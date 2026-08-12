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UEFA Supercopa - Final 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en España a través de Movistar+. A continuación se detallan las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Paris Saint-Germain y el Aston Villa se enfrentan en la Supercopa de la UEFA en el Red Bull Arena de Salzburgo, en un choque que enfrenta al campeón de la Liga de Campeones contra el subcampeón del torneo europeo más prestigioso del continente.

Luis Enrique llega al partido con un PSG que aún busca su mejor versión de pretemporada. Los parisinos empataron 1-1 con el Manchester United el pasado 8 de agosto y cayeron 3-0 ante el Mallorca tres días antes, resultados que no reflejan la ambición de un club que aspira a defender su corona europea con autoridad.

Willian Pacho, uno de los pilares defensivos del conjunto francés, se ha convertido en un nombre propio en las últimas horas tras revelar los detalles de su llegada al Parque de los Príncipes. El defensa ecuatoriano describe una incorporación que tuvo todos los ingredientes de una película, con una cena secreta y una videollamada sorpresa de Luis Enrique como elementos centrales de su fichaje.

El Aston Villa, por su parte, llega a Salzburgo con la determinación propia de quien ya sabe lo que es ganar en Europa. Matty Cash, lateral del conjunto de Birmingham, ha declarado abiertamente que el objetivo del equipo de Unai Emery es llevarse el trofeo, aunque reconoce que el PSG es el mejor equipo del mundo en este momento. El defensa polaco aparece en el once proyectado por el técnico vasco, lo que confirma su protagonismo en los planes del club.

El Villa llega con algunas bajas sensibles en el apartado físico. Leon Bailey, Johan Manzambi y Amadou Onana están en la enfermería, lo que condiciona las opciones de Emery en ataque y en el centro del campo. Pese a ello, el técnico dispone de un bloque competitivo y con experiencia en las noches europeas de máxima exigencia.

El historial reciente entre ambos clubes añade un punto de interés adicional al encuentro. Las dos únicas referencias entre estos rivales se produjeron en los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones, con victorias para cada equipo en su feudo respectivo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique tiene el bloque disponible para la cita. El once proyectado del PSG sitúa a Matvey Safonov bajo palos, con una línea defensiva formada por Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi y Nuno Mendes. Vitinha, Dro Fernandez y Joao Neves forman el centro del campo, mientras que Ibrahim Mbaye, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu completan el ataque. No se han comunicado bajas por lesión ni suspensión en el equipo parisino.

Unai Emery no podrá contar con Leon Bailey, Johan Manzambi ni Amadou Onana, los tres en la lista de lesionados. El once proyectado del Villa apunta a Marco Bizot en portería, con Pau Torres, Matty Cash, Ian Maatsen y Victor Nilsson Lindelöf en defensa. Alejandro Garnacho, Joao Gomes, Boubacar Kamara y Emiliano Buendia ocupan las posiciones intermedias, con John McGinn y Tammy Abraham en la parte ofensiva. Se irán confirmando novedades conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El PSG acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto de Luis Enrique arrancó la pretemporada con triunfos ante el Paris FC (2-1) y el Lens (0-2 en favor del PSG), pero encajó una derrota ante el Mallorca por 3-0 el 5 de agosto. El balance más reciente es un empate 1-1 frente al Manchester United el 8 de agosto. Cabe destacar que la victoria ante el Arsenal en la Liga de Campeones, con un marcador de 1-1 resuelto en la tanda de penaltis o prórroga según el reglamento, forma parte de ese registro de cinco encuentros.

El Aston Villa presenta un balance de dos victorias y tres derrotas en su última racha de cinco partidos. El equipo de Emery goleó al Walsall por 0-5 y al Bangu por 1-3 en sus dos primeros compromisos de pretemporada, pero encadenó tres derrotas consecutivas: ante el FC Oporto (2-1), la Real Sociedad (2-4) y el Bayern de Múnich (2-1) el 7 de agosto. El conjunto inglés ha encajado siete goles en sus tres últimos encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos únicos precedentes registrados entre PSG y Aston Villa tuvieron lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones 2024-25. El partido más reciente se disputó el 15 de abril de 2025 en Villa Park, con victoria del Aston Villa por 3-2. Previamente, el 9 de abril de 2025, el PSG se impuso en el Parque de los Príncipes por 3-1. El balance global de los dos enfrentamientos queda igualado con una victoria para cada equipo y un total de siete goles marcados.