Cómo ver Real Sociedad B vs Tenerife: Detalles del partido, noticias, streaming en directo y más

Real Sociedad B recibe al Tenerife en el Estadio Zubieta XXI en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con arranques de temporada muy distintos. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 4 5 sept 2026 - 08:00 Estadio Zubieta XXI

Cómo ver Real Sociedad B vs Tenerife

El Real Sociedad B vs Tenerife se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El filial txuri-urdin llega a este encuentro con sensaciones irregulares. Tras perder ante el Castellón en la primera jornada, los de Ion Ansotegui reaccionaron con una victoria ante el Albacete fuera de casa, aunque no pudieron pasar del empate frente al Burgos en su último compromiso. El equipo busca consolidarse en la categoría y necesita sumar de tres en casa.

El Tenerife, por su parte, llega con más argumentos. Álvaro Cervera ha construido un bloque que encadenó dos victorias consecutivas ante Eibar y Almería antes de caer ante el Gijón, y los chicharreros se presentan en Zubieta desde la sexta posición de la tabla, con aspiraciones claras de estar en la parte alta.

El duelo entre un filial con hambre de puntos ante su afición y un Tenerife que quiere regresar a los puestos de playoff promete intensidad en cada tramo del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Ion Ansotegui dirige al Real Sociedad B sin que los datos disponibles registren bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. No se ha facilitado un once probable confirmado, por lo que la alineación se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión según la información disponible. Al igual que en el caso local, el once inicial del Tenerife se completará con más detalle próximo al pitido inicial.

Forma

El Real Sociedad B acumula en sus últimos cinco partidos un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas. Los donostiarras ganaron 1-2 en el campo del Albacete, aunque también cayeron ante el Castellón (0-1) y ante el Albacete en casa (1-3 en mayo). Su último partido acabó en tablas frente al Burgos con un 2-2. En total, el filial ha marcado siete goles y encajado ocho en ese tramo.

El Tenerife presenta dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los blanquiazules derrotaron al Eibar por 1-3 y al Almería por 1-0, pero cayeron ante el Gijón (0-1) en su partido más reciente. El equipo canario ha anotado cinco goles y recibido cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 9 de abril de 2022 en Segunda División, con victoria del Tenerife por 1-2 en el Estadio Zubieta XXI. Antes de eso, el 28 de noviembre de 2021, el Tenerife se impuso al Real Sociedad B por 2-0 en su propio feudo. En los dos únicos precedentes registrados, el Tenerife sale victorioso en ambas ocasiones.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Tenerife ocupa la sexta posición, mientras que el Real Sociedad B se encuentra en el puesto 13.