Cómo ver Paris FC Women vs BK Häcken FF: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro de la liga de Campeones Femenina

El París FC recibe al BK Häcken FF en el Stade Sébastien Charléty en un partido de la Liga de Campeones Femenina que tiene implicaciones directas para ambos clubes en su lucha por mantenerse en la competición europea. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 3 29 oct 2026 - 13:45 Stade Sebastien Charlety

Cómo ver Paris FC vs BK Haecken FF en directo hoy

El París FC vs BK Häcken FF de la Liga de Campeones Femenina se puede ver en directo a través de Disney+.

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Acerca del encuentro

El conjunto parisino, dirigido por Sandrine Soubeyrand, llega a este encuentro con una dinámica positiva en la Première Ligue, aunque sus resultados en Europa han sido más irregulares. La derrota ante el Barcelona y el empate frente al Arsenal Women en la fase de grupos muestran el nivel de exigencia al que se enfrenta el París FC en esta competición.

El equipo sueco, bajo las órdenes de Elena Sadiku, atraviesa un gran momento en la Damallsvenskan, donde ha encadenado victorias convincentes en las últimas semanas. Sin embargo, la realidad europea es otra: la goleada encajada ante la Juventus en la Liga de Campeones pone de manifiesto la diferencia de nivel que el Häcken deberá superar esta noche en París.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de la Liga de Campeones Femenina, lo que convierte este duelo en un partido de enorme importancia para las aspiraciones de continuidad en el torneo.

El historial entre estos dos clubes es corto pero equilibrado, con encuentros previos que no han dado un dominador claro. Eso añade incertidumbre a un partido que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto al París FC, el cuerpo técnico de Sandrine Soubeyrand no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro. Se esperan más novedades sobre la alineación probable a medida que se acerque el pitido inicial.

El BK Häcken FF tampoco ha comunicado ausencias confirmadas ni jugadoras en duda. Elena Sadiku tendrá a su disposición el bloque que ha rendido con solidez en la liga sueca, aunque los detalles del once titular se actualizarán antes del partido.

Forma

El París FC llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una contundente victoria a domicilio ante el Toulouse por 4-0 en la Première Ligue, y antes de eso golearon al Lens por 4-1. En Europa, el empate ante el Arsenal Women y la derrota por 5-2 ante el Barcelona muestran dos caras muy distintas del equipo en esta competición.

El BK Häcken FF presenta cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Las suecas vienen de ganar al Vaexjoe por 2-1 fuera de casa, y antes de eso firmaron una goleada histórica de 9-0 ante el IK Uppsala en la Damallsvenskan. Su único tropiezo reciente fue la derrota por 3-0 ante la Juventus en la Liga de Campeones, lo que evidencia que el salto de nivel en Europa sigue siendo un reto para el conjunto de Gotemburgo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre París FC y BK Häcken FF en la Liga de Campeones Femenina son escasos pero reveladores. El encuentro más reciente, disputado en enero de 2024 en el estadio del Häcken, terminó en empate sin goles. Antes de eso, en noviembre de 2023, fue el conjunto sueco quien se llevó la victoria en París por 2-1. Con un triunfo para el Häcken y un empate en los dos únicos precedentes conocidos, el París FC buscará esta noche su primera victoria en la serie.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones Femenina, el París FC ocupa la decimocuarta posición, mientras que el BK Häcken FF se sitúa en el decimoséptimo puesto. Ambos equipos se encuentran en la parte baja de la clasificación y necesitan sumar puntos para mejorar su situación en el torneo.