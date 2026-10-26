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Ligue 1 - Jornada 8 26 oct 2026 - 15:30 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Lyon en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Paris Saint-Germain recibe al Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes en un duelo de Ligue 1 que define el liderato de la temporada. El choque, originalmente programado para el domingo, fue reprogramado al lunes 26 de octubre tras una orden de la Prefectura de Policía que prohibió la celebración del partido ese día ante las manifestaciones previstas en la capital francesa.

Ambos equipos llegan empatados a 14 puntos, con Lyon ocupando el primer puesto por diferencia de goles sobre el PSG. Una victoria para los parisinos les devolvería el liderato en solitario.

Luis Enrique llega al partido con una moral reforzada tras la victoria 4-2 ante el Barcelona en la Champions League, aunque la euforia se ha visto ensombrecida por la grave lesión de Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante ese mismo partido y no volverá a jugar en lo que resta de temporada.

El técnico español ha descartado públicamente refuerzos de emergencia en el mercado de invierno, insistiendo en que el equipo tiene capacidad para responder a cualquier baja. Su discurso se centra en la unidad del grupo y en la importancia de sumar los tres puntos ante un rival directo.

Paulo Fonseca llega al Parque de los Príncipes con un Lyon en forma irregular, pero con el recuerdo fresco de su victoria en este mismo estadio la temporada pasada. Los de Lyon saben que una victoria los consolidaría en la cima de la tabla con ventaja sobre su rival más inmediato.

El partido promete ser un examen de carácter para ambos equipos en una noche en la que el Parque de los Príncipes comparte protagonismo con la gala del Balón de Oro en Londres, donde el PSG tiene diez nominados.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el PSG, Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, Alessandro Longoni, Khvicha Kvaratskhelia ni Marquinhos, todos fuera por lesión. El once probable apunta a Safonov en portería, con una defensa formada por Lucas Hernández, Hakimi, Zabarnyi y Beraldo, Joao Neves, Vitinha y Fabián Ruiz en el centro del campo, y Torres, Dembélé y Doué en ataque.

En el bando visitante, Paulo Fonseca no dispondrá de Nicolás Tagliafico, Mohamed Ouedraogo ni Steeve Kango por lesión, mientras que Keito Nakamura cumple sanción. El once previsto sitúa a Greif bajo palos, con Niakhate, Abner, Athekame y Bacher en defensa, Bidstrup, Duranville, Tessmann y Boudache en el medio, y Tolisso y Nuamah como referentes ofensivos.

Forma

El PSG llega al partido con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria 4-2 ante el Barcelona en la Champions League, y antes de eso superaron al Strasbourg 3-1 en Ligue 1. En esos cinco encuentros, los parisinos han marcado 14 goles y encajado 10, mostrando solidez ofensiva pese a cierta vulnerabilidad defensiva.

El Lyon presenta un balance de tres victorias, cero empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-0 ante el Hoffenheim en la Europa League, aunque antes de eso ganaron al Niza 2-1 en Ligue 1. En ese tramo, los de Fonseca han anotado 10 goles y recibido 8, con una racha que combina buenos resultados domésticos con tropiezos europeos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2026 en Ligue 1, con victoria del Lyon 2-1 en el Parque de los Príncipes. En los últimos cinco duelos entre ambos, el PSG acumula tres victorias por dos del Lyon, con un balance de goles de 11 a favor de los parisinos y 8 para los lioneses.

Clasificación

En la clasificación actual de la Ligue 1, el PSG ocupa la quinta posición y el Lyon la cuarta, aunque ambos equipos están empatados a puntos en la parte alta de la tabla.