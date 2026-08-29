Cómo ver Mallorca vs AD Ceuta FC: detalles del partido, cómo ver en directo y más

El Mallorca recibe al AD Ceuta FC en el Estadi Mallorca Son Moix en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con realidades muy distintas en el arranque de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 3 30 ago 2026 - 13:00 Estadi Mallorca Son Moix

Cómo ver Mallorca vs AD Ceuta FC: transmisiones en directo

El Mallorca vs AD Ceuta FC se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

Cómo ver en el extranjero

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Los bermellones llegan a este encuentro después de caer ante el Granada por 2-0 en su último partido liguero, un resultado que frenó el buen inicio que habían tenido con la victoria sobre el Real Valladolid. Luis Garcia busca que su equipo recupere sensaciones ante su afición.

El Ceuta, por su parte, atraviesa un momento delicado. El conjunto de José Juan Romero ha perdido sus dos primeros partidos de liga, encajando siete goles y anotando solo uno, lo que le sitúa en la parte baja de la tabla.

Los visitantes necesitan urgentemente sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso, aunque el escenario no es el más propicio: visitar Son Moix nunca ha sido sencillo para los recién llegados a la categoría.

El Mallorca, con mayor rodaje en Segunda y una plantilla más experimentada, parte como favorito, aunque el fútbol siempre reserva sorpresas.

Noticias del equipo y escuadras

El Mallorca, dirigido por Luis Garcia, no ha facilitado novedades sobre bajas por lesión o sanción de cara a este partido, y tampoco se ha confirmado un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el horario del encuentro.

El Ceuta de José Juan Romero llega en la misma situación: sin datos oficiales sobre lesionados, sancionados ni alineación prevista. Cualquier novedad relevante se incorporará antes del inicio del partido.

Forma

El Mallorca presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Granada en Segunda División, aunque antes de eso había vencido al Real Valladolid por el mismo marcador. En total, los bermellones han anotado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo, con victorias también en partidos de pretemporada ante el Paris Saint-Germain (3-0) y ante el Elversberg (1-1 en empate).

El Ceuta llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue una derrota por 0-2 ante Las Palmas en liga, y antes sufrió una goleada de 5-1 contra el FC Andorra. El equipo ceutí ha marcado cinco goles y ha encajado diez en ese período, una cifra que refleja sus dificultades defensivas en el inicio de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre el Mallorca y el AD Ceuta FC. La información sobre el historial entre ambos clubes se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Mallorca ocupa la duodécima posición, mientras que el AD Ceuta FC se encuentra en el puesto 22, en zona de descenso.