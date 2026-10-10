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Cómo ver Liverpool vs Manchester City: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Premier entre Liverpool y Manchester City. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Liverpool recibe al Manchester City en Anfield en un duelo de Premier League que llega cargado de contexto dentro y fuera del campo. Los de Andoni Iraola afrontan el partido desde el sexto puesto, mientras que el City de Enzo Maresca llega como líder de la competición. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Liverpool vs Manchester City en línea

El Liverpool vs Manchester City se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

El Liverpool arrastra una crisis de bajas en ataque que condiciona sus opciones. Alexander Isak y Cody Gakpo están descartados, y Federico Chiesa, que se recupera de lesión, podría verse obligado a actuar como delantero centro en una solución táctica de emergencia.

El Manchester City, por su parte, llega en un momento de máxima tensión extradeportiva. La figura de Rui Pinto, el creador de Football Leaks cuyas filtraciones desencadenaron la investigación contra el club, ha recuperado su protección policial después de que las autoridades intentaran retirarle la escolta. Gary Neville ha advertido de que habrá un escándalo mayúsculo si el proceso legal del City se prolonga sin resolución.

En el plano estrictamente deportivo, el City presenta a Erling Haaland como referencia ofensiva y llega con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Phil Foden no podrá participar por sanción.

Bradley Barcola, el fichaje más caro del verano del Liverpool, llega al partido tras recibir críticas en Francia pese a que Les Bleus ganaron con comodidad durante el parón internacional. Iraola ha salido públicamente en su defensa.

Anfield será el escenario de un partido que tiene implicaciones directas en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Liverpool contra Manchester City alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formación
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaVíctor MuñozVíctor MuñozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzG. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Manchester City

Manager

  • A. Iraola
  • E. Maresca

El Liverpool llega al partido con una lista de bajas considerable. Andoni Iraola no podrá contar con Alexander Isak ni Cody Gakpo, ambos descartados para el choque. Tampoco están disponibles Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros ni Jeremy Jacquet. El once probable sitúa a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Ronald Araújo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, y una línea de creación con Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Víctor Muñoz, Bradley Barcola y Florian Wirtz.

El Manchester City de Enzo Maresca afronta el partido sin Phil Foden, que cumple sanción. Antoine Semenyo y Nico O'Reilly están en la enfermería. El once proyectado coloca a Gianluigi Donnarumma en portería, con Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes y Josko Gvardiol en defensa, y un mediocampo y ataque formado por Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Iliman Ndiaye y Erling Haaland.

Forma

LIV

LIV - Formulario

IPS
W0-2
ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MCI

MCI - Formulario

COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Liverpool llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante el Bournemouth en Premier League, y también superaron al Atlético de Madrid por 2-1 en la Champions League. En esos cinco partidos, los de Iraola han marcado seis goles y encajado tres.

El Manchester City presenta un registro perfecto en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias consecutivas. La más reciente fue un contundente 5-3 ante el Sunderland en la Premier League. Antes de eso, golearon 5-0 al Norwich en la Carabao Cup y vencieron 0-1 al Manchester United en el derbi. En total, el City ha anotado trece goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateManchester City
2
0
3
Copa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
F
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

El historial reciente entre ambos equipos inclina la balanza hacia el Manchester City. En los últimos cinco enfrentamientos, el City ha ganado en tres ocasiones, el Liverpool en una, con un partido adicional también favorable al conjunto ciudadano. El encuentro más reciente entre ambos terminó con una goleada de Manchester City sobre el Liverpool por 4-0. En Anfield, el Liverpool ganó 2-0 en diciembre de 2024, pero desde entonces el City ha dominado la serie con claridad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
10
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
11
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que el Liverpool se sitúa en la sexta posición. El partido tiene un valor especial para los locales, que necesitan un resultado positivo para acercarse a los puestos de cabeza.

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