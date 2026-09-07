Cómo ver Real Madrid vs Inter Milán: Detalles del partido, difusión en directo y más

El Real Madrid recibe al Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido inaugural de ambos clubes en la fase de la Liga de Campeones. Dos de los equipos más laureados del fútbol europeo se miden en un arranque de competición que ninguno querrá comenzar con derrota. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Cómo ver Real Madrid vs Inter Milán

El Real Madrid vs Inter Milán se puede ver en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del partido en España.

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Acerca del encuentro

José Mourinho llega al encuentro con algunas dudas sobre la mesa. El técnico portugués arremetió públicamente contra el VAR tras la polémica derrota ante el Real Betis en Liga el pasado 4 de septiembre, exigiendo explicaciones por decisiones arbitrales que afectaron a Kylian Mbappé y Vinicius Junior. El Madrid llega, pues, con la moral tocada tras ese tropiezo doméstico, aunque su inicio de temporada en conjunto ha sido sólido.

Kylian Mbappé, por su parte, llega en un momento de euforia personal. El capitán francés, máximo goleador del Mundial celebrado este verano, tiene el Balón de Oro en el punto de mira y ha reconocido que jugar en el Real Madrid hace inevitable la conversación sobre los premios individuales. Su presencia en el once inicial será determinante para las aspiraciones merengues.

El Inter de Cristian Chivu aterriza en Madrid con una racha impresionante. Los nerazzurri encadenaron una remontada histórica ante el Nápoles el pasado fin de semana, venciendo 3-2 después de ir perdiendo por dos goles, con Lautaro Martínez anotando el tanto definitivo en el tiempo de descuento. El equipo llega con la confianza por las nubes y sin ninguna derrota en lo que va de temporada.

Además, el club milanés acaba de blindar a Pio Esposito con una renovación de contrato hasta 2032, señal inequívoca de que el proyecto de Chivu tiene una base sólida y una mirada puesta en el futuro. El joven delantero, nacido en 2005, ha sido pieza importante en el doblete de Serie A y Copa Italia que el Inter conquistó la pasada campaña.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Madrid afronta el partido con una lista de bajas considerable. Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Éder Militão, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo y Ferland Mendy están en la enfermería, mientras que Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva no podrán participar por sanción. El once probable de Mourinho apunta a Courtois en portería, con una defensa formada por Konaté, Huijsen, Rüdiger y Cucurella, Bellingham y Valverde en el centro del campo, Brahim Díaz como mediapunta, y Vinicius y Mbappé acompañados por Dumfries.

El Inter llega con muchos menos problemas en cuanto a disponibilidad. Djed Spence es la única baja confirmada para Chivu, quien no tiene ningún jugador sancionado. El técnico rumano tiene previsto alinear a Josep Martínez bajo palos, con Bastoni, Akanji y Bisseck en defensa, Calhanoglu y Carlos Augusto en el mediocampo, Zielinski, Diouf y Barella completando la zona ancha, y la dupla ofensiva formada por Pio Esposito y Lautaro Martínez.

Forma

El Real Madrid llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una caída por 1-0 ante el Real Betis en Liga el 4 de septiembre. En el lado positivo, los merengues golearon al Málaga por 4-0 y al Real Sociedad por 4-1 antes de ese tropiezo, sumando en total 10 goles marcados y 2 encajados en esos cinco partidos.

El Inter, en cambio, presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco compromisos. Los de Chivu ganaron sus tres partidos de Serie A, incluyendo la remontada del 3-2 ante el Nápoles el 5 de septiembre, y también se impusieron en sus dos amistosos de pretemporada. En total, el equipo anotó 9 goles y solo encajó 3 en ese período, con una racha de cinco triunfos consecutivos que les da una entrada inmejorable en la competición europea.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes en la Champions League tuvo lugar el 7 de diciembre de 2021, con victoria del Real Madrid por 2-0 en el Bernabéu. Analizando los últimos cinco precedentes registrados, el Madrid acumula cuatro victorias por ninguna del Inter, con un único empate no reflejado en los datos. El conjunto blanco ha marcado 8 goles y encajado solo 2 en esos cruces, lo que refleja una clara superioridad histórica reciente en este duelo continental.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Real Madrid como el Inter de Milán ocupan la primera posición en sus respectivos grupos al inicio de esta fase de la competición.