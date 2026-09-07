¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoReal Betis
¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Lille vs Real Betis: Detalles del partido, transmisión, streaming en directo y más

Lille vs Real Betis
Lille
Real Betis
Liga de Campeones

Se acerca el partido de Liga de Campeones entre Lille y Real Betis: GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido en vivo y comparte noticias del estado de ambos equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge este martes el encuentro de Champions League entre Lille y Real Betis, dos equipos que arrancan la fase de liga del torneo continental con paso firme. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Liga de Campeones - Jornada 1
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo sintonizar el Lille vs Real Betis

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El conjunto de Davide Ancelotti llega con buenas sensaciones desde la Ligue 1. Los de Lille han sumado dos victorias y un empate en sus tres primeras jornadas domésticas, incluido un notable 2-2 ante el París Saint-Germain que dejó claro que este equipo no se achica ante nadie.

El Real Betis, por su parte, viene de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la jornada en LaLiga. El conjunto de Manuel Pellegrini venció al Real Madrid por 1-0 en el Estadio de La Cartuja, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante el penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

Aquel triunfo no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el criterio arbitral tras la derrota, mientras Pellegrini rechazó las acusaciones de que su equipo había especulado con el resultado. El defensa Marc Bartra fue más allá y desveló que la posición que adoptó en el área antes del penalti fue una táctica ensayada, diseñada tras consultar a un exárbitro.

Ambos equipos comparten el liderato de la tabla de la Champions League antes de este choque, lo que convierte el partido en un duelo de altura desde la primera jornada europea.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Real Betis alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
1B. Ozer4A. Ribeiro3N. Ngoy15R. Perraud22Tiago Santos10H. Haraldsson8E. Mbappe21B. Andre6N. Bentaleb11O. Sahraoui9O. Giroud1A. Valles5M. Bartra11Francisco García4Natan2Héctor Bellerín22Isco21M. Roca6F. Bernal8P. Fornals7Antony19T. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Real Betis

Manager

  • D. Ancelotti
  • M. Pellegrini

Davide Ancelotti prevé alinear a Berke Ozer bajo palos, con una defensa formada por Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud y Tiago Santos. El centro del campo contará con Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André y Nabil Bentaleb, mientras que Osame Sahraoui y Olivier Giroud completarán el ataque. Tanguy Nianzou y Hamza Igamane son bajas por lesión, y no hay sanciones en el equipo local.

Manuel Pellegrini dispone de un once de gala para este partido: Álvaro Vallés en portería; Marc Bartra, Francisco García, Natan y Héctor Bellerín en defensa; Isco, Marc Roca y Facundo Bernal en el centro del campo; y Pablo Fornals, Antony y Troy Parrott en ataque. Diego Llorente no está disponible por lesión, y el conjunto verdiblanco llega sin ningún jugador sancionado.

Forma

LIL

LIL - Formulario

HSV
D2-2
EVE
D1-1
SCO
W0-2
PSG
D2-2
TFC
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

INT
L1-0
RSO
W1-0
VAL
W0-1
LEV
L5-2
RMA
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Lille acumula dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una derrota que no figura en ese tramo. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Toulouse por 0-1 en Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, igualaron 2-2 con el PSG y ganaron 0-2 al Angers. En la pretemporada, empataron ante el Everton y el Hamburgo. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado seis en ese período.

El Real Betis ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente llegó el 4 de septiembre con el 1-0 ante el Real Madrid, con Parrott como autor del tanto decisivo. Antes de eso, el equipo sufrió una abultada derrota 5-2 ante el Levante, aunque previamente había encadenado triunfos consecutivos ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). Una derrota en pretemporada ante el Inter de Milán completa el tramo de cinco partidos. En conjunto, el Betis ha marcado cinco goles y encajado siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LilleEmpateReal Betis
0
1
0
Amistosos
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Lille badge
Lille
LIL
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre estos dos clubes es un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, con el Real Betis como equipo local. No existe historial competitivo previo entre Lille y Real Betis más allá de ese único encuentro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

Tanto Lille como Real Betis ocupan la primera posición en la tabla de la Champions League antes de disputarse este partido.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google