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Segunda Division
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Estadi Nova Creu Alta
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Cómo ver Sabadell vs Almería: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Sabadell vs Almería
Sabadell
Almería
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda División entre Sabadell y Almería. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Sabadell y Almería se miden en el Estadi Nova Creu Alta de Sabadell en la tercera jornada de la Segunda División. Dos equipos con objetivos distintos en esta categoría se enfrentan en un duelo que puede marcar tendencias tempranas en la tabla. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 3
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Cómo ver Sabadell vs Almería en línea: transmisiones en directo

El Sabadell vs Almería se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El conjunto local llega al partido sin haber sumado una victoria en los dos primeros encuentros del campeonato. Ferran Costa dirige a un Sabadell que acumula dos empates consecutivos a cero goles y que necesita encontrar punch ofensivo ante su afición.

Almería, por su parte, atraviesa un momento irregular bajo las órdenes de Garcia Pimienta. Los andaluces arrancaron la temporada con una victoria contundente ante el Eldense, pero cedieron ante el Tenerife en la jornada más reciente y llegan a Sabadell con la necesidad de recuperar sensaciones.

Los visitantes cuentan con más recursos sobre el papel y aspiran a estar en la parte alta de la clasificación a lo largo del curso. Un triunfo fuera de casa les permitiría consolidar su posición en la zona media-alta de la tabla desde pronto.

El Estadi Nova Creu Alta será el escenario de un partido entre dos equipos que aún buscan su mejor versión en este inicio de temporada.

Noticias del equipo y escuadras

Sabadell contra Almería alineaciones probables

Sabadell crest
Sabadell
SAB
Formación
Almería crest
Almería
ALM
Almería crest
Almería
ALM

Manager

  • F. Costa

El técnico del Sabadell, Ferran Costa, no ha facilitado novedades sobre bajas por lesión ni sanciones en su plantilla de cara a este partido, y el equipo no ha publicado un once probable confirmado. Se espera que la información se actualice cuando se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Garcia Pimienta tampoco ha reportado ausencias ni alineación prevista para el desplazamiento a Sabadell. Cualquier novedad sobre el estado de la plantilla almeriense se añadirá antes del pitido inicial.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ZAM
L1-0
ZAM
W4-0
ESP
D1-1
SPG
D0-0
CAS
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ALM

ALM - Formulario

MAL
D0-0
MAL
L1-2
BET
L1-0
ELD
W3-0
TEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
4/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Sabadell suma un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los centinelas de Ferran Costa no han marcado ni encajado gol en sus dos últimas citas de liga, ambas con resultado de 0-0 frente a Castellón y Gijón respectivamente. En su única victoria del período, el equipo goleó 4-0 al Zamora en la Primera Federación.

Almería presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en los últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Tenerife, mientras que su mejor actuación del período fue el 3-0 al Eldense. En total, los andaluces han marcado cinco goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SabadellEmpateAlmería
2
1
2
Segunda Division
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Almería
ALM
2
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Sabadell
SAB
2
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Almería badge
Almería
ALM
2
F
Segunda Division
Almería badge
Almería
ALM
5
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
F
Segunda Division
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Sabadell
SAB
3
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Almería
ALM
0
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
Almería badge
Almería
ALM
1
F
9Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 24 de enero de 2021 en la Segunda División, con un empate 2-2 en el estadio del Almería. En los cinco precedentes registrados en esta categoría, Almería acumula dos victorias frente a dos del Sabadell, con un empate. Los andaluces han marcado doce goles en esos cinco partidos, por siete del conjunto catalán.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
2
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
3
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
4
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
5
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
6
LeganésLeganésLEG
211021+14
W
D
7
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
8
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
9
AlmeríaAlmeríaALM
210131+23
L
W
10
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
11
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
12
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
14
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
15
CádizCádizCAD
20202202
D
D
16
SabadellSabadellSAB
20200002
D
D
17
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
18
Real OviedoReal OviedoOVI
201101-11
L
D
19
EldenseEldenseELD
201125-31
D
L
20
AlbaceteAlbaceteALB
200224-20
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de la Segunda División, el Almería ocupa la novena posición, mientras que el Sabadell se encuentra en el decimosexto lugar.

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