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Cómo ver Paraguay vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de live stream disponibles para seguir Paraguay vs Francia.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Francia se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Philadelphia Stadium, en un choque que enfrenta a los actuales líderes del Grupo I contra los sorprendentes clasificados del Grupo D.

La Albirroja llega a este duelo con la euforia de haber eliminado a Alemania en la ronda anterior. Bajo las órdenes de Gustavo Alfaro, Paraguay superó a los cuatro veces campeones del mundo en una tanda de penaltis dramática, con el portero Orlando Gill como héroe indiscutible de la noche.

Francia, por su parte, ha arrasado en cada partido del torneo. Didier Deschamps dirige un equipo que ha ganado sus cinco últimos encuentros, marcando 14 goles y encajando solo dos. La victoria 3-0 ante Suecia en la ronda de 32 fue la última demostración de su potencia ofensiva.

Kylian Mbappé encabeza un ataque que no da respiro a ningún rival. Michael Olise suma cinco asistencias en el torneo, mientras que Ousmane Dembélé persigue el Botín de Oro con sus goles decisivos en la fase de grupos.

Paraguay sabe que necesitará una actuación defensiva monumental. El regreso de Diego Gómez al centro del campo tras cumplir sanción refuerza las opciones de Alfaro para cortar el juego francés y buscar el contragolpe a través de Miguel Almirón y Julio Enciso.

Un encuentro entre un equipo que llega con la confianza intacta y otro que ha demostrado que puede tumbar a cualquiera. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Gustavo Alfaro no tiene bajas confirmadas por lesión ni suspensión para Paraguay de cara a este partido. El entrenador argentino no ha publicado una alineación probable oficial, aunque se espera que Diego Gómez regrese al once titular tras cumplir su sanción ante Alemania. Se añadirá más información conforme se acerque el pitido inicial.

Didier Deschamps tampoco registra ausencias confirmadas en la convocatoria de Francia. El técnico mantuvo un once muy estable ante Suecia, con Mbappé, Olise, Dembélé y Barcola en el ataque, y no hay indicios de cambios significativos. Cualquier novedad de última hora se actualizará antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 A. Tchouameni

Forma

Paraguay llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo 1-1 ante Alemania en la fase de grupos del Mundial, suficiente para avanzar a la siguiente ronda. La Albirroja también venció a Turquía 1-0 y goleó a Nicaragua 4-0, aunque la derrota 4-1 ante Estados Unidos y el empate sin goles frente a Australia reflejan cierta irregularidad. En total, Paraguay marcó seis goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Francia presenta un registro impecable de cinco victorias en cinco partidos. Los Bleus golearon 4-1 a Noruega, vencieron 3-1 a Senegal, derrotaron 3-0 a Irak y cerraron el grupo con otro triunfo 1-4 ante Noruega antes de superar a Suecia 3-0 en la ronda de 32. El equipo de Deschamps anotó 14 goles y solo concedió dos, con dos porterías a cero en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambas selecciones es reducido y favorable a Francia. El encuentro más reciente fue un amistoso en junio de 2017 que los franceses ganaron 5-0. Antes de eso, un amistoso en junio de 2014 terminó 1-1, y otro en mayo de 2008 acabó sin goles. En los tres partidos registrados, Francia ha ganado uno, empatado dos y marcado seis goles por uno de Paraguay.

Clasificación

Paraguay terminó tercero en el Grupo D del Mundial, mientras que Francia se proclamó líder indiscutible del Grupo I.