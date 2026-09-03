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Segunda Division
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Cómo ver Real Sociedad B vs Tenerife: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

Real Sociedad B vs Tenerife
Real Sociedad B
Tenerife
Segunda Division

¿Cómo ver el partido de Segunda Division entre Real Sociedad B y Tenerife? GOAL te presenta lo que necesitas: consulta opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Real Sociedad B recibe al Tenerife en el Estadio Zubieta XXI en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con arranques de temporada muy distintos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 4
Estadio Zubieta XXI

Cómo ver Real Sociedad B vs Tenerife

El Real Sociedad B vs Tenerife se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El filial txuri-urdin llega a este encuentro con sensaciones irregulares. Tras perder ante el Castellón en la primera jornada, los de Ion Ansotegui reaccionaron con una victoria ante el Albacete fuera de casa, aunque no pudieron pasar del empate frente al Burgos en su último compromiso. El equipo busca consolidarse en la categoría y necesita sumar de tres en casa.

El Tenerife, por su parte, llega con más argumentos. Álvaro Cervera ha construido un bloque que encadenó dos victorias consecutivas ante Eibar y Almería antes de caer ante el Gijón, y los chicharreros se presentan en Zubieta desde la sexta posición de la tabla, con aspiraciones claras de estar en la parte alta.

El duelo entre un filial con hambre de puntos ante su afición y un Tenerife que quiere regresar a los puestos de playoff promete intensidad en cada tramo del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Real Sociedad B contra Tenerife alineaciones probables

Real Sociedad B crest
Real Sociedad B
RSD
Formación
Tenerife crest
Tenerife
TEN
Tenerife crest
Tenerife
TEN

Manager

  • I. Ansotegui

Ion Ansotegui dirige al Real Sociedad B sin que los datos disponibles registren bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. No se ha facilitado un once probable confirmado, por lo que la alineación se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión según la información disponible. Al igual que en el caso local, el once inicial del Tenerife se completará con más detalle próximo al pitido inicial.

Forma

RSD

RSD - Formulario

ALB
L3-1
LEO
D1-1
CAS
L0-1
ALB
W1-2
BUR
D2-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
TEN

TEN - Formulario

OUR
L2-1
GET
L1-2
EIB
W1-3
ALM
W1-0
SPG
L0-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Real Sociedad B acumula en sus últimos cinco partidos un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. Los donostiarras ganaron 1-2 en el campo del Albacete, aunque también cayeron ante el Castellón (0-1) y ante el Albacete en casa (1-3 en mayo). Su último partido acabó en tablas frente al Burgos con un 2-2. En total, el filial ha marcado siete goles y encajado ocho en ese tramo.

El Tenerife presenta dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los blanquiazules derrotaron al Eibar por 1-3 y al Almería por 1-0, pero cayeron ante el Gijón (0-1) en su partido más reciente. El equipo canario ha anotado cinco goles y recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real Sociedad BEmpateTenerife
0
0
2
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
1
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
F
Segunda Division
Tenerife badge
Tenerife
TEN
2
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
1Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 9 de abril de 2022 en Segunda División, con victoria del Tenerife por 1-2 en el Estadio Zubieta XXI. Antes de eso, el 28 de noviembre de 2021, el Tenerife se impuso al Real Sociedad B por 2-0 en su propio feudo. En los dos únicos precedentes registrados, el Tenerife sale victorioso en ambas ocasiones.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
2
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
3
LeganésLeganésLEG
321031+27
W
W
D
4
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
5
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
6
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
32016606
L
W
W
8
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
9
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
10
GironaGironaGIR
311175+24
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
311154+14
L
W
D
12
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
31114404
D
W
L
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
FC AndorraFC AndorraAND
310276+13
L
L
W
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
18
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
19
Real ValladolidReal ValladolidVLL
301214-31
D
L
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
3003110-90
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Tenerife ocupa la sexta posición, mientras que el Real Sociedad B se encuentra en el puesto 13.

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