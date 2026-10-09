Cómo ver Real Madrid vs Villarreal: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Real Madrid recibe al Villarreal en el Estadio Bernabéu en un partido de Primera División que llega en un momento de máxima tensión interna para el conjunto blanco bajo las órdenes de José Mourinho. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo sintonizar el Real Madrid vs Villarreal

El partido entre Real Madrid y Villarreal se puede ver en directo a través de Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo madridista atraviesa una racha irregular que ha generado dudas en el entorno del club. Los de Mourinho llegan al partido con una plantilla mermada por las lesiones y con focos de conflicto interno que han acaparado la atención mediática durante los últimos días.

Villarreal, por su parte, llega al Bernabéu desde la novena posición en la tabla, buscando dar la sorpresa ante un rival que no está en su mejor momento. El conjunto amarillo ha mostrado un rendimiento dispar en sus últimas cinco jornadas.

Aurelien Tchouameni es uno de los referentes que Mourinho espera que asuma responsabilidades en el centro del campo, mientras que la situación de Endrick sigue generando debate sobre su futuro en el club. La presencia o ausencia de varias figuras clave condicionará el planteamiento del técnico portugués.

La clasificación refleja la situación de ambos equipos: el Real Madrid ocupa el cuarto puesto, lejos todavía de donde se espera que esté a estas alturas de la temporada. Un tropiezo ante Villarreal complicaría aún más la posición del equipo en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

El Real Madrid llega al partido con una lista de bajas considerable. Ferland Mendy, Rodrygo, Eder Militao, Federico Valverde y Kylian Mbappe están en la enfermería, mientras que Dean Huijsen no podrá participar por sanción. El once probable de Mourinho incluye a Thibaut Courtois bajo palos, con Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger y Marc Cucurella en defensa, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga en el centro del campo, y Arda Güler, Vinicius Junior y Endrick en ataque.

El Villarreal de Iñigo Pérez también llega con ausencias: Santi Comesaña, Ilias Akhomach y Tajon Buchanan son baja para el encuentro. El once probable visitante cuenta con Peter Gulacsi en portería y con Georges Mikautadze y Ayoze Pérez como referencias ofensivas.

Forma

El Real Madrid llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota ante el Atlético de Madrid por 2-1 en Liga, lo que añade presión al partido ante Villarreal. Entre los resultados positivos destaca una victoria por 4-1 ante el Rayo Vallecano y un triunfo en Champions League ante el Inter de Milán por 2-1. En total, el equipo ha marcado diez goles y encajado seis en ese período.

Villarreal presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su última salida terminó con una victoria por 3-1 ante el Levante en Liga, aunque el equipo también ha sufrido derrotas ante el Deportivo de La Coruña y el Borussia Dortmund en Champions. Los amarillos han marcado diez goles y encajado nueve en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2026, con el Real Madrid imponiéndose por 0-2 en el estadio del Villarreal en Primera División. En los cinco últimos duelos, el Real Madrid acumula cuatro victorias por ninguna del Villarreal, con un empate en el encuentro disputado en mayo de 2024 que terminó 4-4. El conjunto blanco ha marcado once goles y encajado seis en ese período.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa el cuarto puesto, una posición que refleja la irregularidad del equipo y que lo sitúa lejos de los puestos de liderato donde se le presupone. El Villarreal llega como noveno clasificado, lo que convierte este partido en una oportunidad para que el conjunto de Mourinho recupere terreno en la clasificación.