valladolid (1-0), Real Sociedad B (1-3) y Gijón (1-3), acumulando ocho goles en contra en esos cuatro partidos. El triunfo en Granada rompe la mala dinámica, pero la fragilidad mostrada en defensa sigue siendo un dato a tener en cuenta.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de abril de 2022 en Primera Federación, con victoria del FC Andorra por 2-1 como local. En los tres precedentes registrados, el FC Andorra suma dos victorias y un empate, sin que el Sabadell haya conseguido ganar en ninguno de los cruces disputados. El único partido sin vencedor entre ambos fue el 2-2 del 9 de noviembre de 2019, también en Primera Federación.

Clasificación

En la clasificación de la Segunda División, el Sabadell ocupa la séptima posición, dentro del grupo de equipos que aspiran a entrar en la pelea por los puestos de ascenso. El FC Andorra se encuentra en el puesto 17, en plena zona de descenso, lo que da a este partido una dimensión muy diferente para cada conjunto.