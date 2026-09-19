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Segunda Division
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Cómo ver Leganés vs Granada: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Leganés vs Granada
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Granada
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Leganés y Granada. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio Butarque acoge este encuentro de la Segunda División entre Leganés y Granada, dos equipos que llegan a la cita con necesidad de puntos en una tabla todavía muy apretada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 6
Estadio Butarque

Cómo sintonizar el Leganés vs Granada

El Leganés vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División. Consulta las opciones disponibles para hacer el live stream o seguirlo por televisión.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Ruben Albes, atraviesa un momento irregular. Tras encadenar dos victorias consecutivas ante Eldense y Real Oviedo, los de Leganés han sumado un empate y una derrota en sus dos últimas salidas, lo que frena su ritmo en el tramo inicial del campeonato.

Granada llega con una dinámica similar de altibajos. El equipo de Pacheta viene de empatar ante Albacete después de caer de forma contundente ante Eibar, aunque también ha demostrado capacidad para ganar fuera de casa esta temporada.

El historial reciente entre ambos conjuntos da un ligero favor a Leganés, que se impuso en el último duelo disputado en el Butarque. Granada, sin embargo, también conoce lo que es ganar en esta rivalidad.

El partido promete tensión competitiva entre dos equipos que buscan alejarse de la zona de peligro y consolidarse en la parte media de la tabla.

Noticias de los equipos y escuadras

Leganés contra Granada alineaciones probables

Manager

  • R. Albes

En cuanto a las novedades de los equipos, el cuerpo técnico de Leganés, con Ruben Albes al frente, no ha facilitado un once probable ni ha reportado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se añadirá información actualizada cuando esté disponible antes del pitido inicial.

En el lado visitante, Pacheta tampoco ha desvelado alineación ni ha confirmado ausencias por lesión o suspensión. Los datos de ambos equipos se completarán conforme se acerque la hora del partido.

Forma

LEG

LEG - Formulario

GIR
D1-1
OVI
W0-1
ELD
W1-0
LAS
D0-0
TEN
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5
GRA

GRA - Formulario

OVI
D0-0
MLL
W2-0
COR
W1-3
EIB
L3-0
ALB
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Leganés presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con tres goles a favor y tres en contra. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Tenerife, mientras que antes de eso no había perdido, sumando victorias ante Eldense (1-0) y Real Oviedo (0-1).

Granada acumula dos victorias, dos empates y una derrota en ese mismo período. Los de Pacheta cayeron por 3-0 ante Eibar en su última visita como visitantes, aunque su partido más reciente fue un empate 1-1 frente a Albacete. Entre sus puntos positivos, una victoria por 2-0 ante Mallorca muestra que el equipo puede ser sólido cuando está en forma.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeganésEmpateGranada
3
1
1
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
1
Granada badge
Granada
GRA
0
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Leganés badge
Leganés
LEG
2
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
2
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
1
Granada badge
Granada
GRA
0
F
Primera División
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Granada badge
Granada
GRA
0
F
4Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026 en el Butarque, con victoria de Leganés por 1-0. En el choque anterior, en septiembre de 2025, fue Granada quien jugó en casa y cayó por 0-2 ante los pepineros.

De los cinco últimos duelos registrados entre ambos conjuntos, Leganés acumula tres victorias por una de Granada, con un empate, y ha marcado un total de cuatro goles por dos encajados en esos partidos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
4
GironaGironaGIR
6312127+510
W
L
W
W
L
5
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
6
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
7
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
8
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
10
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
11
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
12
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
13
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
14
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
521278-17
L
W
L
W
D
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
20
CádizCádizCAD
603359-43
L
L
L
D
D
21
AlbaceteAlbaceteALB
6015410-61
L
D
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, Granada ocupa la décima posición y Leganés la duodécima, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media de la clasificación con margen tanto para acercarse a los puestos de ascenso como para verse arrastrados hacia abajo si los resultados no acompañan.

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