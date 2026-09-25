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Segunda Division
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Cómo ver Mallorca vs Almería: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Mallorca vs Almería
Mallorca
Almería
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Mallorca y Almería. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Mallorca recibe al Almería en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos instalados en la parte alta de la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 7
Estadi Mallorca Son Moix

Cómo sintonizar el Mallorca vs Almería

El Mallorca vs Almería se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

Luis Garcia dirige a un Mallorca que llega con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, consolidando una racha que le ha permitido asentarse entre los mejores de la categoría.

Garcia Pimienta, por su parte, ha logrado que el Almería encadene tres victorias consecutivas, con el equipo mostrando solidez tanto en casa como a domicilio.

El duelo recupera un enfrentamiento entre dos clubes que se conocen bien de su etapa reciente en Primera División, lo que añade peso a un partido de por sí atractivo en el contexto de la segunda categoría del fútbol español.

Noticias de los equipos y escuadras

Mallorca contra Almería alineaciones probables

Manager

  • L. Garcia

El técnico del Mallorca, Luis Garcia, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, y el equipo titular previsto no ha sido anunciado oficialmente. Se añadirán novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Garcia Pimienta tampoco ha desvelado el once probable ni ha confirmado ausencias por lesión o suspensión. La información se actualizará antes del comienzo del encuentro.

Forma

MLL

MLL - Formulario

GRA
L2-0
CAC
W3-0
ELD
D0-0
SAB
W2-0
RSD
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/2
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5
ALM

ALM - Formulario

TEN
L1-0
SAB
L1-0
CAD
W3-2
COR
W0-2
CEF
W2-0
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Mallorca presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El equipo balear ganó su partido más reciente ante el Real Sociedad B por 0-1, y también venció al Sabadell por 2-0 en una de sus mejores actuaciones del tramo. La única derrota llegó ante el Granada por 2-0. En total, el Mallorca ha marcado seis goles y encajado cuatro en ese período, con una sola portería a cero frente al Eldense.

El Almería llega con tres victorias consecutivas tras ganar al Celta Fortuna por 2-0 en su último compromiso. Antes de esa racha, el equipo encadenó dos derrotas seguidas ante Sabadell y Tenerife, ambas por 1-0. En los últimos cinco partidos, los almerienses han anotado ocho goles y recibido cuatro, con una victoria especialmente llamativa ante el Cádiz por 3-2.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MallorcaEmpateAlmería
2
2
1
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
2
Almería badge
Almería
ALM
2
F
Primera División
Almería badge
Almería
ALM
0
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
F
Primera División
Almería badge
Almería
ALM
3
Mallorca badge
Mallorca
MLL
0
F
Primera División
Mallorca badge
Mallorca
MLL
1
Almería badge
Almería
ALM
0
F
Segunda Division
Mallorca badge
Mallorca
MLL
2
Almería badge
Almería
ALM
0
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate 2-2 en Primera División, disputado en el Estadi Mallorca Son Moix en mayo de 2024. En los cinco últimos enfrentamientos, el Mallorca suma dos victorias, el Almería una, y hay dos empates. El único precedente en Segunda División de ese período acabó con victoria local del Mallorca por 2-0 en febrero de 2021.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
5
AlmeríaAlmeríaALM
6402104+612
W
W
W
L
L
6
BurgosBurgosBUR
6321107+311
W
W
D
D
L
7
SabadellSabadellSAB
632175+211
W
L
W
W
D
8
LeganésLeganésLEG
632165+111
W
L
D
W
W
9
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
10
Las PalmasLas PalmasLAS
631288010
L
W
D
L
W
11
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
13
Real OviedoReal OviedoOVI
622254+18
L
W
D
W
L
14
GranadaGranadaGRA
62228808
L
D
L
W
W
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
6213710-37
L
L
W
L
W
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
612338-55
D
L
W
D
L
19
CádizCádizCAD
603369-33
L
L
L
D
D
20
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
6015316-131
D
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

El Mallorca ocupa la tercera posición en la tabla de Segunda División, mientras que el Almería se sitúa cuarto. Ambos equipos parten desde posiciones que les colocan en la pelea por el ascenso directo, lo que convierte este duelo en un pulso directo entre dos aspirantes a los puestos de cabeza.

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