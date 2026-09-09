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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para seguirse en directo a través de los canales y plataformas indicados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool abre su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo al Atlético Madrid en Anfield, en lo que promete ser una prueba exigente para ambos conjuntos desde el primer día de competición europea.

Andoni Iraola llega a este partido con un arranque de temporada irregular en la Premier League. Los reds acumulan dos empates y una victoria en sus primeros tres compromisos ligueros, aunque el triunfo por 2-0 ante Ipswich Town el pasado 4 de septiembre aportó algo de estabilidad. Dominik Szoboszlai, uno de los nuevos vicecapitanes del equipo, ha reconocido públicamente que Liverpool debe recuperar la intensidad que los definió en su última campaña ganadora.

El Atlético de Madrid llega a Merseyside con dudas defensivas después de encajar una derrota por 3-0 ante el Athletic Club el 5 de septiembre, resultado que abre interrogantes sobre su solidez en la parte trasera antes de enfrentarse al fútbol europeo.

Julián Álvarez encabeza el ataque rojiblanco tras superar un verano marcado por rumores de traspaso. Su presencia en el once inicial le da a Simeone un jugador capaz de desequilibrar en cualquier momento, especialmente en un escenario como Anfield, donde este duelo ha generado drama en repetidas ocasiones.

Por el lado local, Florian Wirtz y Alexander Isak son los nombres llamados a marcar diferencias ofensivas frente a una defensa del Atlético que deberá responder tras el batacazo en San Mamés. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con cuatro jugadores para el debut europeo: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez y Giovanni Leoni están en la lista de bajas por lesión. Si el once proyectado se confirma, Alisson Becker ocupará la portería con una defensa formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk y Milos Kerkez, mientras que Florian Wirtz y Alexander Isak liderarán el ataque.

Diego Simeone dispone de un plantel prácticamente completo, con la única excepción de Alexander Sørloth, que se encuentra lesionado, y la baja por sanción de Arnau Ortiz. Julián Álvarez está previsto como titular en punta, con Ademola Lookman y Alejandro Baena acompañándole en el ataque según el once proyectado, con Jan Oblak bajo palos.

Forma

Liverpool llega con un balance de una victoria, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco compromisos, con seis goles marcados y seis encajados. El resultado más reciente fue el triunfo por 2-0 a domicilio frente al Ipswich Town en la Premier League el 4 de septiembre. Antes de esa victoria, los reds encadenaron dos empates consecutivos por 2-2 ante Nottingham Forest y Newcastle United.

El Atlético de Madrid suma dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro partidos competitivos. La derrota más reciente, un 3-0 ante el Athletic Club el 5 de septiembre, contrasta con el triunfo previo por 3-1 frente al Sevilla a domicilio. Los rojiblancos también empataron 2-2 con el Villarreal, lo que refleja tanto potencial ofensivo como fragilidad defensiva en este inicio de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de septiembre de 2025 en la Champions League, con victoria del Liverpool por 3-2 en Anfield. Analizando los últimos cinco duelos en la competición europea, Liverpool ha ganado tres y el Atlético de Madrid dos, con ambos equipos capaces de protagonizar encuentros de alta intensidad y muchos goles en esta eliminatoria.

Clasificación

Tanto Liverpool como Atlético de Madrid inician la fase de liga de la Champions League 2026/27 en la misma posición de la tabla, sin haber disputado aún ningún partido en esta edición del torneo.