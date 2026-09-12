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Segunda Division
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Cómo ver Mallorca vs Sabadell: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Mallorca vs Sabadell
Mallorca
Sabadell
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Mallorca y Sabadell. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Mallorca recibe al Sabadell en el Estadi Mallorca Son Moix en un encuentro de la Segunda División española que promete ser un duelo competido entre dos equipos que llegan con ritmo diferente pero con aspiraciones claras en la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 5
Estadi Mallorca Son Moix
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Cómo sintonizar el Mallorca vs Sabadell

El Mallorca vs Sabadell se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto balear, dirigido por Luis Garcia, atraviesa una fase irregular. Después de ganar con autoridad ante el AD Ceuta FC por 3-0, los insulares cedieron puntos ante el Eldense con un empate sin goles en la jornada más reciente, lo que ha frenado su progresión en la clasificación.

El Sabadell, en cambio, llega en un momento de mayor confianza. Los catalanes, bajo las órdenes de Ferran Costa, encadenan dos victorias consecutivas en liga, incluyendo un triunfo ante el Córdoba por 3-2 que confirma su capacidad goleadora.

En la clasificación, el Sabadell ocupa la cuarta posición, por encima del Mallorca, que se sitúa en el octavo puesto. La visita al Son Moix es una oportunidad para los visitantes de consolidar su posición entre los puestos de ascenso.

Para el Mallorca, el partido representa la ocasión de recuperar terreno y demostrar que el tropiezo ante el Eldense fue un accidente puntual y no una tendencia.

Noticias de los equipos y escuadras

Mallorca contra Sabadell alineaciones probables

Manager

  • L. Garcia

El técnico del Mallorca, Luis Garcia, no ha facilitado información sobre el once probable, ni se han confirmado bajas por lesión o sanción en el equipo local. Los datos de plantilla se actualizarán conforme se acerque el momento del partido.

En el Sabadell, Ferran Costa tampoco ha desvelado su alineación prevista, y el club visitante no registra ausencias confirmadas por lesión o suspensión en este momento. Cualquier novedad sobre el estado de la plantilla se incorporará antes del inicio del encuentro.

Forma

MLL

MLL - Formulario

ELV
D1-1
VLL
W2-0
GRA
L2-0
CAC
W3-0
ELD
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SAB

SAB - Formulario

ESP
D1-1
SPG
D0-0
CAS
D0-0
ALM
W1-0
COR
W3-2
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Mallorca llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante el Eldense, mientras que la victoria más destacada del período fue el 3-0 ante el AD Ceuta FC. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado tres en ese tramo, aunque la única derrota, un 2-0 ante el Granada, evidencia cierta vulnerabilidad defensiva en determinados partidos.

El Sabadell presenta un registro de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los visitantes ganaron su partido más reciente 3-2 ante el Córdoba y antes habían vencido al Almería por 1-0. Con cinco goles marcados y dos encajados en los últimos cuatro partidos de liga, el equipo de Ferran Costa muestra solidez defensiva y eficacia en ataque.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MallorcaEmpateSabadell
1
2
2
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
F
Segunda Division
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Primera Federacion
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
F
Primera Federacion
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
F
2Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 26 de abril de 2021 en Segunda División, con victoria del Sabadell por 1-0 como local. En los cinco precedentes registrados, el Sabadell acumula tres victorias, el Mallorca una, y hay un empate, con los catalanes mostrando mayor regularidad histórica en estos duelos. El único triunfo del Mallorca en este período fue en casa, con un 1-0 en septiembre de 2020.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
4
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
5
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
6
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
7
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
8
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
10
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
12
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
14
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
5104712-53
L
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
501438-51
D
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de la Segunda División, el Sabadell ocupa la cuarta posición, mientras que el Mallorca se encuentra en el octavo puesto.

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