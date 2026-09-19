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Cómo ver Marseilles vs Paris Saint-Germain: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Marsella vs Paris Saint-Germain
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Paris Saint-Germain
Ligue 1

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Ligue 1 entre Marsella y Paris Saint-Germain. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Stade Orange Vélodrome acoge este domingo uno de los duelos más intensos del fútbol francés: el Marsella de Bruno Genesio recibe al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en un Le Classique que llega cargado de tensión y malos resultados para ambos lados. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Ligue 1 - Jornada 5
Stade Orange Velodrome

Cómo sintonizar Marseille vs Paris Saint-Germain

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Acerca del encuentro

El conjunto local atraviesa su peor inicio de temporada en años. Cuatro derrotas en los últimos cuatro partidos de Ligue 1, incluyendo caídas ante Mónaco, Paris FC y Rennes, han situado al Marsella en la parte baja de la tabla, muy lejos de las expectativas con las que arrancó el curso.

La gota que colmó el vaso llegó el jueves por la noche en Europa League, cuando el equipo de Genesio cayó por 4-1 ante el Besiktas en Estambul, una derrota que agrava aún más la crisis de confianza en el vestuario marsellés.

El PSG tampoco llega en su mejor momento. Los parisinos acumulan apenas una victoria en sus primeros encuentros ligueros, con empates y una derrota ante el Mónaco que ha generado dudas sobre su rendimiento doméstico. Luis Enrique ha advertido públicamente que la forma no importa en un Clásico y que su equipo debe estar al máximo nivel desde el primer minuto.

La situación en las gradas también añade un elemento de controversia al partido. Un grupo de aficionados del PSG ha iniciado acciones legales para impugnar la prohibición de desplazamiento impuesta por las autoridades locales, lo que pone de manifiesto la magnitud del enfrentamiento más allá del terreno de juego.

Con el Marsella necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso y el PSG obligado a reaccionar para no perder más terreno en la clasificación, el Vélodrome promete un ambiente electrizante este domingo.

Noticias de los equipos y escuadras

Marsella contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-2-3-1
Marsella crest
Marsella
OM
Formación
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
J. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdEmersonEmersonT. WeahT. WeahA. GomesA. GomesI. PaixaoI. PaixaoA. HaritA. HaritH. AbdelliH. AbdelliP. HoejbjergP. HoejbjergA. GouiriA. GouiriM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryN. MendesN. MendesJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizVitinhaVitinhaO. DembeleO. DembeleF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Marsella

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • B. Genesio
  • Luis Enrique

El Marsella llega con dos bajas confirmadas en su plantilla: Tochukwu Nnadi y Geoffrey Kondogbia no estarán disponibles para Genesio, que alineará previsiblemente a Jeffrey De Lange bajo palos, con una defensa formada por CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd y Emerson. En el centro del campo, Pierre-Emile Hoejbjerg y Angel Gomes actuarán como pivotes, con Igor Paixao, Amine Harit e Himad Abdelli por detrás de los atacantes Timothy Weah y Amine Gouiri.

El PSG, por su parte, no tiene ningún ausente por lesión ni sanción registrado de cara a este encuentro. Luis Enrique podría disponer de su once de máximas garantías, con Matvey Safonov en portería, una línea defensiva compuesta por Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery y Nuno Mendes, y un centro del campo de calidad con Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha. En ataque, Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Khvicha Kvaratskhelia formarían el tridente ofensivo.

Forma

OM

OM - Formulario

STR
W4-0
ASM
L2-0
PAR
L2-3
REN
L1-0
BJK
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSG

PSG - Formulario

REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Marsella llega al partido en estado crítico: cuatro derrotas consecutivas tras su única victoria de los últimos cinco encuentros, un 4-0 ante el Estrasburgo a finales de agosto. Desde entonces, los marselleses han encajado ante Mónaco, Paris FC, Rennes y, más recientemente, Besiktas en Europa League por 4-1. El equipo de Genesio ha marcado ocho goles en ese período pero ha recibido nueve, una estadística que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El PSG muestra un perfil más irregular pero con destellos de nivel. Los parisinos ganaron 6-1 al Slovan en Champions League y se impusieron al Brest por 0-1 en Ligue 1, aunque también cedieron ante el Mónaco por 2-1 y empataron en sus visitas a Lille y Rennes. En total, el conjunto de Luis Enrique ha anotado doce goles y encajado ocho en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MarsellaEmpateParis Saint-Germain
1
0
4
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
5
Marsella badge
Marsella
OM
0
F
Supercopa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Marsella badge
Marsella
OM
2
F
Ligue 1
Marsella badge
Marsella
OM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Marsella badge
Marsella
OM
1
F
Ligue 1
Marsella badge
Marsella
OM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
4Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de este mismo año, cuando el PSG aplastó al Marsella por 5-0 en el Parque de los Príncipes en Ligue 1. En los cinco últimos duelos directos, los parisinos dominan con claridad: tres victorias frente a una del Marsella, con un empate en la Supercopa de enero. El único triunfo reciente del conjunto marsellés llegó en septiembre de 2025, cuando ganaron 1-0 en el Vélodrome, el mismo escenario de este domingo.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
532082+611
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
431072+510
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531187+110
L
W
W
W
D
6
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
7
AngersAngersSCO
52125507
W
D
L
W
L
8
Le MansLe MansLEM
51318806
W
D
D
L
D
9
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
W
L
D
D
10
BrestBrestB29
41216605
L
W
D
D
11
LorientLorientFCL
512245-15
L
D
W
L
D
12
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
13
TroyesTroyesTRO
5113410-64
L
L
L
W
D
14
MarsellaMarsellaOM
41036603
L
L
L
W
15
Le HavreLe HavreLEH
503224-23
D
D
L
D
L
16
ToulouseToulouseTFC
503247-33
D
D
L
D
L
17
AuxerreAuxerreAJA
4103511-63
W
L
L
L
18
NizaNizaNCE
402215-42
L
D
L
D
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación de la Ligue 1, el Marsella ocupa la decimotercera posición, mientras que el PSG se sitúa en el séptimo puesto. Ambos equipos necesitan sumar para no alejarse aún más de los primeros puestos de la tabla en estas primeras jornadas de la temporada.

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