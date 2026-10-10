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Ligue 1 - Jornada 6 10 oct 2026 - 14:45 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Le Mans en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Paris Saint-Germain recibe a Le Mans este sábado en el Parc des Princes con la intención de retomar el ritmo en la Ligue 1 tras el parón internacional. Los campeones de Francia buscan consolidarse en la parte alta de la tabla ante un rival que llega con necesidad de puntos.

Luis Enrique tiene la baja confirmada de Senny Mayulu por lesión, aunque el técnico español podrá contar con buena parte de su plantilla habitual. El entrenador del PSG salió esta semana a defender públicamente a Khvicha Kvaratskhelia, pidiendo a la afición que recuerde que el delantero georgiano no es una máquina y que necesita tiempo para encontrar su mejor versión.

Además, el club ha decidido conceder descanso adicional a Ousmane Dembélé y Nuno Mendes tras sus compromisos con sus selecciones nacionales, por lo que ninguno de los dos estará disponible para este encuentro. Su ausencia abre la puerta a que otros jugadores del equipo asuman mayor protagonismo en ataque.

Le Mans llega a París en un momento delicado. El conjunto visitante no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en liga, acumulando tres empates y dos derrotas, y su entrenador Patrick Videira deberá prescindir de Martin Rossignol y Erwan Colas por lesión, además de no poder contar con Djibril Sidibé por sanción.

El PSG viene de ganar sus dos últimos compromisos ligueros antes del parón, incluyendo una victoria ante el Marsella. La motivación en el vestuario parisino sigue siendo alta: el técnico Mikel Arteta del Arsenal reconoció recientemente que la derrota ante el PSG en la final de la Champions League sigue doliendo, lo que da una idea del nivel que han alcanzado los parisinos en el contexto europeo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique no podrá contar con Senny Mayulu, que se encuentra en la lista de bajas por lesión. El técnico español dispone del siguiente once probable: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Hernández, Marquinhos; Vitinha, Beraldo, Joao Neves; Godts, Akliouche y Doué. Tampoco estarán disponibles Ousmane Dembélé ni Nuno Mendes, a quienes el club ha concedido días de descanso tras sus compromisos internacionales.

En el bando visitante, Patrick Videira no podrá contar con Martin Rossignol ni Erwan Colas por lesión, y Djibril Sidibé cumple sanción. El once probable del Le Mans es: Kocik; Boisse, Yohou, Voyer, Bamba; Larouci, Bourabaa, Bretelle, Vercruysse; Gueye y Diallo.

Forma

El PSG llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 1-2 ante el Marsella en Ligue 1, y antes de eso ganó 0-1 al Brest. El único tropiezo llegó ante el Mónaco, donde cayeron 1-2. En total, el equipo de Luis Enrique anotó diez goles y encajó siete en ese tramo.

Le Mans, por su parte, no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Lens, precedido por un 1-1 ante el Niza. El conjunto visitante marcó ocho goles y encajó nueve en ese período, con su única derrota en casa llegando ante el Rennes por 3-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2025 en la Copa, con victoria del PSG por 0-2 en el estadio del Le Mans. En los últimos cinco encuentros registrados entre ambos clubes, el PSG acumula tres victorias por una del Le Mans, con un partido adicional también favorable a los parisinos en competición oficial.

Clasificación

En la clasificación actual de la Ligue 1, el PSG ocupa la sexta posición mientras que Le Mans se sitúa en el décimo lugar. Los tres puntos en juego este sábado tienen valor para ambos equipos en su intento de escalar posiciones en la tabla.