Cómo ver Real Sociedad B vs Mallorca: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Estadio Zubieta XXI acoge este choque de Segunda División entre Real Sociedad B y Mallorca, dos equipos que llegan al encuentro con dinámicas bien distintas pero con motivos igualmente sólidos para buscar los tres puntos. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 19 sept 2026 - 08:00 Estadio Zubieta XXI

Cómo sintonizar el Real Sociedad B vs Mallorca

El partido entre Real Sociedad B y Mallorca podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El filial txuri-urdin, dirigido por Ion Ansotegui, ha mostrado una cara irregular en las últimas semanas. Con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros, el equipo ha demostrado capacidad para competir fuera de casa, aunque en Zubieta necesita consolidar su rendimiento.

Mallorca, por su parte, llega como uno de los equipos más sólidos del momento en la categoría. Luis García ha construido un bloque difícil de batir, con tres victorias en sus últimos cinco partidos y una solidez defensiva que ha quedado patente en varias citas recientes.

Los visitantes ocupan la tercera plaza de la tabla, lo que convierte este desplazamiento al País Vasco en una prueba de madurez para sus aspiraciones de ascenso. El conjunto balear sabe que una victoria le permitiría seguir presionando a los líderes.

Real Sociedad B, situada en el noveno puesto, afronta el partido con la necesidad de acortar distancias con los puestos de arriba. En casa, el equipo querrá imponer su estilo y aprovechar el calor de su afición.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al Real Sociedad B, Ion Ansotegui no ha facilitado una alineación probable confirmada, ni se han comunicado bajas por lesión o sanción. El técnico dará a conocer su convocatoria más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Luis García tampoco ha desvelado su once inicial ni ha informado sobre ausencias por lesión o suspensión. La información sobre ambos equipos se actualizará conforme se acerque el partido.

Forma

Real Sociedad B llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante FC Andorra, mientras que previamente igualó 1-1 frente al Tenerife. En total, el filial ha marcado siete goles y encajado nueve en ese tramo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva pese a la capacidad goleadora mostrada.

Mallorca presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus cinco últimas salidas ligueras. Los baleares vienen de ganar 2-0 al Sabadell en su partido más reciente y anteriormente también vencieron por el mismo marcador al Real Valladolid. Con ocho goles a favor y solo dos en contra en ese período, el equipo de Luis García muestra una solidez notable en ambas facetas del juego.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre Real Sociedad B y Mallorca para contextualizar el historial entre ambos conjuntos en esta ocasión.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Real Sociedad B ocupa la novena posición, mientras que Mallorca se sitúa en el tercer puesto de la clasificación.