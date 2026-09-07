El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge este martes el encuentro de Champions League entre Lille y Real Betis, dos equipos que arrancan la fase de liga del torneo continental con paso firme. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

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Acerca del encuentro

El conjunto de Davide Ancelotti llega con buenas sensaciones desde la Ligue 1. Los de Lille han sumado dos victorias y un empate en sus tres primeras jornadas domésticas, incluido un notable 2-2 ante el París Saint-Germain que dejó claro que este equipo no se achica ante nadie.

El Real Betis, por su parte, viene de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la jornada en LaLiga. El conjunto de Manuel Pellegrini venció al Real Madrid por 1-0 en el Estadio de La Cartuja, con gol de Troy Parrott y una parada decisiva de Álvaro Vallés ante el penalti de Kylian Mbappé en el tiempo de descuento.

Aquel triunfo no estuvo exento de polémica. José Mourinho cuestionó públicamente el criterio arbitral tras la derrota, mientras Pellegrini rechazó las acusaciones de que su equipo había especulado con el resultado. El defensa Marc Bartra fue más allá y desveló que la posición que adoptó en el área antes del penalti fue una táctica ensayada, diseñada tras consultar a un exárbitro.

Ambos equipos comparten el liderato de la tabla de la Champions League antes de este choque, lo que convierte el partido en un duelo de altura desde la primera jornada europea.

Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti prevé alinear a Berke Ozer bajo palos, con una defensa formada por Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud y Tiago Santos. El centro del campo contará con Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André y Nabil Bentaleb, mientras que Osame Sahraoui y Olivier Giroud completarán el ataque. Tanguy Nianzou y Hamza Igamane son bajas por lesión, y no hay sanciones en el equipo local.

Manuel Pellegrini dispone de un once de gala para este partido: Álvaro Vallés en portería; Marc Bartra, Francisco García, Natan y Héctor Bellerín en defensa; Isco, Marc Roca y Facundo Bernal en el centro del campo; y Pablo Fornals, Antony y Troy Parrott en ataque. Diego Llorente no está disponible por lesión, y el conjunto verdiblanco llega sin ningún jugador sancionado.

Forma

Lille acumula dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una derrota que no figura en ese tramo. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Toulouse por 0-1 en Ligue 1 el 3 de septiembre. Antes de eso, igualaron 2-2 con el PSG y ganaron 0-2 al Angers. En la pretemporada, empataron ante el Everton y el Hamburgo. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado seis en ese período.

El Real Betis ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco encuentros. La victoria más reciente llegó el 4 de septiembre con el 1-0 ante el Real Madrid, con Parrott como autor del tanto decisivo. Antes de eso, el equipo sufrió una abultada derrota 5-2 ante el Levante, aunque previamente había encadenado triunfos consecutivos ante Valencia (0-1) y Real Sociedad (1-0). Una derrota en pretemporada ante el Inter de Milán completa el tramo de cinco partidos. En conjunto, el Betis ha marcado cinco goles y encajado siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Real Betis BET 2 Lille LIL 2 F 2 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre estos dos clubes es un empate 2-2 en un amistoso de pretemporada disputado el 28 de julio de 2018, con el Real Betis como equipo local. No existe historial competitivo previo entre Lille y Real Betis más allá de ese único encuentro.

Clasificación

Tanto Lille como Real Betis ocupan la primera posición en la tabla de la Champions League antes de disputarse este partido.