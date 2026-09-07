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Segunda Division - Jornada 4 7 sept 2026 - 14:30 Estadi Nova Creu Alta

Cómo ver Sabadell vs Córdoba en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Sabadell vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream del partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadi Nova Creu Alta acoge un duelo de Segunda División entre Sabadell y Córdoba, dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas tras las primeras jornadas del campeonato.

El conjunto catalán, dirigido por Ferran Costa, ha construido una base sólida en casa y llega con la confianza de haber sumado siete puntos en sus tres primeros compromisos de liga, incluida una victoria ante el Almería en la jornada más reciente.

El Córdoba de Ivan Ania atraviesa un arranque irregular. Los andaluces ganaron en Girona, pero han cedido ante Granada y Burgos, lo que les sitúa en la parte baja de la clasificación con trabajo por delante.

El choque enfrenta al decimosegundo clasificado contra el decimonoveno, por lo que los tres puntos tienen un peso distinto para cada uno. Para el Sabadell, una victoria consolidaría su posición en la zona media. Para el Córdoba, es una oportunidad de salir del descenso.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de kick-off y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el Córdoba, Ivan Ania tampoco ha desvelado su once inicial ni hay datos disponibles sobre lesionados o suspendidos en el equipo visitante. Se esperan novedades en las horas previas al kick-off.

Forma

El Sabadell llega al partido con un registro de una victoria y dos empates en sus tres últimos partidos de Segunda División. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Almería el 29 de agosto, y antes había igualado a cero frente a Castellón y Girón. En total, los locales han marcado un gol y no han encajado ninguno en sus tres citas ligueras.

El Córdoba acumula una victoria, una derrota y otra derrota en sus últimas tres jornadas de liga. Ganaron 2-1 al Girona el 21 de agosto, pero cayeron 3-2 ante el Burgos y perdieron 1-3 contra el Granada el 30 de agosto. Los visitantes han anotado cuatro goles y han recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Segunda División data del 22 de marzo de 2014, cuando el Sabadell se impuso al Córdoba por 3-2 en el Estadi Nova Creu Alta. En los cinco precedentes registrados, que abarcan también la Copa del Rey, el Córdoba suma dos victorias, el Sabadell otras dos y hay un empate 1-1 en la visita cordobesa de octubre de 2012.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, el Sabadell ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Córdoba se encuentra en el decimonoveno puesto.