El Estadio Butarque acoge este encuentro de la Segunda División entre Leganés y Granada, dos equipos que llegan a la cita con necesidad de puntos en una tabla todavía muy apretada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 20 sept 2026 - 15:00 Estadio Butarque

Cómo sintonizar el Leganés vs Granada

El Leganés vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. Consulta las opciones disponibles para hacer el live stream o seguirlo por televisión.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Ruben Albes, atraviesa un momento irregular. Tras encadenar dos victorias consecutivas ante Eldense y Real Oviedo, los de Leganés han sumado un empate y una derrota en sus dos últimas salidas, lo que frena su ritmo en el tramo inicial del campeonato.

Granada llega con una dinámica similar de altibajos. El equipo de Pacheta viene de empatar ante Albacete después de caer de forma contundente ante Eibar, aunque también ha demostrado capacidad para ganar fuera de casa esta temporada.

El historial reciente entre ambos conjuntos da un ligero favor a Leganés, que se impuso en el último duelo disputado en el Butarque. Granada, sin embargo, también conoce lo que es ganar en esta rivalidad.

El partido promete tensión competitiva entre dos equipos que buscan alejarse de la zona de peligro y consolidarse en la parte media de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, el cuerpo técnico de Leganés, con Ruben Albes al frente, no ha facilitado un once probable ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se añadirá información actualizada cuando esté disponible antes del pitido inicial.

En el lado visitante, Pacheta tampoco ha desvelado alineación ni ha confirmado ausencias por lesión o suspensión. Los datos de ambos equipos se completarán conforme se acerque la hora del partido.

Forma

Leganés presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con tres goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Tenerife, mientras que antes de eso no había perdido, sumando victorias ante Eldense (1-0) y Real Oviedo (0-1).

Granada acumula dos victorias, dos empates y una derrota en ese mismo período. Los de Pacheta cayeron por 3-0 ante Eibar en su última visita como visitantes, aunque su partido más reciente fue un empate 1-1 frente a Albacete. Entre sus puntos positivos, una victoria por 2-0 ante Mallorca muestra que el equipo puede ser sólido cuando está en forma.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026 en el Butarque, con victoria de Leganés por 1-0. En el choque anterior, en septiembre de 2025, fue Granada quien jugó en casa y cayó por 0-2 ante los pepineros.

De los cinco últimos duelos registrados entre ambos conjuntos, Leganés acumula tres victorias por una de Granada, con un empate, y ha marcado un total de cuatro goles por dos encajados en esos partidos.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, Granada ocupa la décima posición y Leganés la duodécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media de la clasificación con margen tanto para acercarse a los puestos de ascenso como para verse arrastrados hacia abajo si los resultados no acompañan.