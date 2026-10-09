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Primera División - Jornada 8 9 oct 2026 - 15:00 Estadio La Rosaleda

Cómo ver Málaga vs Espanyol en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Málaga vs Espanyol se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream y no perderte nada del encuentro.

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El Málaga recibe al Espanyol en el Estadio La Rosaleda en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos que necesitan puntos con urgencia. Ambos conjuntos llegan en un momento delicado de la temporada, con la tabla apretando y la confianza tocada tras recientes tropiezos.

El equipo local, dirigido por Juan Funes, atraviesa un tramo complicado. Los malagueños no han ganado en sus últimos cinco partidos de liga, acumulando tres derrotas y dos empates que los mantienen en la zona baja de la clasificación.

El Espanyol de Manolo González tampoco llega en su mejor momento. Los periquitos han sumado una sola victoria en sus últimas cinco salidas y arrastran una racha que genera dudas sobre su solidez defensiva y su capacidad de reacción en los momentos difíciles.

Bryan Zaragoza es uno de los nombres propios del Espanyol esta temporada. El extremo español, cedido por el Bayern de Múnich, reveló recientemente que estuvo cerca de recalar en el Barcelona antes de su etapa en Alemania, lo que da idea de la proyección de un jugador que ahora busca protagonismo en La Rosaleda.

La visita del Espanyol a Málaga es un choque directo entre dos equipos que no pueden permitirse más tropiezos si quieren alejarse de los puestos de peligro. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Juan Funes no podrá contar con una larga lista de bajas en el Málaga. Diego Murillo, Julen Lobete, Aaron Ochoa, Rafa Rodríguez, Adam Aznou, Fernando Calero, Jose Salinas y Juan Cruz están todos en la enfermería. El once probable del equipo local parte de Alfonso Herrero bajo palos, con Angel Recio, Rafita, Carlos Puga y Juan Berrocal en defensa, Carlos Dotor, Dani Lorenzo y Pablo Martínez en el centro del campo, y David Larrubia, Chupe y Joaquín Muñoz en ataque.

Manolo González tampoco tiene el bloque al completo en el Espanyol. Kike García, Javier Puado, Andoni Gorosabel y Javi Hernández se pierden el desplazamiento a Málaga por lesión. El equipo visitante alinearía a Marko Dmitrovic en portería, con Unai Núñez, Omar El Hilali, Quilindschy Hartman y Leandro Cabrera en defensa, Edu Expósito, Urko González de Zárate y Alex Calatrava en el centro, y Tyrhys Dolan, Marcos Fernández y Roberto Fernández en la línea ofensiva.

Forma

El Málaga llega al partido con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El conjunto malagueño cayó 1-0 ante el Getafe en su encuentro más reciente y ha encajado nueve goles en este período, anotando solo tres. La derrota más abultada fue un 4-0 ante el Real Madrid, aunque también cedió ante el Villarreal por 1-3.

El Espanyol presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Los de Manolo González ganaron 0-2 al Osasuna, pero cayeron 1-3 ante el Elche en su partido más reciente. En total, el equipo periquito ha marcado cinco goles y ha recibido ocho en este tramo de competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2021 en Segunda División, con el Espanyol ganando 3-0 como local. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos, el Espanyol domina con claridad: los periquitos han ganado cuatro de los cinco duelos disputados, con el único resultado diferente siendo un empate. El Málaga no ha logrado ninguna victoria en este período y ha encajado nueve goles, anotando solo dos.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Málaga ocupa la última posición, mientras que el Espanyol se sitúa en el puesto 15. Ambos equipos se encuentran en la mitad baja de la clasificación, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para alejarse de los puestos comprometidos.