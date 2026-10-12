Cómo ver Levante vs Sevilla: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Levante recibe a Sevilla en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de la Primera División española que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 8 12 oct 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Sevilla

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Acerca del encuentro

El conjunto valenciano, dirigido por Luis Castro, atraviesa un tramo irregular. Su derrota más reciente llegó ante Villarreal, cayendo 3-1, y antes de eso encajó un 2-4 en casa frente al Barcelona. La única victoria destacada en sus últimas cinco jornadas fue un contundente 5-2 ante el Real Betis a finales de agosto.

Sevilla llega a Valencia con una dinámica más sólida. El equipo de Luis García Plaza ha ganado sus dos últimos partidos de liga sin encajar goles, resultados que reflejan una solidez defensiva notable antes de este desplazamiento.

El joven central Diego Moyano, de 14 años, ha sido convocado para entrenar con el primer equipo de Levante, lo que añade un elemento de interés al entorno del club anfitrión de cara a las próximas semanas.

En cuanto al historial reciente entre ambos, Levante venció a Sevilla en la última visita de los hispalenses al Ciudad de Valencia en abril de 2026, con un resultado de 2-0. Sevilla buscará revertir esa tendencia.

Noticias de los equipos y escuadras

En Levante, Luis Castro no podrá contar con Hugo Sotelo ni con Etta Eyong por lesión. El once probable del equipo local incluye a Mathew Ryan bajo palos, con una defensa formada por Manuel Sanchez, Jeremy Toljan, Adrian De La Fuente y Aissa Mandi, y una línea de mediocampo y ataque con Roger Brugue, Oriol Rey, Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Thiago Fernandez e Ivan Romero.

Sevilla, por su parte, llega con varias bajas en la enfermería. Kike Salas, Lucas Stassin, Ruben Vargas y Marcao están descartados por lesión para Luis García Plaza. El once proyectado de los visitantes sitúa a Odysseas Vlachodimos en portería, con Gabriel Suazo, Andres Castrin, Juan Iglesias y el citado Kike Salas en defensa, aunque su presencia queda condicionada a su estado físico; el bloque se completa con Felix Correia, Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili, Miguel Angel Sierra y Robbie Ure.

Forma

Levante llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Villarreal, y antes cayó 2-4 frente al Barcelona en casa. El único punto positivo destacado en ese tramo fue el 5-2 ante el Real Betis. En total, el equipo de Luis Castro ha marcado siete goles y ha encajado once en esos cinco partidos.

Sevilla presenta un registro de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas competitivas, incluyendo un amistoso ante Aston Villa que terminó 1-3. En liga, los de Luis García Plaza ganaron 0-1 en Deportivo de A Coruña y 1-0 ante Valencia, encadenando dos limpias consecutivas. Su única derrota liguera en ese periodo fue un 1-3 ante el Barcelona.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026 en Primera División, con Levante imponiendo un 2-0 en el Ciudad de Valencia. Antes de eso, en enero de 2026, Sevilla cayó 0-3 como local ante los valencianistas. En el cómputo de los últimos cinco duelos directos en LaLiga, Levante acumula tres victorias por una de Sevilla, con un partido que también se saldó con triunfo visitante para los hispalenses en 2021.

Clasificación

En la clasificación de la Primera División, Levante ocupa la decimoséptima posición, lo que le sitúa en zona de descenso y convierte este partido en un choque de necesidad para el equipo de Luis Castro. Sevilla, en cambio, marcha quinto, en puestos de competición europea, y llega con la ambición de consolidar su lugar en la parte alta de la tabla.