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Segunda Division
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Cómo ver Mallorca vs AD Ceuta FC: detalles del partido, cómo ver en directo y más

Mallorca vs AD Ceuta FC
Mallorca
AD Ceuta FC
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda División entre Mallorca y AD Ceuta FC. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Mallorca recibe al AD Ceuta FC en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en el arranque de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 3
Estadi Mallorca Son Moix
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Cómo ver Mallorca vs AD Ceuta FC: transmisiones en directo

El Mallorca vs AD Ceuta FC se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

Los bermellones llegan a este encuentro después de caer ante el Granada por 2-0 en su último partido liguero, un resultado que frenó el buen inicio que habían tenido con la victoria sobre el Real Valladolid. Luis Garcia busca que su equipo recupere sensaciones ante su afición.

El Ceuta, por su parte, atraviesa un momento delicado. El conjunto de José Juan Romero ha perdido sus dos primeros partidos de liga, encajando siete goles y anotando solo uno, lo que le sitúa en la parte baja de la tabla.

Los visitantes necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso, aunque el escenario no es el más propicio: visitar Son Moix nunca ha sido sencillo para los recién llegados a la categoría.

El Mallorca, con mayor rodaje en Segunda y una plantilla más experimentada, parte como favorito, aunque el fútbol siempre reserva sorpresas.

Noticias del equipo y escuadras

Mallorca contra AD Ceuta FC alineaciones probables

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Mallorca
MLL
Formación
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AD Ceuta FC
CAC
AD Ceuta FC crest
AD Ceuta FC
CAC

Manager

  • L. Garcia

El Mallorca, dirigido por Luis Garcia, no ha facilitado novedades sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, y tampoco se ha confirmado un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el horario del encuentro.

El Ceuta de José Juan Romero llega en la misma situación: sin datos oficiales sobre lesionados, sancionados ni alineación prevista. Cualquier novedad relevante se incorporará antes del inicio del partido.

Forma

MLL

MLL - Formulario

OVI
W3-0
PSG
W3-0
ELV
D1-1
VLL
W2-0
GRA
L2-0
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
CAC

CAC - Formulario

ALB
W1-0
SEV
L2-1
MAL
W2-1
AND
L5-1
LAS
L0-2
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Mallorca presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Granada en Segunda División, aunque antes de eso había vencido al Real Valladolid por el mismo marcador. En total, los bermellones han anotado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo, con victorias también en partidos de pretemporada ante el Paris Saint-Germain (3-0) y ante el Elversberg (1-1 en empate).

El Ceuta llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota por 0-2 ante Las Palmas en liga, y antes sufrió una goleada de 5-1 contra el FC Andorra. El equipo ceutí ha marcado cinco goles y ha encajado diez en ese período, una cifra que refleja sus dificultades defensivas en el inicio de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Mallorca y el AD Ceuta FC. La información sobre el historial entre ambos clubes se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
2
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
3
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
4
LeganésLeganésLEG
312021+15
D
W
D
5
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
6
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
7
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
8
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
10
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
11
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
12
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
13
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
14
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
15
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
16
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
17
CádizCádizCAD
20202202
D
D
18
EldenseEldenseELD
302125-32
D
D
L
19
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
20
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Mallorca ocupa la duodécima posición, mientras que el AD Ceuta FC se encuentra en el puesto 22, en zona de descenso.

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