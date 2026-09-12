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Segunda Division
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Cómo ver Real Valladolid vs Real Oviedo: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Real Valladolid vs Real Oviedo
Real Valladolid
Real Oviedo
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Real Valladolid y Real Oviedo. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Real Valladolid y Real Oviedo se miden en el Estadio José Zorrilla en un duelo de Segunda División entre dos equipos que arrancan la temporada en la zona media-baja de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 5
Estadio Jose Zorrilla

Cómo sintonizar el Real Valladolid vs Real Oviedo

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Fran Escribá, llega con una victoria en el bolsillo tras superar al FC Andorra en la jornada más reciente, aunque su arranque liguero ha sido irregular con dos derrotas en sus últimas cinco salidas competitivas.

Real Oviedo, bajo las órdenes de Julián Calero, viaja a Valladolid sin haber encajado un gol en sus dos últimos partidos de liga. La solidez defensiva es la seña de identidad del equipo asturiano en este inicio de campaña.

Ambos conjuntos se encuentran separados por apenas un puesto en la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un partido con implicaciones directas en la zona de permanencia.

Noticias de los equipos y escuadras

Real Valladolid contra Real Oviedo alineaciones probables

Manager

  • F. Escriba

De momento no hay datos confirmados sobre la alineación probable de Real Valladolid ni sobre posibles bajas por lesión o sanción en el equipo de Fran Escribá. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Tampoco hay novedades oficiales sobre el estado de la plantilla de Real Oviedo. Julián Calero no ha facilitado datos sobre lesionados ni sancionados. Se añadirán más detalles en cuanto estén disponibles.

Forma

VLL

VLL - Formulario

GRO
L1-0
MLL
L2-0
EIB
L1-0
CAD
D1-1
AND
W1-0
Gol marcado (encajado)
2/5
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
OVI

OVI - Formulario

LEH
W3-2
GRA
D0-0
LEG
L0-1
ALB
W0-1
BUR
D0-0
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Real Valladolid presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo pucelano venció 1-0 al FC Andorra en su partido más reciente y empató 1-1 ante el Cádiz, aunque cayó ante Eibar y Mallorca, encajando tres goles en esos dos encuentros. En total ha marcado cuatro goles y ha recibido cuatro en este tramo.

Real Oviedo acumula dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco partidos. Los asturianos no marcaron ni encajaron en su último encuentro liguero, un empate sin goles ante el Burgos, y ganaron 0-1 al Albacete en la jornada anterior. El equipo de Calero ha marcado cuatro goles y solo ha encajado tres en este período, con dos porterías a cero en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real ValladolidEmpateReal Oviedo
3
1
1
Segunda Division
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
3
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
3
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
F
Segunda Division
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
2
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
F
Amistosos
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de febrero de 2024 en Segunda División, con victoria contundente de Real Valladolid por 3-0. En los últimos cinco cruces entre ambos conjuntos, Real Valladolid acumula tres victorias por una de Real Oviedo, con un empate. Los goles en estos precedentes muestran un dominio alternado según la localía.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
4
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
5
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
6
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
7
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
8
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
10
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
12
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
14
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
5104712-53
L
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
501438-51
D
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, Real Valladolid ocupa la decimosexta posición, mientras que Real Oviedo se sitúa en el decimoquinto puesto.

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