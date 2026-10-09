¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Primera División
team-logoMálaga
Estadio La Rosaleda
team-logoEspanyol
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Málaga vs Espanyol: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Málaga vs Espanyol
Málaga
Espanyol
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Málaga y Espanyol, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Primera División - Jornada 8
Estadio La Rosaleda
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Málaga vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Málaga vs Espanyol se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream y no perderte nada del encuentro.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Málaga recibe al Espanyol en el Estadio La Rosaleda en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos que necesitan puntos con urgencia. Ambos conjuntos llegan en un momento delicado de la temporada, con la tabla apretando y la confianza tocada tras recientes tropiezos.

El equipo local, dirigido por Juan Funes, atraviesa un tramo complicado. Los malagueños no han ganado en sus últimos cinco partidos de liga, acumulando tres derrotas y dos empates que los mantienen en la zona baja de la clasificación.

El Espanyol de Manolo González tampoco llega en su mejor momento. Los periquitos han sumado una sola victoria en sus últimas cinco salidas y arrastran una racha que genera dudas sobre su solidez defensiva y su capacidad de reacción en los momentos difíciles.

Bryan Zaragoza es uno de los nombres propios del Espanyol esta temporada. El extremo español, cedido por el Bayern de Múnich, reveló recientemente que estuvo cerca de recalar en el Barcelona antes de su etapa en Alemania, lo que da idea de la proyección de un jugador que ahora busca protagonismo en La Rosaleda.

La visita del Espanyol a Málaga es un choque directo entre dos equipos que no pueden permitirse más tropiezos si quieren alejarse de los puestos de peligro. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Málaga contra Espanyol alineaciones probables

4-3-3
Málaga crest
Málaga
MAL
Formación
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-4-2
A. HerreroA. HerreroA. RecioA. RecioRafitaRafitaC. PugaC. PugaJ. BerrocalJ. BerrocalC. DotorC. DotorD. LorenzoD. Lorenzoteam-logoP. MartinezD. LarrubiaD. LarrubiaChupeChupeJ. MunozJ. MunozM. DmitrovicM. DmitrovicU. NunezU. NunezO. El HilaliO. El HilaliQ. HartmanQ. HartmanL. CabreraL. CabreraE. ExpositoE. ExpositoU. Gonzalez de ZarateU. Gonzalez de ZarateA. CalatravaA. CalatravaT. DolanT. DolanM. FernandezM. FernandezR. FernandezR. Fernandez
Espanyol crest
Espanyol
ESP
4-3-3
Málaga

Once inicial

Espanyol

Manager

  • J. Funes
  • M. Gonzalez

Juan Funes no podrá contar con una larga lista de bajas en el Málaga. Diego Murillo, Julen Lobete, Aaron Ochoa, Rafa Rodríguez, Adam Aznou, Fernando Calero, Jose Salinas y Juan Cruz están todos en la enfermería. El once probable del equipo local parte de Alfonso Herrero bajo palos, con Angel Recio, Rafita, Carlos Puga y Juan Berrocal en defensa, Carlos Dotor, Dani Lorenzo y Pablo Martínez en el centro del campo, y David Larrubia, Chupe y Joaquín Muñoz en ataque.

Manolo González tampoco tiene el bloque al completo en el Espanyol. Kike García, Javier Puado, Andoni Gorosabel y Javi Hernández se pierden el desplazamiento a Málaga por lesión. El equipo visitante alinearía a Marko Dmitrovic en portería, con Unai Núñez, Omar El Hilali, Quilindschy Hartman y Leandro Cabrera en defensa, Edu Expósito, Urko González de Zárate y Alex Calatrava en el centro, y Tyrhys Dolan, Marcos Fernández y Roberto Fernández en la línea ofensiva.

Forma

MAL

MAL - Formulario

RMA
L4-0
LEV
D0-0
CEL
D1-1
VIL
L1-3
GET
L1-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ESP

ESP - Formulario

RSO
L2-1
SEV
D1-1
OSA
W0-2
RAY
L2-1
ELC
L1-3
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Málaga llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El conjunto malagueño cayó 1-0 ante el Getafe en su encuentro más reciente y ha encajado nueve goles en este período, anotando solo tres. La derrota más abultada fue un 4-0 ante el Real Madrid, aunque también cedió ante el Villarreal por 1-3.

El Espanyol presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Los de Manolo González ganaron 0-2 al Osasuna, pero cayeron 1-3 ante el Elche en su partido más reciente. En total, el equipo periquito ha marcado cinco goles y ha recibido ocho en este tramo de competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MálagaEmpateEspanyol
0
0
5
Segunda Division
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
Málaga badge
Málaga
MAL
0
F
Segunda Division
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
3
F
Primera División
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
Málaga badge
Málaga
MAL
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
Primera División
Málaga badge
Málaga
MAL
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
F
1Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2021 en Segunda División, con el Espanyol ganando 3-0 como local. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos, el Espanyol domina con claridad: los periquitos han ganado cuatro de los cinco duelos disputados, con el único resultado diferente siendo un empate. El Málaga no ha logrado ninguna victoria en este período y ha encajado nueve goles, anotando solo dos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Málaga ocupa la última posición, mientras que el Espanyol se sitúa en el puesto 15. Ambos equipos se encuentran en la mitad baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para alejarse de los puestos comprometidos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google