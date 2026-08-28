Cómo ver Sabadell vs Almería: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sabadell y Almería se miden en el Estadi Nova Creu Alta de Sabadell en la tercera jornada de la Segunda División. Dos equipos con objetivos distintos en esta categoría se enfrentan en un duelo que puede marcar tendencias tempranas en la tabla. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 3 29 ago 2026 - 11:00 Estadi Nova Creu Alta

Cómo ver Sabadell vs Almería en línea: transmisiones en directo

El Sabadell vs Almería se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El conjunto local llega al partido sin haber sumado una victoria en los dos primeros encuentros del campeonato. Ferran Costa dirige a un Sabadell que acumula dos empates consecutivos a cero goles y que necesita encontrar punch ofensivo ante su afición.

Almería, por su parte, atraviesa un momento irregular bajo las órdenes de Garcia Pimienta. Los andaluces arrancaron la temporada con una victoria contundente ante el Eldense, pero cedieron ante el Tenerife en la jornada más reciente y llegan a Sabadell con la necesidad de recuperar sensaciones.

Los visitantes cuentan con más recursos sobre el papel y aspiran a estar en la parte alta de la clasificación a lo largo del curso. Un triunfo fuera de casa les permitiría consolidar su posición en la zona media-alta de la tabla desde pronto.

El Estadi Nova Creu Alta será el escenario de un partido entre dos equipos que aún buscan su mejor versión en este inicio de temporada.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado novedades sobre bajas por lesión ni sanciones en su plantilla de cara a este partido, y el equipo no ha publicado un once probable confirmado. Se espera que la información se actualice cuando se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Garcia Pimienta tampoco ha reportado ausencias ni alineación prevista para el desplazamiento a Sabadell. Cualquier novedad sobre el estado de la plantilla almeriense se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

Sabadell suma un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los centinelas de Ferran Costa no han marcado ni encajado gol en sus dos últimas citas de liga, ambas con resultado de 0-0 frente a Castellón y Gijón respectivamente. En su única victoria del período, el equipo goleó 4-0 al Zamora en la Primera Federación.

Almería presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Tenerife, mientras que su mejor actuación del período fue el 3-0 al Eldense. En total, los andaluces han marcado cinco goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 24 de enero de 2021 en la Segunda División, con un empate 2-2 en el estadio del Almería. En los cinco precedentes registrados en esta categoría, Almería acumula dos victorias frente a dos del Sabadell, con un empate. Los andaluces han marcado doce goles en esos cinco partidos, por siete del conjunto catalán.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, el Almería ocupa la novena posición, mientras que el Sabadell se encuentra en el decimosexto lugar.