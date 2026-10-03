Cómo ver Portugal vs Noruega : detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Portugal recibe a Noruega en el Estadio do Dragão de Oporto en un duelo de la UEFA Nations League A que llega en un momento de máxima intensidad para la Selección de las Quinas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

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Acerca del encuentro

Jorge Jesus dirige a un equipo que encadena tres victorias consecutivas en el grupo, con un juego directo y eficaz que ha dejado a Portugal como líder indiscutible de su llave. La victoria por 4-2 ante Dinamarca en Copenhague, con Bruno Fernandes como figura y Goncalo Ramos anotando, confirmó que el equipo funciona con solidez colectiva incluso en momentos de turbulencia interna.

Esa turbulencia tiene nombre propio: Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa en medio de una polémica por decisiones de selección, generando un revuelo mediático que el cuerpo técnico ha intentado gestionar con discreción. Jorge Jesus insistió en que el grupo permanece unido, mientras Ramos dejó claro que el equipo no se vio afectado por la marcha del veterano delantero. Rafael Leao, por su parte, lucirá el icónico dorsal 7 heredado de Ronaldo.

Noruega llega a Oporto en una situación más comprometida. Staale Solbakken sabe que su equipo necesita un resultado positivo para mantenerse con opciones reales en el grupo. Los noruegos vienen de caer 2-1 ante Gales en Cardiff tras remontar y quedar con diez hombres, un tropiezo que complica su posición en la clasificación.

Erling Haaland sigue siendo la gran amenaza ofensiva de Noruega, con el delantero encontrando portería en cada uno de sus últimos ocho partidos. Sin embargo, la solidez defensiva del combinado escandinavo ha sido una asignatura pendiente, sin lograr una portería a cero en ese mismo periodo.

La duda sobre el estado físico de Martin Odegaard, quien salió cojeando del partido ante Portugal en la jornada anterior tras una entrada de Bernardo Silva, añade incertidumbre al once visitante.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a Portugal, Jorge Jesus no ha facilitado un once probable confirmado ni ha reportado bajas oficiales por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del encuentro.

Por parte de Noruega, Staale Solbakken tampoco ha desvelado su alineación prevista. La principal incógnita reside en la disponibilidad de Martin Odegaard, quien abandonó el partido ante Portugal en la jornada anterior con molestias físicas y cuyo estado se monitoriza de cerca. No hay sanciones confirmadas para el combinado noruego.

Forma

Portugal llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros, sumando cuatro goles a favor y dos en contra en ese tramo. Su resultado más reciente fue el triunfo 4-2 ante Dinamarca en la Nations League, donde también venció 2-1 a Noruega en la jornada previa. Su única derrota en este periodo llegó ante España en el Mundial, con una victoria 2-1 sobre Croacia también en ese torneo.

Noruega acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con ocho goles marcados y nueve encajados. Su partido más reciente fue la derrota 2-1 ante Gales en la Nations League, aunque antes habían comenzado el grupo con un triunfo 3-2 sobre Dinamarca. En el Mundial, los noruegos ganaron a Brasil antes de caer eliminados ante Inglaterra.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 27 de septiembre de 2026 en la propia UEFA Nations League A, con victoria de Portugal por 2-1 en territorio noruego. En el historial de los últimos cinco cruces registrados, Portugal acumula cuatro victorias frente a una de Noruega, con triunfos lusos también en amistosos de 2016 y en la clasificación para la Eurocopa de 2011.

Clasificación

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Portugal POR 3 3 0 0 7 3 +4 9 W W W 2 Dinamarca DEN 3 1 0 2 6 7 -1 3 L W L 3 Noruega NOR 3 1 0 2 5 6 -1 3 L L W 4 Gales WAL 3 1 0 2 2 4 -2 3 W L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

Portugal lidera el Grupo 4 de la UEFA Nations League A con pleno de victorias, mientras que Noruega ocupa la tercera posición, lo que convierte este partido en un choque con implicaciones directas para la lucha por los puestos de clasificación a los cuartos de final.