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Segunda Division
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Cómo ver Sabadell vs FC Andorra: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sabadell vs FC Andorra
Sabadell
FC Andorra
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Sabadell y FC Andorra, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 8
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Cómo ver Sabadell vs FC Andorra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sabadell vs FC Andorra se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación tienes los accesos directos para contratar o acceder a cada servicio y no perderte el partido.

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El Estadi Nova Creu Alta acoge un duelo de Segunda División entre Sabadell y FC Andorra, dos equipos que llegan a este encuentro con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada.

El Sabadell, dirigido por Ferran Costa, ocupa una posición cómoda en la tabla y ha mostrado solidez en casa durante las últimas semanas. Su racha reciente refleja un equipo con capacidad goleadora y carácter competitivo.

El FC Andorra, por su parte, atraviesa un momento delicado bajo las órdenes de Carles Manso. Los andorranos han sumado pocos puntos en las últimas jornadas y necesitan una reacción para alejarse de la zona de peligro.

El contraste en el estado de forma de ambos conjuntos convierte este partido en un examen importante para los visitantes, que buscarán en el campo del Sabadell los puntos que no han podido conseguir en sus últimas salidas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el horario de inicio y los canales disponibles para verlo.

Noticias del equipo y escuadras

Sabadell contra FC Andorra alineaciones probables

Manager

  • F. Costa

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado alineación probable de cara a este encuentro, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el momento de publicación de este artículo. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Carles Manso tampoco ha confirmado su once inicial, y el FC Andorra no registra ausencias comunicadas por lesión o suspensión. Los datos de equipo se completarán con las novedades previas al encuentro.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ALM
W1-0
COR
W3-2
MLL
L2-0
OVI
W3-1
CEF
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AND

AND - Formulario

EIB
L0-1
VLL
L1-0
RSD
L1-3
SPG
L1-3
GRA
W2-3
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sabadell llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Los arlequinados encadenaron victorias ante Almería (1-0), Córdoba (3-2) y Real Oviedo (3-1), antes de caer ante el Mallorca (0-2) y empatar con el Celta Fortuna (1-1) en su cita más reciente. En ese tramo han marcado nueve goles y encajado cinco, lo que muestra una cara ofensiva activa aunque con cierta irregularidad defensiva.

El FC Andorra presenta una racha preocupante: cuatro derrotas consecutivas antes de su última victoria a domicilio ante el Granada (2-3). Los andorranos perdieron ante Eibar (0-1), Real Valladolid (1-0), Real Sociedad B (1-3) y Gijón (1-3), acumulando ocho goles en contra en esos cuatro partidos. El triunfo en Granada rompe la mala dinámica, pero la fragilidad mostrada en defensa sigue siendo un dato a tener en cuenta.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SabadellEmpateFC Andorra
0
1
2
Primera Federacion
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
2
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
F
Primera Federacion
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
Primera Federacion
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
2
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
F
3Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de abril de 2022 en Primera Federación, con victoria del FC Andorra por 2-1 como local. En los tres precedentes registrados, el FC Andorra suma dos victorias y un empate, sin que el Sabadell haya conseguido ganar en ninguno de los cruces disputados. El único partido sin vencedor entre ambos fue el 2-2 del 9 de noviembre de 2019, también en Primera Federación.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
7601156+918
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
7502114+715
W
W
W
W
L
4
BurgosBurgosBUR
7421117+414
W
W
W
D
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
732267-111
L
W
L
D
W
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
18
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
19
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
20
CádizCádizCAD
7043710-34
D
L
L
L
D
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de la Segunda División, el Sabadell ocupa la séptima posición, dentro del grupo de equipos que aspiran a entrar en la pelea por los puestos de ascenso. El FC Andorra se encuentra en el puesto 17, en plena zona de descenso, lo que da a este partido una dimensión muy diferente para cada conjunto.

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