El Mallorca recibe al Almería en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos instalados en la parte alta de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 7 27 sept 2026 - 10:15 Estadi Mallorca Son Moix

Cómo sintonizar el Mallorca vs Almería

El Mallorca vs Almería se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Luis Garcia dirige a un Mallorca que llega con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, consolidando una racha que le ha permitido asentarse entre los mejores de la categoría.

Garcia Pimienta, por su parte, ha logrado que el Almería encadene tres victorias consecutivas, con el equipo mostrando solidez tanto en casa como a domicilio.

El duelo recupera un enfrentamiento entre dos clubes que se conocen bien de su etapa reciente en Primera División, lo que añade peso a un partido de por sí atractivo en el contexto de la segunda categoría del fútbol español.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Mallorca, Luis Garcia, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, y el equipo titular previsto no ha sido anunciado oficialmente. Se añadirán novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Garcia Pimienta tampoco ha desvelado el once probable ni ha confirmado ausencias por lesión o suspensión. La información se actualizará antes del comienzo del encuentro.

Forma

El Mallorca presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El equipo balear ganó su partido más reciente ante el Real Sociedad B por 0-1, y también venció al Sabadell por 2-0 en una de sus mejores actuaciones del tramo. La única derrota llegó ante el Granada por 2-0. En total, el Mallorca ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período, con una sola portería a cero frente al Eldense.

El Almería llega con tres victorias consecutivas tras ganar al Celta Fortuna por 2-0 en su último compromiso. Antes de esa racha, el equipo encadenó dos derrotas seguidas ante Sabadell y Tenerife, ambas por 1-0. En los últimos cinco partidos, los almerienses han anotado ocho goles y recibido cuatro, con una victoria especialmente llamativa ante el Cádiz por 3-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate 2-2 en Primera División, disputado en el Estadi Mallorca Son Moix en mayo de 2024. En los cinco últimos enfrentamientos, el Mallorca suma dos victorias, el Almería una, y hay dos empates. El único precedente en Segunda División de ese período acabó con victoria local del Mallorca por 2-0 en febrero de 2021.

Clasificación

El Mallorca ocupa la tercera posición en la tabla de Segunda División, mientras que el Almería se sitúa cuarto. Ambos equipos parten desde posiciones que les colocan en la pelea por el ascenso directo, lo que convierte este duelo en un pulso directo entre dos aspirantes a los puestos de cabeza.