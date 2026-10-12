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Primera División
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Estadio Ciudad de Valencia
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Cómo ver Levante vs Sevilla: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Levante vs Sevilla
Levante
Sevilla
Primera División

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Levante y Sevilla. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Levante recibe a Sevilla en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de la Primera División española que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 8
Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Sevilla

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Acerca del encuentro

El conjunto valenciano, dirigido por Luis Castro, atraviesa un tramo irregular. Su derrota más reciente llegó ante Villarreal, cayendo 3-1, y antes de eso encajó un 2-4 en casa frente al Barcelona. La única victoria destacada en sus últimas cinco jornadas fue un contundente 5-2 ante el Real Betis a finales de agosto.

Sevilla llega a Valencia con una dinámica más sólida. El equipo de Luis García Plaza ha ganado sus dos últimos partidos de liga sin encajar goles, resultados que reflejan una solidez defensiva notable antes de este desplazamiento.

El joven central Diego Moyano, de 14 años, ha sido convocado para entrenar con el primer equipo de Levante, lo que añade un elemento de interés al entorno del club anfitrión de cara a las próximas semanas.

En cuanto al historial reciente entre ambos, Levante venció a Sevilla en la última visita de los hispalenses al Ciudad de Valencia en abril de 2026, con un resultado de 2-0. Sevilla buscará revertir esa tendencia.

Noticias de los equipos y escuadras

Levante contra Sevilla alineaciones probables

4-2-3-1
Levante crest
Levante
LEV
Formación
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
M. RyanM. RyanM. SanchezM. SanchezJ. ToljanJ. ToljanA. De La FuenteA. De La FuenteA. MandiA. MandiR. BrugueR. BrugueO. ReyO. ReyJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroO. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoA. CastrinA. CastrinJ. IglesiasJ. IglesiasF. CorreiaF. CorreiaL. AgoumeL. AgoumeY. FofanaY. FofanaG. KochorashviliG. KochorashviliM. SierraM. Sierrateam-logoR. Ure
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
Levante

Once inicial

Sevilla

Manager

  • L. Castro
  • Luis García Plaza

En Levante, Luis Castro no podrá contar con Hugo Sotelo ni con Etta Eyong por lesión. El once probable del equipo local incluye a Mathew Ryan bajo palos, con una defensa formada por Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente y Aissa Mandi, y una línea de mediocampo y ataque con Roger Brugue, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Thiago Fernandez e Ivan Romero.

Sevilla, por su parte, llega con varias bajas en la enfermería. Kike Salas, Lucas Stassin, Ruben Vargas y Marcao están descartados por lesión para Luis García Plaza. El once proyectado de los visitantes sitúa a Odysseas Vlachodimos en portería, con Gabriel Suazo, Andres Castrin, Juan Iglesias y el citado Kike Salas en defensa, aunque su presencia queda condicionada a su estado físico; el bloque se completa con Felix Correia, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili, Miguel Angel Sierra y Robbie Ure.

Forma

LEV

LEV - Formulario

OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
BAR
L2-4
VIL
L3-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SEV

SEV - Formulario

ESP
D1-1
VAL
W1-0
COR
W0-1
BAR
L1-3
AVL
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Levante llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Villarreal, y antes cayó 2-4 frente al Barcelona en casa. El único punto positivo destacado en ese tramo fue el 5-2 ante el Real Betis. En total, el equipo de Luis Castro ha marcado siete goles y ha encajado once en esos cinco partidos.

Sevilla presenta un registro de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas competitivas, incluyendo un amistoso ante Aston Villa que terminó 1-3. En liga, los de Luis García Plaza ganaron 0-1 en Deportivo de A Coruña y 1-0 ante Valencia, encadenando dos limpias consecutivas. Su única derrota liguera en ese periodo fue un 1-3 ante el Barcelona.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LevanteEmpateSevilla
2
0
3
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Levante badge
Levante
LEV
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
5
Levante badge
Levante
LEV
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
10Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026 en Primera División, con Levante imponiendo un 2-0 en el Ciudad de Valencia. Antes de eso, en enero de 2026, Sevilla cayó 0-3 como local ante los valencianistas. En el cómputo de los últimos cinco duelos directos en LaLiga, Levante acumula tres victorias por una de Sevilla, con un partido que también se saldó con triunfo visitante para los hispalenses en 2021.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
8611188+1019
W
W
W
W
L
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
W
D
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
W
L
W
W
L
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
W
W
L
W
D
7
AlavésAlavésALA
8323128+411
L
D
L
L
W
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
L
D
L
D
W
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
D
W
D
D
D
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
L
W
W
L
L
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
D
L
L
W
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
L
W
L
D
D
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
D
L
L
W
L
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
L
D
L
L
L
17
ElcheElcheELC
81341117-66
D
W
L
D
L
18
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
D
L
W
L
L
20
MálagaMálagaMAL
8044413-94
D
L
L
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Primera División, Levante ocupa la decimoséptima posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un choque de necesidad para el equipo de Luis Castro. Sevilla, en cambio, marcha quinto, en puestos de competición europea, y llega con la ambición de consolidar su lugar en la parte alta de la tabla.

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