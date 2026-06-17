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Cómo ver Portugal vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y la RD Congo se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y la República Democrática del Congo se miden en el Houston Stadium en lo que será el debut de ambas selecciones en el Grupo K del Mundial 2026. Para la Seleção, se trata de una primera prueba ante un rival africano con hambre de sorprender en su regreso a la máxima cita del fútbol mundial.

Roberto Martínez lleva a sus jugadores a este torneo con un estado de forma envidiable. Portugal ganó sus dos últimos amistosos de preparación ante Nigeria y Chile, ambos por 2-1, y llega a Houston con la confianza propia de una de las selecciones más temidas del campeonato.

Cristiano Ronaldo, capitán y referencia indiscutible de la escuadra portuguesa, ha salido al paso de cualquier duda sobre su estado físico. El delantero, que firmó una temporada prolífica en Arabia Saudí, prometió traer alegría al pueblo portugués durante el torneo. Además, el plantel luso ha entrenado con brazaletes conmemorativos en homenaje a Diogo Jota, en un gesto que refleja la unión del grupo en un momento emocionalmente cargado.

Por su parte, la RD Congo llega de menos a más. Sebastien Desabre tiene ante sí el reto de plantar cara a uno de los favoritos del torneo. Los Leopardos empataron sin goles ante Dinamarca en su último amistoso antes de perder 2-1 frente a Chile, resultados que dibujan a un equipo sólido defensivamente pero con margen de mejora en ataque.

En el Grupo K, ambas selecciones necesitan arrancar con buen pie. Portugal llega como favorita para liderar la fase de grupos, mientras que la RD Congo buscará dar la campanada en su primer partido mundialista. Un tropiezo en este arranque podría complicar enormemente las aspiraciones de cualquiera de los dos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez dirige a Portugal en este debut mundialista sin que los datos disponibles apunten a bajas confirmadas ni sanciones en el equipo. Por el momento no se ha publicado una alineación titular oficial, y se espera que el técnico español confirme su once más cerca del pitido inicial.

En el bando de la RD Congo, Sebastien Desabre tampoco registra ausencias confirmadas ni jugadores sancionados según la información disponible. La alineación prevista se dará a conocer próximamente, y este artículo se actualizará con los últimos datos antes del comienzo del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal llega al torneo con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Nigeria el 10 de junio, a la que precedió otro triunfo por el mismo marcador frente a Chile. La Seleção también venció a Estados Unidos por 2-0 en marzo y goleó a Armenia por 9-1 en la fase de clasificación europea, con el único punto negro de un empate sin goles ante México.

La RD Congo presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo cayó 2-1 ante Chile en su partido más reciente y no pudo marcar en el empate frente a Dinamarca. Sus victorias llegaron ante Jamaica (1-0) y Bermudas (2-0), aunque una derrota ante Argelia en la Copa Africana de Naciones en enero sigue presente en el recuerdo reciente del equipo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos directos previos entre Portugal y la República Democrática del Congo en los últimos años. Este partido en Houston marcará, según la información existente, un precedente histórico entre ambas selecciones en competición oficial.

Clasificación

En el Grupo K del Mundial 2026, tanto Portugal como la RD Congo afrontan este partido con la presión de no ceder terreno desde el inicio. La RD Congo ocupa la segunda posición del grupo antes de que comience la jornada, mientras que Portugal figura en tercera posición, lo que convierte este duelo en un choque directo con implicaciones inmediatas para el liderato del grupo.