Cómo ver Mallorca vs Sabadell: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Mallorca recibe al Sabadell en el Estadi Mallorca Son Moix en un encuentro de la Segunda División española que promete ser un duelo competido entre dos equipos que llegan con ritmo diferente pero con aspiraciones claras en la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 13 sept 2026 - 12:30 Estadi Mallorca Son Moix

Cómo sintonizar el Mallorca vs Sabadell

El Mallorca vs Sabadell se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto balear, dirigido por Luis Garcia, atraviesa una fase irregular. Después de ganar con autoridad ante el AD Ceuta FC por 3-0, los insulares cedieron puntos ante el Eldense con un empate sin goles en la jornada más reciente, lo que ha frenado su progresión en la clasificación.

El Sabadell, en cambio, llega en un momento de mayor confianza. Los catalanes, bajo las órdenes de Ferran Costa, encadenan dos victorias consecutivas en liga, incluyendo un triunfo ante el Córdoba por 3-2 que confirma su capacidad goleadora.

En la clasificación, el Sabadell ocupa la cuarta posición, por encima del Mallorca, que se sitúa en el octavo puesto. La visita al Son Moix es una oportunidad para los visitantes de consolidar su posición entre los puestos de ascenso.

Para el Mallorca, el partido representa la ocasión de recuperar terreno y demostrar que el tropiezo ante el Eldense fue un accidente puntual y no una tendencia.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Mallorca, Luis Garcia, no ha facilitado información sobre el once probable, ni se han confirmado bajas por lesión o sanción en el equipo local. Los datos de plantilla se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

En el Sabadell, Ferran Costa tampoco ha desvelado su alineación prevista, y el club visitante no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en este momento. Cualquier novedad sobre el estado de la plantilla se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

El Mallorca llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante el Eldense, mientras que la victoria más destacada del período fue el 3-0 ante el AD Ceuta FC. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado tres en ese tramo, aunque la única derrota, un 2-0 ante el Granada, evidencia cierta vulnerabilidad defensiva en determinados partidos.

El Sabadell presenta un registro de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los visitantes ganaron su partido más reciente 3-2 ante el Córdoba y antes habían vencido al Almería por 1-0. Con cinco goles marcados y dos encajados en los últimos cuatro partidos de liga, el equipo de Ferran Costa muestra solidez defensiva y eficacia en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 26 de abril de 2021 en Segunda División, con victoria del Sabadell por 1-0 como local. En los cinco precedentes registrados, el Sabadell acumula tres victorias, el Mallorca una, y hay un empate, con los catalanes mostrando mayor regularidad histórica en estos duelos. El único triunfo del Mallorca en este período fue en casa, con un 1-0 en septiembre de 2020.

Clasificación

En la clasificación de la Segunda División, el Sabadell ocupa la cuarta posición, mientras que el Mallorca se encuentra en el octavo puesto.