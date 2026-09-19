El Stade Orange Vélodrome acoge este domingo uno de los duelos más intensos del fútbol francés: el Marsella de Bruno Genesio recibe al Paris Saint-Germain de Luis Enrique en un Le Classique que llega cargado de tensión y malos resultados para ambos lados. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Ligue 1 - Jornada 5 20 sept 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Cómo sintonizar Marseille vs Paris Saint-Germain

El Marsella vs PSG se puede ver en directo a través de DAZN. Consulta la disponibilidad del servicio en tu región para no perderte ningún detalle del Le Classique.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

El conjunto local atraviesa su peor inicio de temporada en años. Cuatro derrotas en los últimos cuatro partidos de Ligue 1, incluyendo caídas ante Mónaco, Paris FC y Rennes, han situado al Marsella en la parte baja de la tabla, muy lejos de las expectativas con las que arrancó el curso.

La gota que colmó el vaso llegó el jueves por la noche en Europa League, cuando el equipo de Genesio cayó por 4-1 ante el Besiktas en Estambul, una derrota que agrava aún más la crisis de confianza en el vestuario marsellés.

El PSG tampoco llega en su mejor momento. Los parisinos acumulan apenas una victoria en sus primeros encuentros ligueros, con empates y una derrota ante el Mónaco que ha generado dudas sobre su rendimiento doméstico. Luis Enrique ha advertido públicamente que la forma no importa en un Clásico y que su equipo debe estar al máximo nivel desde el primer minuto.

La situación en las gradas también añade un elemento de controversia al partido. Un grupo de aficionados del PSG ha iniciado acciones legales para impugnar la prohibición de desplazamiento impuesta por las autoridades locales, lo que pone de manifiesto la magnitud del enfrentamiento más allá del terreno de juego.

Con el Marsella necesitado de puntos para alejarse de los puestos de descenso y el PSG obligado a reaccionar para no perder más terreno en la clasificación, el Vélodrome promete un ambiente electrizante este domingo.

Noticias de los equipos y escuadras

El Marsella llega con dos bajas confirmadas en su plantilla: Tochukwu Nnadi y Geoffrey Kondogbia no estarán disponibles para Genesio, que alineará previsiblemente a Jeffrey De Lange bajo palos, con una defensa formada por CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd y Emerson. En el centro del campo, Pierre-Emile Hoejbjerg y Angel Gomes actuarán como pivotes, con Igor Paixao, Amine Harit e Himad Abdelli por detrás de los atacantes Timothy Weah y Amine Gouiri.

El PSG, por su parte, no tiene ningún ausente por lesión ni sanción registrado de cara a este encuentro. Luis Enrique podría disponer de su once de máximas garantías, con Matvey Safonov en portería, una línea defensiva compuesta por Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery y Nuno Mendes, y un centro del campo de calidad con Joao Neves, Fabián Ruiz y Vitinha. En ataque, Ousmane Dembélé, Ferran Torres y Khvicha Kvaratskhelia formarían el tridente ofensivo.

Forma

El Marsella llega al partido en estado crítico: cuatro derrotas consecutivas tras su única victoria de los últimos cinco encuentros, un 4-0 ante el Estrasburgo a finales de agosto. Desde entonces, los marselleses han encajado ante Mónaco, Paris FC, Rennes y, más recientemente, Besiktas en Europa League por 4-1. El equipo de Genesio ha marcado ocho goles en ese período pero ha recibido nueve, una estadística que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

El PSG muestra un perfil más irregular pero con destellos de nivel. Los parisinos ganaron 6-1 al Slovan en Champions League y se impusieron al Brest por 0-1 en Ligue 1, aunque también cedieron ante el Mónaco por 2-1 y empataron en sus visitas a Lille y Rennes. En total, el conjunto de Luis Enrique ha anotado doce goles y encajado ocho en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de este mismo año, cuando el PSG aplastó al Marsella por 5-0 en el Parque de los Príncipes en Ligue 1. En los cinco últimos duelos directos, los parisinos dominan con claridad: tres victorias frente a una del Marsella, con un empate en la Supercopa de enero. El único triunfo reciente del conjunto marsellés llegó en septiembre de 2025, cuando ganaron 1-0 en el Vélodrome, el mismo escenario de este domingo.

Clasificación

En la clasificación de la Ligue 1, el Marsella ocupa la decimotercera posición, mientras que el PSG se sitúa en el séptimo puesto. Ambos equipos necesitan sumar para no alejarse aún más de los primeros puestos de la tabla en estas primeras jornadas de la temporada.