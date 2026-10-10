Cómo ver Liverpool vs Manchester City: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Liverpool recibe al Manchester City en Anfield en un duelo de Premier League que llega cargado de contexto dentro y fuera del campo. Los de Andoni Iraola afrontan el partido desde el sexto puesto, mientras que el City de Enzo Maresca llega como líder de la competición. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Acerca del encuentro

El Liverpool arrastra una crisis de bajas en ataque que condiciona sus opciones. Alexander Isak y Cody Gakpo están descartados, y Federico Chiesa, que se recupera de lesión, podría verse obligado a actuar como delantero centro en una solución táctica de emergencia.

El Manchester City, por su parte, llega en un momento de máxima tensión extradeportiva. La figura de Rui Pinto, el creador de Football Leaks cuyas filtraciones desencadenaron la investigación contra el club, ha recuperado su protección policial después de que las autoridades intentaran retirarle la escolta. Gary Neville ha advertido de que habrá un escándalo mayúsculo si el proceso legal del City se prolonga sin resolución.

En el plano estrictamente deportivo, el City presenta a Erling Haaland como referencia ofensiva y llega con una racha de cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Phil Foden no podrá participar por sanción.

Bradley Barcola, el fichaje más caro del verano del Liverpool, llega al partido tras recibir críticas en Francia pese a que Les Bleus ganaron con comodidad durante el parón internacional. Iraola ha salido públicamente en su defensa.

Anfield será el escenario de un partido que tiene implicaciones directas en la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

El Liverpool llega al partido con una lista de bajas considerable. Andoni Iraola no podrá contar con Alexander Isak ni Cody Gakpo, ambos descartados para el choque. Tampoco están disponibles Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros ni Jeremy Jacquet. El once probable sitúa a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Ronald Araújo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez, y una línea de creación con Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Víctor Muñoz, Bradley Barcola y Florian Wirtz.

El Manchester City de Enzo Maresca afronta el partido sin Phil Foden, que cumple sanción. Antoine Semenyo y Nico O'Reilly están en la enfermería. El once proyectado coloca a Gianluigi Donnarumma en portería, con Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes y Josko Gvardiol en defensa, y un mediocampo y ataque formado por Elliot Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki, Jeremy Doku, Iliman Ndiaye y Erling Haaland.

Forma

El Liverpool llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 0-1 ante el Bournemouth en Premier League, y también superaron al Atlético de Madrid por 2-1 en la Champions League. En esos cinco partidos, los de Iraola han marcado seis goles y encajado tres.

El Manchester City presenta un registro perfecto en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias consecutivas. La más reciente fue un contundente 5-3 ante el Sunderland en la Premier League. Antes de eso, golearon 5-0 al Norwich en la Carabao Cup y vencieron 0-1 al Manchester United en el derbi. En total, el City ha anotado trece goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos inclina la balanza hacia el Manchester City. En los últimos cinco enfrentamientos, el City ha ganado en tres ocasiones, el Liverpool en una, con un partido adicional también favorable al conjunto ciudadano. El encuentro más reciente entre ambos terminó con una goleada de Manchester City sobre el Liverpool por 4-0. En Anfield, el Liverpool ganó 2-0 en diciembre de 2024, pero desde entonces el City ha dominado la serie con claridad.

Clasificación

En la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que el Liverpool se sitúa en la sexta posición. El partido tiene un valor especial para los locales, que necesitan un resultado positivo para acercarse a los puestos de cabeza.