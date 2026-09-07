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Segunda Division
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Cómo ver Sabadell vs Córdoba: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sabadell vs Córdoba
Sabadell
Córdoba
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Sabadell y Córdoba, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 4
Estadi Nova Creu Alta
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Cómo ver Sabadell vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sabadell vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

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El Estadi Nova Creu Alta acoge un duelo de Segunda División entre Sabadell y Córdoba, dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas tras las primeras jornadas del campeonato.

El conjunto catalán, dirigido por Ferran Costa, ha construido una base sólida en casa y llega con la confianza de haber sumado siete puntos en sus tres primeros compromisos de liga, incluida una victoria ante el Almería en la jornada más reciente.

El Córdoba de Ivan Ania atraviesa un arranque irregular. Los andaluces ganaron en Girona, pero han cedido ante Granada y Burgos, lo que les sitúa en la parte baja de la clasificación con trabajo por delante.

El choque enfrenta al decimosegundo clasificado contra el decimonoveno, por lo que los tres puntos tienen un peso distinto para cada uno. Para el Sabadell, una victoria consolidaría su posición en la zona media. Para el Córdoba, es una oportunidad de salir del descenso.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de kick-off y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabadell contra Córdoba alineaciones probables

Sabadell crest
Sabadell
SAB
Formación
Córdoba crest
Córdoba
COR
Córdoba crest
Córdoba
COR

Manager

  • F. Costa

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el Córdoba, Ivan Ania tampoco ha desvelado su once inicial ni hay datos disponibles sobre lesionados o suspendidos en el equipo visitante. Se esperan novedades en las horas previas al kick-off.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ZAM
W4-0
ESP
D1-1
SPG
D0-0
CAS
D0-0
ALM
W1-0
Gol marcado (encajado)
6/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
COR

COR - Formulario

SEV
L0-0
ELC
D2-2
BUR
L3-2
GIR
W2-1
GRA
L1-3
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sabadell llega al partido con un registro de una victoria y dos empates en sus tres últimos partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Almería el 29 de agosto, y antes había igualado a cero frente a Castellón y Girón. En total, los locales han marcado un gol y no han encajado ninguno en sus tres citas ligueras.

El Córdoba acumula una victoria, una derrota y otra derrota en sus últimas tres jornadas de liga. Ganaron 2-1 al Girona el 21 de agosto, pero cayeron 3-2 ante el Burgos y perdieron 1-3 contra el Granada el 30 de agosto. Los visitantes han anotado cuatro goles y han recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SabadellEmpateCórdoba
1
1
3
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
3
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
3
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
Copa del Rey
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Segunda División data del 22 de marzo de 2014, cuando el Sabadell se impuso al Córdoba por 3-2 en el Estadi Nova Creu Alta. En los cinco precedentes registrados, que abarcan también la Copa del Rey, el Córdoba suma dos victorias, el Sabadell otras dos y hay un empate 1-1 en la visita cordobesa de octubre de 2012.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
431051+410
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
3
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
4
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
5
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
6
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
7
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
8
GranadaGranadaGRA
421154+17
L
W
W
D
9
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
10
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
11
AlmeríaAlmeríaALM
420264+26
W
L
L
W
12
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
13
BurgosBurgosBUR
41215505
D
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
403156-13
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
400427-50
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
4004112-110
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de la Segunda División, el Sabadell ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Córdoba se encuentra en el decimonoveno puesto.

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