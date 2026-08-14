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Segunda Division - Jornada 1 14 ago 2026 - 14:30 Estadio Zubieta XXI

Cómo ver Real Sociedad B vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Sociedad B vs Castellón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en TV y en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Sociedad B y Castellón se enfrentan en el Estadio Zubieta XXI en un partido de Segunda División que tiene implicaciones importantes en ambos extremos de la tabla.

El filial txuri-urdin, bajo las órdenes de Ion Ansotegui, afronta el encuentro desde la posición 18, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte cada punto en una necesidad urgente.

El Castellón llega en una posición notablemente más cómoda, ocupando el sexto puesto de la clasificación. Pablo Hernández dirige a un equipo que compite por estar entre los mejores de la categoría.

Los visitantes han completado una pretemporada intensa, con partidos ante rivales de Primera División, aunque los resultados han sido irregulares. La solidez que buscan mostrar en liga tendrá que materializarse desde el primer minuto en San Sebastián.

Para el filial realista, el partido en casa es una oportunidad de recortar distancias con la zona de permanencia. La afición del Zubieta esperará una respuesta contundente de los suyos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el live stream disponible y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Ion Ansotegui dirige al Real Sociedad B sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones en la plantilla de cara a este partido. El técnico no ha facilitado un once probable y se espera que los detalles se conozcan más cerca del pitido inicial.

En el bando visitante, Pablo Hernández tampoco ha registrado ausencias confirmadas por lesión o suspensión. Al igual que el conjunto local, la alineación prevista del Castellón se actualizará cuando haya información disponible.

Forma

El Real Sociedad B llega al partido con un registro de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Cultural Leonesa, y antes de eso cayó 3-1 frente al Albacete. El filial realista ha marcado cinco goles y encajado siete en ese tramo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva. La única victoria llegó a domicilio ante el SD Huesca por 1-2.

El Castellón presenta un panorama más heterogéneo, con sus últimos cinco partidos repartidos entre competición oficial y amistosos de pretemporada. En Segunda División, sus dos últimos compromisos oficiales fueron ante el Almería: una derrota 3-2 y un empate 1-1. En pretemporada sumó una victoria ante Valencia (1-2), un empate 3-3 con el Girona y una derrota 3-0 ante el Alavés.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 7 de marzo de 2026 en el Estadio Zubieta XXI, con victoria del Real Sociedad B por 4-2 en Segunda División. Antes de eso, el Castellón se impuso en su feudo por 5-4 en noviembre de 2025, en un partido de gran intensidad goleadora. En los cuatro enfrentamientos registrados entre ambos clubes, el marcador acumulado refleja una clara tendencia ofensiva, con 18 goles en total.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Real Sociedad B ocupa la decimoctava posición, mientras que el Castellón se sitúa en el sexto lugar.