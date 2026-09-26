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Segunda Division
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Cómo ver Real Oviedo vs Gijon: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Real Oviedo vs Gijon
Real Oviedo
Gijon
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Real Oviedo y Gijon. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Nuevo Carlos Tartiere acoge uno de los derbis más cargados de rivalidad del fútbol español, con Real Oviedo y Gijón midiendo fuerzas en la Segunda División. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 7
Nuevo Carlos Tartiere

Cómo sintonizar Real Oviedo vs Gijon

El Real Oviedo vs Gijón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Julián Calero dirige a un Oviedo que llega al partido con sensaciones encontradas tras una semana difícil. La derrota ante Sabadell por 3-1 en la jornada más reciente dejó un sabor amargo, aunque el equipo asturiano ha demostrado capacidad para reponerse a lo largo de esta campaña.

El Gijón de Nicolás Larcamón aterriza en territorio rival con mayor confianza. Los visitantes encadenaron una victoria ante FC Andorra el pasado fin de semana y llegan con la moral reforzada para afrontar este choque de máxima exigencia.

En la tabla, el Gijón ocupa una posición más desahogada que su rival local, lo que añade tensión a un duelo donde los tres puntos tienen un peso especial para ambos conjuntos en sus respectivas aspiraciones de temporada.

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Real Oviedo contra Gijon alineaciones probables

Manager

  • J. Calero

Julián Calero no ha facilitado convocatoria oficial ni alineación probable de cara al derbi, y no hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando local por el momento. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

En el Gijón, Nicolás Larcamón tampoco ha dado a conocer su once ni ha reportado bajas por lesión o suspensión. Los detalles del equipo visitante se completarán cuando estén disponibles.

Forma

OVI

OVI - Formulario

LEG
L0-1
ALB
W0-1
BUR
D0-0
VLL
W0-3
SAB
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SPG

SPG - Formulario

BUR
W1-0
TEN
W0-1
GIR
L0-2
ELD
L0-1
AND
W1-3
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Real Oviedo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. El equipo de Calero cayó 3-1 ante Sabadell en su último partido, aunque antes había cosechado un sólido triunfo a domicilio frente al Real Valladolid por 0-3. En total, los carbayones han anotado seis goles y encajado cinco en ese tramo.

El Gijón llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El cuadro de Larcamón ganó 1-3 al FC Andorra en la jornada más reciente y suma también triunfos ante Tenerife y Burgos en este período. Los gijoneses han marcado seis goles y recibido cuatro en ese mismo intervalo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real OviedoEmpateGijon
0
3
2
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
Gijon badge
Gijon
SPG
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
3
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
F
Segunda Division
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
0
Gijon badge
Gijon
SPG
0
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
1
Real Oviedo badge
Real Oviedo
OVI
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en el Nuevo Carlos Tartiere en enero de 2025, en Segunda División. Mirando los cinco últimos precedentes, el Gijón acumula dos victorias por una del Oviedo, con dos empates, y los visitantes han mostrado solidez en este enfrentamiento con triunfos en sus propias visitas al Tartiere.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
5
TenerifeTenerifeTEN
741288013
W
L
W
D
L
6
AlmeríaAlmeríaALM
6402104+612
W
W
W
L
L
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
BurgosBurgosBUR
6321107+311
W
W
D
D
L
9
LeganésLeganésLEG
632165+111
W
L
D
W
W
10
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
11
Las PalmasLas PalmasLAS
631288010
L
W
D
L
W
12
Real OviedoReal OviedoOVI
622254+18
L
W
D
W
L
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
16
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
17
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
18
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
19
Real ValladolidReal ValladolidVLL
612338-55
D
L
W
D
L
20
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
21
CádizCádizCAD
7034610-43
L
L
L
L
D
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Gijón ocupa una posición más cómoda que el Oviedo, lo que convierte este derbi en un choque con implicaciones directas para ambos en la pelea por alejarse de la zona baja y acercarse a los puestos de privilegio.

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