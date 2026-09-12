Cómo ver Real Valladolid vs Real Oviedo: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Real Valladolid y Real Oviedo se miden en el Estadio José Zorrilla en un duelo de Segunda División entre dos equipos que arrancan la temporada en la zona media-baja de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Jose Zorrilla

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Fran Escribá, llega con una victoria en el bolsillo tras superar al FC Andorra en la jornada más reciente, aunque su arranque liguero ha sido irregular con dos derrotas en sus últimas cinco salidas competitivas.

Real Oviedo, bajo las órdenes de Julián Calero, viaja a Valladolid sin haber encajado un gol en sus dos últimos partidos de liga. La solidez defensiva es la seña de identidad del equipo asturiano en este inicio de campaña.

Ambos conjuntos se encuentran separados por apenas un puesto en la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un partido con implicaciones directas en la zona de permanencia.

Noticias de los equipos y escuadras

De momento no hay datos confirmados sobre la alineación probable de Real Valladolid ni sobre posibles bajas por lesión o sanción en el equipo de Fran Escribá. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Tampoco hay novedades oficiales sobre el estado de la plantilla de Real Oviedo. Julián Calero no ha facilitado datos sobre lesionados ni sancionados. Se añadirán más detalles en cuanto estén disponibles.

Forma

Real Valladolid presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo pucelano venció 1-0 al FC Andorra en su partido más reciente y empató 1-1 ante el Cádiz, aunque cayó ante Eibar y Mallorca, encajando tres goles en esos dos encuentros. En total ha marcado cuatro goles y ha recibido cuatro en este tramo.

Real Oviedo acumula dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco partidos. Los asturianos no marcaron ni encajaron en su último encuentro liguero, un empate sin goles ante el Burgos, y ganaron 0-1 al Albacete en la jornada anterior. El equipo de Calero ha marcado cuatro goles y solo ha encajado tres en este período, con dos porterías a cero en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de febrero de 2024 en Segunda División, con victoria contundente de Real Valladolid por 3-0. En los últimos cinco cruces entre ambos conjuntos, Real Valladolid acumula tres victorias por una de Real Oviedo, con un empate. Los goles en estos precedentes muestran un dominio alternado según la localía.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, Real Valladolid ocupa la decimosexta posición, mientras que Real Oviedo se sitúa en el decimoquinto puesto.