Cómo ver Leganés vs Eldense: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El Estadio Butarque acoge este fin de semana un duelo de Segunda División entre un Leganés que busca consolidarse en la parte alta de la tabla y un Eldense que necesita puntos con urgencia para alejarse de los puestos de descenso. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 3 29 ago 2026 - 13:00 Estadio Butarque

Cómo ver Leganés vs Eldense en línea: transmisiones en directo

El Leganés vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

Bajo las órdenes de Rubén Albes, el conjunto pepinero llega con buenas sensaciones tras superar al Real Oviedo en la jornada anterior. La posible incorporación de Álvaro Morata, que según informaciones recientes negocia su cesión al club madrileño tras una decepcionante etapa en el Como de la Serie A, podría añadir un perfil goleador de primer nivel a un equipo ya bien engrasado.

El Eldense, dirigido por Claudio Barragán, atraviesa un momento delicado. Los alicantinos han encajado derrotas consecutivas en liga y llegan al Butarque con la necesidad de frenar una dinámica negativa que los tiene en la parte baja de la clasificación.

Para el Leganés, este partido es una oportunidad de afianzar su posición entre los cinco primeros y demostrar que su arranque liguero no fue casualidad. La solidez defensiva mostrada en los últimos compromisos oficiales respalda ese optimismo.

El Eldense, por su parte, intentará aprovechar cualquier distracción local para sumar su primer punto o victoria fuera de casa. Barragán necesita una reacción de sus jugadores antes de que la brecha con los puestos de permanencia se amplíe aún más.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En el Leganés, Rubén Albes no ha confirmado alineación probable y el club no ha comunicado bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el Eldense, Claudio Barragán tampoco ha desvelado el once titular previsto, y no hay constancia oficial de lesionados ni suspendidos en la plantilla visitante. Cualquier novedad se reflejará antes del inicio del encuentro.

Forma

El Leganés acumula un registro de una victoria, un empate y una derrota en sus dos últimos compromisos de Segunda División. Su resultado más reciente fue un triunfo a domicilio ante el Real Oviedo por 0-1, al que precedió un empate a uno frente al Girona. Contando los amistosos de pretemporada, el balance de los últimos cinco partidos es de una victoria, dos empates y dos derrotas, con cuatro goles anotados y siete encajados.

El Eldense llega en un estado de forma preocupante: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. El punto más reciente lo obtuvieron ante el Cádiz con un 2-2, pero antes de eso cayeron 3-0 frente al Almería en liga. En total, los visitantes han marcado cuatro goles y encajado once en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de mayo de 2024 en Segunda División, con el Eldense como local y el Leganés imponiéndose por 1-2. El único otro precedente registrado es el empate a uno del 10 de diciembre de 2023 en el Butarque, también en Segunda División. El balance de estos dos duelos favorece al Leganés, que suma una victoria por ninguna del Eldense.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Leganés ocupa la quinta posición, mientras que el Eldense se encuentra en el puesto 19.