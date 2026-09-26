El Estadio José Zorrilla acoge este encuentro de Segunda División entre Real Valladolid y Córdoba, dos equipos que llegan a la cita con necesidad de puntos en una tabla todavía ajustada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 7 27 sept 2026 - 08:00 Estadio Jose Zorrilla

Cómo sintonizar el Real Valladolid vs Córdoba

El Real Valladolid vs Córdoba se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División esta temporada.

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Acerca del encuentro

El conjunto pucelano, dirigido por Fran Escribá, atraviesa un tramo irregular. Los blanquivioletas no ganan desde su victoria ante el FC Andorra a principios de septiembre y acumulan un empate y una derrota en sus dos últimas salidas.

El Córdoba de Iván Ania llega con un bagaje similar en cuanto a irregularidad, aunque con una victoria reciente ante el Albacete que le da algo de oxígeno antes de medirse a un rival directo.

El duelo tiene un marcado carácter de confrontación entre equipos de la zona media-baja de la clasificación, lo que le otorga un peso específico importante para las aspiraciones de ambos bloques en el tramo inicial del campeonato.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Real Valladolid, Fran Escribá, no ha facilitado su once probable de cara a este partido. Por el momento no hay confirmación oficial de bajas por lesión ni por sanción en el bando local, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

En el Córdoba, Iván Ania tampoco ha desvelado su alineación prevista. El club visitante tampoco ha informado de lesionados ni sancionados de cara a este desplazamiento a Valladolid.

Forma

El Real Valladolid presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el AD Ceuta FC, después de caer por 0-3 frente al Real Oviedo. En total, los locales han marcado cuatro goles y encajado seis en ese periodo.

El Córdoba suma dos victorias y tres derrotas en sus últimas cinco jornadas. El equipo andaluz venció por 1-2 al Albacete en su partido más reciente, aunque antes encadenó tres derrotas consecutivas ante Almería, Sabadell y Granada. En esos cinco encuentros, el Córdoba ha anotado seis goles y ha recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, con el Córdoba imponiéndose por 3-1 en casa en Segunda División. El año anterior, en agosto de 2025, el partido entre Real Valladolid y Córdoba en Valladolid terminó sin goles. Considerando los cinco últimos precedentes en la categoría, el Córdoba acumula tres victorias por una del Real Valladolid, con un empate.

Clasificación

En la clasificación actual de la Segunda División, tanto el Real Valladolid como el Córdoba se encuentran en la zona de descenso y promoción de permanencia, con los locales en el puesto 18 y los visitantes en el 16. El partido tiene por tanto un valor directo en la lucha por alejarse de los puestos comprometidos.