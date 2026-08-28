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Ligue 1 - Jornada 2 28 ago 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq acoge este fin de semana uno de los duelos más atractivos de la Ligue 1, cuando el Lille recibe al Paris Saint-Germain en la segunda jornada de la temporada.

El conjunto local llega al partido con buen pie tras su victoria a domicilio contra el Angers el pasado 23 de agosto, primer triunfo competitivo del curso para un equipo que bajo las órdenes de Davide Ancelotti busca asentarse entre los grandes de la liga francesa.

El PSG, por su parte, arrancó la temporada con un empate a dos en Rennes, un resultado que dejó sensaciones agridulces en el campeón de Europa. Luis Enrique sabe que su equipo tiene margen de mejora, y un triunfo en el norte de Francia sería el mensaje de autoridad que muchos esperan del actual bicampeón de la Champions League.

La baja de Ousmane Dembélé, descartado para este encuentro por el propio club parisino para gestionar su carga de trabajo tras un verano exigente, añade un punto de incertidumbre al once de los visitantes. El extremo francés no estará disponible hasta la semana que viene, lo que obliga a Luis Enrique a reconfigurar su ataque.

Además, el mercado de fichajes sigue agitando el entorno del PSG. Las informaciones apuntan a que Bradley Barcola podría abandonar el club antes del cierre de la ventana de transferencias, con el Liverpool muy activo en las negociaciones. El contexto extradeportivo no es el más tranquilo para los parisinos.

En el lado local, Davide Ancelotti podrá contar con Olivier Giroud como referencia ofensiva, mientras que el joven Ethan Mbappé tendrá la oportunidad de demostrar su valía en un partido de máxima exigencia frente al club donde su hermano Kylian se forjó como estrella mundial.

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Noticias del equipo y escuadras

Davide Ancelotti no podrá contar con Hamza Igamane, que figura en la lista de bajas del Lille. El once proyectado sitúa a Berke Ozer bajo palos, con una defensa formada por Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Tiago Santos y Romain Perraud. En el centro del campo apuntan Ethan Mbappé, Hakon Arnar Haraldsson, Nabil Bentaleb y Benjamin André, con Basar Onal y Olivier Giroud como referentes ofensivos.

En el bando visitante, Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, sancionado. A eso se suma la baja confirmada de Ousmane Dembélé, descartado para este encuentro por decisión técnica del club para gestionar su carga física. El once previsto del PSG coloca a Matvey Safonov en portería, con Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos y Lucas Digne en defensa, y un centro del campo compuesto por Fabián Ruiz, João Neves y Vitinha. Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ferran Torres formarían el tridente atacante.

Forma

El Lille llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Angers en Ligue 1 el 23 de agosto. Antes de eso, igualaron 1-1 con el Everton y 2-2 con el Hamburgo en amistosos de pretemporada. Los de Villeneuve d'Ascq anotaron 14 goles y encajaron siete en ese período.

El PSG acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El más reciente fue el empate a dos en Rennes el 23 de agosto en la primera jornada de Ligue 1. Antes, cayeron 1-0 ante el Lens en la Supercopa y se impusieron 2-1 al Aston Villa en la Supercopa de Europa. Los parisinos marcaron seis goles y encajaron seis en ese tramo de partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de enero de 2026 en Ligue 1, con victoria del PSG por 3-0 como local. En los cinco últimos enfrentamientos, los parisinos dominan con claridad: tres victorias para el PSG frente a ninguna para el Lille, con un empate en el partido disputado en Villeneuve d'Ascq el 5 de octubre de 2025 (1-1). El PSG ha marcado 12 goles y encajado cuatro en esos cinco duelos.

Clasificación

En la clasificación de la Ligue 1, el Lille ocupa actualmente la tercera posición, mientras que el PSG figura séptimo tras la primera jornada disputada.