Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 28 oct 2026 - 16:00 Groupama Academy Stadium

Cómo ver OL Lyonnes vs Inter en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre OL Lyonnes e Inter se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para acceder al streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Groupama Academy Stadium de Lyon acoge este miércoles un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina entre OL Lyonnes e Inter. El encuentro está programado para las 16:00 horas.

El Lyon llega a este partido como uno de los equipos más en forma de la competición. Jonatan Giraldez ha construido un equipo implacable de cara a portería, con cinco victorias consecutivas en la Premiere Ligue antes de este choque europeo. La derrota en la final de la Liga de Campeones ante el Barcelona la temporada pasada sigue siendo un acicate para el conjunto francés.

Inter, dirigido por David Sassarini, ha mostrado solidez defensiva en la Serie A Femminile, aunque su trayectoria en Europa ha sido más irregular. Las italianas llegan a Lyon con la necesidad de sumar puntos si quieren mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

La posición del Lyon como segundo clasificado en la Liga de Campeones Femenina refleja el nivel de regularidad que ha mostrado el equipo de Giraldez esta temporada. Inter, en cambio, ocupa el sexto puesto y sabe que un tropiezo en Lyon podría complicar sus aspiraciones en la fase de grupos.

El escenario está preparado para un partido en el que el Lyon buscará confirmar su condición de candidato al título, mientras que Inter intentará dar la sorpresa en tierras francesas. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jonatan Giraldez no ha confirmado el once inicial del Lyon para este partido de la Liga de Campeones Femenina. El club no ha registrado bajas por lesión ni sanción, aunque se esperan más novedades antes del inicio del encuentro.

En el bando visitante, David Sassarini tampoco ha desvelado su alineación prevista. Inter llega sin lesionados ni sancionados confirmados en este momento, y la información definitiva sobre el equipo se actualizará cuando esté disponible.

Forma

El Lyon presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada por 5-0 ante el Marsella en la Premiere Ligue, y anteriormente también golearon al Toulouse por el mismo marcador. El único punto cedido en ese período llegó en un empate a cero ante el Chelsea FC Women en la Liga de Campeones. En total, el Lyon marcó 22 goles y no encajó ninguno en esos cinco partidos, lo que refleja una solidez defensiva excepcional acompañada de una capacidad goleadora notable.

Inter suma dos victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su partido más reciente fue un empate a cero ante el S.S.D. Napoli Femminile en la Serie A Femminile, precedido por una victoria por 3-0 frente al Parma Calcio 1913. En la Liga de Campeones, las italianas empataron 1-1 con el Austria Wien W. Inter ha mantenido la portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre OL Lyonnes e Inter disponibles para este partido. Este fixture no cuenta con historial registrado entre ambos clubes.

Clasificación

En la Liga de Campeones Femenina, el Lyon ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los favoritos al título y con margen para consolidar su candidatura. Inter, en el sexto puesto, afronta este partido con la presión de no perder contacto con los equipos de cabeza si quiere mantener vivas sus opciones en la fase de grupos.