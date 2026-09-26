El Nuevo Carlos Tartiere acoge uno de los derbis más cargados de rivalidad del fútbol español, con Real Oviedo y Gijón midiendo fuerzas en la Segunda División. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 7 27 sept 2026 - 15:00 Nuevo Carlos Tartiere

Cómo sintonizar Real Oviedo vs Gijon

El Real Oviedo vs Gijón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Julián Calero dirige a un Oviedo que llega al partido con sensaciones encontradas tras una semana difícil. La derrota ante Sabadell por 3-1 en la jornada más reciente dejó un sabor amargo, aunque el equipo asturiano ha demostrado capacidad para reponerse a lo largo de esta campaña.

El Gijón de Nicolás Larcamón aterriza en territorio rival con mayor confianza. Los visitantes encadenaron una victoria ante FC Andorra el pasado fin de semana y llegan con la moral reforzada para afrontar este choque de máxima exigencia.

En la tabla, el Gijón ocupa una posición más desahogada que su rival local, lo que añade tensión a un duelo donde los tres puntos tienen un peso especial para ambos conjuntos en sus respectivas aspiraciones de temporada.

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Julián Calero no ha facilitado convocatoria oficial ni alineación probable de cara al derbi, y no hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando local por el momento. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

En el Gijón, Nicolás Larcamón tampoco ha dado a conocer su once ni ha reportado bajas por lesión o suspensión. Los detalles del equipo visitante se completarán cuando estén disponibles.

Forma

El Real Oviedo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. El equipo de Calero cayó 3-1 ante Sabadell en su último partido, aunque antes había cosechado un sólido triunfo a domicilio frente al Real Valladolid por 0-3. En total, los carbayones han anotado seis goles y encajado cinco en ese tramo.

El Gijón llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El cuadro de Larcamón ganó 1-3 al FC Andorra en la jornada más reciente y suma también triunfos ante Tenerife y Burgos en este período. Los gijoneses han marcado seis goles y recibido cuatro en ese mismo intervalo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en el Nuevo Carlos Tartiere en enero de 2025, en Segunda División. Mirando los cinco últimos precedentes, el Gijón acumula dos victorias por una del Oviedo, con dos empates, y los visitantes han mostrado solidez en este enfrentamiento con triunfos en sus propias visitas al Tartiere.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Gijón ocupa una posición más cómoda que el Oviedo, lo que convierte este derbi en un choque con implicaciones directas para ambos en la pelea por alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de privilegio.